君联资本物流供应链投资进入收获期

香港, 2021年9月27日 - (亚太商讯) - 近年来,物流行业频频迎来重大资本事件,快运、供应链、货运平台、航空物流、自动驾驶等多个领域都迎来上市潮。作为一家覆盖多个行业及领域的综合性基金,君联资本在物流供应链领域早已进行长期和系统性的投资布局。公开资料显示,君联资本在物流供应链领域已投资10余家公司,包括密尔克卫(603713.SH)、东航物流(601156.SH)、京东物流(2618.HK)、海晨股份(300873.SZ)、南航物流、福佑卡车、顺丰快运、顺丰同城、燕文物流等,其中顺丰同城、燕文物流分别处于港股及A股上市进程中。



基于近十年的探索和研究,君联资本在物流供应链领域早已构建了一套完善的逻辑框架与投资体系。沿着物流供应链的发展脉络,君联资本将产业分为了三个阶段,每个阶段中都有相应的投资机会。



1.0阶段“物流”,本质是如何按照消费或者制造行业需求,低成本、高效率地把“货”运输好。在物流领域的投资,君联资本既关注传统货运赛道中由于商流、场景、技术、政策环境变化带来的增量机会,也积极寻找分拆、合并、混改等特殊机遇;2.0阶段“供应链服务”,在满足货主“运货”需求的基础上,寻找进一步提供原材料采购、仓储、产成品分销、售后等其他增值服务、提供“全链路敏捷、高效、可靠”以及“数字化提升效率”的智慧供应链服务企业;3.0阶段,则是运用“数字化改造、协同交付、平台发展”的思想,通过投资行业结点型企业,构建产业互联网。



以君联资本的实践来看,物流供应链的投资主题主要是依托消费品、零售分销、工业制造、医疗健康等行业赛道之下的偏基础设施。伴随场景、商流、信息、支付结算的变化和演进,物流、采购分销、流通渠道、交易和履约都在发生变化。



与其他专业基金、产业投资机构不同,君联资本在长期、全方位、深度研究行业的基础上,会选择性地下重注投资有重大行业影响力的优秀公司。另一大体现则是利用投资企业的生态资源和积极主动的增值服务赋能企业。在以长期价值创造为主张的指引下,君联资本还倡导并推动生态内所投企业的交流合作,促进彼此间的合作共赢。



君联资本重视为所投企业带来长期价值创造和积极主动的增值服务,依托所投企业生态,促进企业间合作共赢。君联资本总裁李家庆表示:“物流供应链投资已经进入到深水区,将出现更多行业交叉型的投资机会。我们和各行业头部企业之间有很多的合作,当机会出现时,我们有足够的经验支持他们从BU(业务单元)成长为独立公司。”



在君联资本看来,物流供应链行业已经进入新阶段,开启了IT信息技术赋能各领域的新序幕。另一方面,新的场景将可以产生新的流量、新的数据,对应将是对新型资源整合和交付方式的需求。





