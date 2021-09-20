Monday, 20 September 2021, 20:43 HKT/SGT Share: 盈利能力强劲 「大湾区」加持 东莞农商银行赴港IPO

香港, 2021年9月20日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道，近日，东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称「东莞农商银行」，股份代号 ：9889.HK）已进入招股期，这标志着，存款余额及贷款余额均在东莞市占率排第一的东莞农商银行的上市进程更进一步，即将叩开港股市场的大门。



据了解，东莞农商银行始建于1952年，经过近70年的积累和发展，该行已成为中国领先的农商银行，根据中国银行业协会2021年发布的《2021中国银行业100强榜单》，以截至2020年12月31日的总资产统计，公司是中国第五大的农村商业银行。



网点覆盖广泛 盈利能力强劲风控能力领先



作为中国农商银行的先行者，东莞农商银行在东莞市商业银行中拥有最多的银行网点，产品组合能够满足不同用户需求。截至最后实际可行日期，公司共有505个网点，其中501个位于东莞，覆盖东莞所有行政区域。公司经营的东莞以外的分支机构共四个，分布在广东省的广州市、珠海市、惠州市及清远市。



多样化的产品组合及全面的网点覆盖，为东莞农商银行的业绩增长提供了强力支持。2018-2020年以及截至2021年一季度，公司营业收入为97.78亿元(人民币，下同)、117.95亿元、120.47亿元以及31.56亿元;同期净利润为44.53亿元、48.7亿元、50.55亿元以及17.59亿元。截至2021年3月31日的三个月，平均资产回报率约为1.26%，而平均权益回报率为16.71%，盈利能力强劲，运营效率持续提升。



除了靓丽的业绩，东莞农商银行的资产质素一直保持在优良的水平。招股书数据显示，截至2018年、2019年及2020年12月31日，东莞农商银行不良贷款率分别为1.27%、1.00%及0.82%，均低于香港上市的中国区域性银行不良贷款率的算术平均水平；截至2021年3月底，集团的不良贷款率已经降至0.79%。



同时，集团的拨备覆盖率一直保持较高水平，分别达到345.74%、389.57%、375.13%及376.90%，优于监管机构所规定的拨备覆盖率不少于150%的基线。可以预期，该行强大的风险控制能力，对于其盈利能力也将起到反哺作用。



在全面风险管理机制的支撑下，东莞农商银行充分发挥区域银行集团的优势，造就了其显著的竞争优势，取得了可观的资产规模增长。截至2021年3月31日，集团的总资产达人民币564,558.2百万元。



业内排名不断上升 区域优势为其注入强大动力



与此同时，东莞农商银行在业内的排名也随之不断上升。根据2021年7月出版的英国杂志《银行家》(《The Banker》)的排名，按截至2020年12月31日的一级资本计算，集团位居全球商业银行业第261位，中国商业银行业第44位，中国农村商业银行第六位。



另外值得一提的是，东莞农商银行地处粤港澳大湾区，是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要的战略地位。



近期，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》等多项粤港澳大湾区相关重磅文件接连发布，湾区的金融业也将在原有的基础上，持续推动改革创新，大湾区迎来新形势、新变化。



毫无疑问，根植于东莞市多年的东莞农商银行，将不断受益于显著的区位优势和利好政策的推动，为其后期的高速发展注入动力。



纵观整个东莞市银行业，招股书数据显示，截至2020年12月31日，东莞市金融机构人民币存款总额与人民币贷款总额分别为人民币1,744.0十亿元和人民币1,202.3十亿元；2016年至2020年的年均复合增长率分别为11.7%及17.1%，仍有巨大的发展潜力。



作为东莞市领先的银行，东莞农商银行有望凭借优越的地理位置、广泛的网络覆盖、高效的运营服务，进一步提升其行业地位以及扩大其市场份额。同时，在资本市场的加持下，公司将具备更大的发挥空间。





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