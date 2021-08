Friday, 27 August 2021, 22:31 HKT/SGT Share: 淘屏:区块链新锐乘势出海,未来前景值得期待

香港, 2021年8月27日 - (亚太商讯) - 哈萨克斯坦地处中亚地区,拥有稳定的政治环境、自由化的经济政策和丰富的自然资源储备。近些年来,该国积极推动加密货币挖矿在国内的合法化,这也使得哈萨克斯坦被不少人视为是新兴的数字货币处理中心。



而为了支持数字货币/区块链的发展,哈萨克斯坦这些年下了很多功夫,也取得了不少成绩。



成为超级金融中心?AIFC在行动



阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)正式成立于2018年7月5日,是哈萨克斯坦阿斯塔纳的金融中心,其定位是成为中亚、高加索地区、欧亚经济联盟(EAEU)、中东、中国西部、蒙古和欧洲国家的金融中心,在吸引金融资源方面肩负着重要角色。



该中心下设AIFC管理委员会、AIFC管理局、阿斯塔纳金融服务管理局、AIFC法院、AIFC国际仲裁中心等部门,架构非常清晰且全面。



据悉,AIFC的目标是协助吸引投资投入哈萨克斯坦经济。为了实现这个目标,AIFC将为金融服务领域的投资创造有吸引力的环境,发展哈萨克斯坦证券市场,同时确保该市场与国际资本市场的一体化。AIFC还计划发展金融科技领域、资本市场、资产管理、绿色金融和伊斯兰金融市场。



与此同时,AIFC还积极扶持了加密矿业的发展。目前,矿工在AIFC注册登记的企业将能获得签证、税务、法律咨询等一系列服务,而这些完善的服务能满足矿工在哈萨克斯坦工作、生活等多个方面的需求,帮助解决后顾之忧。



经过发展,剑桥另类金融中心的数据显示,哈萨克斯坦的比特币挖矿算力占比在2021年4月就已经达到了8.2%,在全球算力市场排名上大幅跃升,一举拿下了第三名,占比相较于2019年9月增长了6倍。



能取得如此成绩,AIFC算得上是功不可没。



淘屏进军哈萨克斯坦



受益于政策支持以及在金融服务上的大胆尝试,哈萨克斯坦近些年其实吸引了不少外国公司的入驻,而老牌中概股淘屏有限公司(以下简称淘屏)也即将入驻。



淘屏是一家集科技和金融于一体的集团公司,业务遍及中国大陆、香港和其他海外国家。依托其在云技术和芯片供应链方面的独特优势,为影视制作、教育、新媒体、人工智能、资产管理等行业提供解决方案和云服务。公司致力于国内外区块链技术的研究与应用,以及金融资产的投资与管理。经过前期的的尝试和探索,已成功将核心业务扩展至数字资产(即以太+比特+数据中心矿场)和数字文化产业为主。



该公司已经宣布其在香港的全资子公司淘屏数字资产(亚洲)有限公司(TDAA)和哈萨克斯坦的咸海石油公司(APC)签署了一份投资备忘录,计划在哈萨克斯坦建立一家合资企业。



资料显示,咸海石油公司注册于哈萨克斯坦当地,是加拿大里海石油公司的全资子公司,其总部位于阿拉木图市。公司在哈萨克的“油都”阿克纠宾市以南的里海盆地拥有面积接近2000平方公里区块。该公司致力于建成一个集油气田勘探开发、油气处理与集输、商品油与天然气销售、油气发电于一体的大型综合型油气田企业,在能源及电力方面拥有丰富的资源。



根据投资备忘录,TDAA和APC将分别持有合资公司51%和49%的股份。该合资企业计划投资并建设总容量为100MW的数字货币矿场,首期30MW将在3至6个月内完成建设。TDAA将优先部署由TDAA或其合作伙伴拥有的数字货币矿机。该合资企业将在哈萨克斯坦开展数字货币矿场相关的运营和维护。



据了解,前期准备部署的是于今年4月份采购的比特大陆蚂蚁S19jPro。S19jPro是比特大陆于2021年4月推出的最新型号蚂蚁矿机,预估参考算力高达100TH/s,能效比低至30J/TH,预计寿命长达五年以上。



4月15日,淘屏宣布与比特大陆签署比特矿机购买协议。根据协议,淘屏将耗资约1.57亿元人民币向比特大陆购买总算力为300000TH/s的S19jPro蚂蚁比特矿机。从2021年8月开始,比特大陆将每月交付250台机器,每月交付的算力总量约25000TH/s,直至2022年7月完成本次协议规定的机器总数量。



而淘屏计划在数字货币矿场建设完成后,就将数字货币矿机运往哈萨克斯坦进行部署。



除了淘屏进驻哈萨克斯坦外,比特矿业、第九城市、嘉楠科技也都在哈萨克斯坦部署了数字货币矿场。



据公开信息显示,比特矿业将在该国部署3819台比特币矿机,总算力为172PH/s;另有4033台,总算力为121PH/s的比特币矿机正在等待部署。



第九城市也在近期宣布由旗下的全资子公司和当地企业LGHSTRLtd,计划在两年内投资并建设总容量200MW的数字货币矿场。



嘉楠科技则于此前开启在哈萨克斯坦的自营挖矿业务,首批阿瓦隆矿机上架开机运行。



由此可见,淘屏进军哈萨克斯坦是顺应行业发展的大趋势,对于公司后续发展有益。



淘屏前景如何?



值得注意的是,在购买协议中,批露了淘屏每月预估的含税购买总价为1312.50万人民币,按照彼时每T2.5元的收益,电费0.3元/度来计算,忽略难度和币价变化,按照当前的公式计算,2022年年底,淘屏仅凭此次与比特大陆的合作就将创下超2亿人民币的净收入。



而哈萨克斯坦矿场的电力成本大约为每度电0.03美元(约合人民币0.2元/度)。如果按照计划将这批矿机部署到了该国,以上述电力成本进行测算,仅这一项就能省下不少钱,这也意味着向比特大陆采购的这批矿机所能取得的收益有望比淘屏最开始预期的增加不少。



值得一提的是,在和比特大陆签署购买协议后,淘屏从本质上提升了自己所拥有的算力。加上此前淘屏与BitFuFu签署合作协议获得的约130PH/s算力,淘屏预计在比特大陆合约完成交付之期,算力总计达到约430PH/s,逐渐形成了规模。



相比较仍在加码比特币挖矿的第九城市,淘屏的规模化速度也更短一些,这也在一定程度上彰显了公司的行业地位。



