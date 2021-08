Wednesday, 25 August 2021, 21:53 HKT/SGT Share: 光丽科技2021 年上半年纯利飙升至 2,660 万港元 继续以多元化战略推动业务发展

香港, 2021年8月25日 - (亚太商讯) - 以香港为基地的数字存储产品、电子组件及相关技术支持供应商光丽科技控股有限公司(「光丽科技」或「公司」;股份代号:6036 )及其附属公司(统称为「集团」)宣布其截至二零二一年六月三十日止六个月(「二零二一年上半年」或「回顾期内」)的收益为约1,423.9百万港元,按年增长约97.6%。而本公司拥有人应占溢利由截至二零二零年六月三十日止六个月(「二零二零年上半年」或「去年同期」)的1.0百万港元飙升至约26.6百万港元。



于回顾期内,半导体市场需求激增,越来越多客户寻求建立更具弹性的本地供应链或在具竞争力的技术上自给自足,代替依赖进口芯片,以迎接2019冠状病毒疾病(「COVID-19」)后的经济复苏。全球半导体短缺导致电子产品平均售价上升,从而带动集团利润率扩张。加上集团与本地制造商的紧密联系,光丽科技作为数码存储产品及通用电子组件的稳定供应商,在前所未有的市场形势下取得出色的业绩。



业务回顾



集团的两大产品分部数码存储产品及通用组件,于回顾期内分别占集团总收益的79.7%及20.3%。



数码存储产品的收益约为1,135.5百万港元(二零二零年上半年:487.3百万港元)。分部毛利增加至约109.2百万港元(二零二零年上半年:30.4百万港元),较去年同期增加259.4%。毛利率增加至9.6%(二零二零年上半年:6.2%),主要归因于客户基础进一步扩大,及全行业半导体短缺和供应链限制带动平均售价上升。



集团的另一业务分部─通用组件录得稳定增长,收益由去年同期的约233.5百万港元按年增加23.5%至回顾期的约288.4百万港元。该分部的毛利增加15.0%至约31.9百万港元(二零二零年上半年:27.7百万港元),毛利率下降至11.1%(二零二零年上半年:11.9%)。



展望



展望未来,电子产品需求庞大,汽车及工业电子领域的新兴技术应用迅速增加,集团对未来几年的整体电子市场持乐观态度。此外,半导体供应并未跟随需求增长,芯片短缺正在全球供应链中蔓延,且地缘政治紧张局势导致短缺更为复杂。美国政府决定限制向中国的技术出口,促使半导体行业终端客户从及时存货系统转向以备不时之需的系统,以应对可能出现的进一步限制;增加库存成了制造业的优先事项。



多间跨国企业正检视其全球供应链,确保关键组件的供应更加稳定。由于芯片及其他组件供应,加上可容易获得熟练劳动力,大部分公司可能会留在中国。事实上,部分因东南亚国家疫情持续,需关闭当地生产线的公司正迁回中国。



鉴于行业趋势,集团将继续执行多元化策略,并采取措施提高其于通讯、汽车及消费类电子终端市场的业务。在瞬息万变和日新月异的电子组件分销市场中,将为客户提供更广泛的产品组合。集团将建立更具弹性的供应链,并扩大与本地电子制造商的联系,同时加强其快速应对供应链风险或机会的能力。集团相信,其增强和扩大的产品组合不仅推动业务发展及提高客户参与度,亦为其未来营运带来显著价值。



光丽科技主席兼行政总裁李秉光先生表示:「集团致力发挥其产品组合及营运模式的最大潜力,故对市场发展保持谨慎乐观态度。我们相信,不断增长的产品组合可应对新兴及颠覆性的汽车、工业及云端应用,并于微电子分销行业处于未来领导地位。集团将继续多元发展其产品组合及客户基础,以保持韧性抵御经济难关及行业挑战,并增强其竞争力以向前迈进。」



有关光丽科技控股有限公司(股份代号︰6036)

光丽科技主要从事数位存储产品(包括内存产品、数据与云端产品以及通用电子组件)的供应及提供技术支持,客户主要为中国内地及香港科技、媒体及通讯(TMT)行业的市场参与者。集团提供的产品分为数码存储产品及通用组件两大类别。







