国美零售建构新零售模式 长期价值突显

香港, 2021年8月16日 - (亚太商讯) - 随着个别新零售企业因过度扩张而产生资金流动性问题后,投资者当下在押宝于快速扩张的新零售企业时,也更细心了解企业发展的平衡点。对此,国美零售 (0493) 的在线线下双平台模式值得关注。对于强调在线电商平台发展的新零售企业,亮点往往在于月活跃用户数量 (Monthly Active User, MAU) 之用户流量数据的巨幅增长,但同时不得不注意的是烧钱的速度可能同样快速,甚至有过之而无不及。因此,自国美的控股股东再出江湖以来,提出对在线线下双平台营运模式发展的重视,引起了市场巨大的回响。



打造在线线下新零售模式

国美新零售的核心价值建基于其34年以来构建的完善供应链、物流、线下门店体系,通过大规模集中式采购降低成本、广泛的全国物流网络形成「闪送速达」、不断优化的线下实体店网络加速引流、前置仓布局,打造出国美的在线线下双平台的新零售特色和优势。通过在线引流、赋能线下的同时,也利用线下的实体品宣和导购体验,加强引流能力,并持续拓展符合线下场景的产品组合。国美的「家‧生活」战略第二阶段正稳步推进,线上线下双平台本地零售生态圈逐渐清晰。未来,国美线下全场景展示平台的打造,需要在北京及长沙等重点城市树立桥头堡,打造地标式的「城市展厅」。



大股东变相注资逾二百亿

早前,国美公布计划向国美管理以发行新股的支付形式,锁定最长达19年的三个位于城市黄金地段的大型物业 (即国美商都、湘江玖号及鹏润大厦) 租赁期,也正体现出集团在新零售的长期部署决心。同时,通过溢价股份的发行来支付租赁费用,对于国美及股东而言,实在是利大于弊。首先,大股东愿意以溢价股份来作租金抵销,如同巨额注资,充份显示出其对国美未来发展的巨大信心。未来19年,大股东原本可以通过三座位于黄金地段的大型物业,取得约178.7亿元人民币 (折合约214.6亿港元) 的租金,但刻下却自动放弃,反而押注在国美的未来。换言之,在大股东的眼中,未来19年的国美才是一个大型金矿。



今次配股能优化资本结构

如大家不善忘,医思健康 (2138,前称医思医疗) 于2020年4月29日以每股作价4.20元,向一位大业主配售股份,所得资金作为物业的租金。于配售完成后,加上良好的业务数据发布,医思健康股价大幅上升,至今年7月9日高见16.26元,仅约十四个月股价较配股价高逾2.87倍。当日配售的股份总值不足3,400万元,但最终为大业主带来超过9,700万元的增值效益。按此考虑,配合上述国美具备多项良好基本条件,股价年内或可再次翻倍,甚至大升三倍也不足奇。此外,国美通过此次发行新股,可大大增加集团的资产净值,令负债率显著回落之余,未来19年集团更不用支付折合逾200亿港元的租金,长期优化经营现金流,并有效地减低了扩张的风险,对股东也是极大的保障。





