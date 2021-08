Tuesday, 10 August 2021, 21:33 HKT/SGT Share:

来源 Kardome Technology LG Uplus 在售货亭采用 Kardome 语音技术 创新的语音技术可在信息亭和数字标牌中实现私密、安全的语音识别交互

以色列特拉维夫, 2021年8月10日 - (亚太商讯) - Kardome 今天宣布已与 LG Uplus 签订合同,在移动服务提供商的售货亭安装其语音激活软件。 Kardome 很高兴与 LG Uplus 合作,在其自助服务终端数字助理中为其客户提供安全的语音交互。



到今年年底,这家语音技术初创公司将在韩国的 2,000 个 LG Uplus 商店售货亭安装其语音激活技术。 LG Uplus 是韩国最大的移动服务提供商之一。



语音技术的发展正在高速发展,由于大流行期间的卫生问题,消费者需要非接触式解决方案。



在公共场所使用语音识别软件时,隐私和安全也是一个问题。 Kardome 凭借其独特的基于位置的语音用户界面 (VUI) 消除了这些担忧。



Kardome 首席执行官兼联合创始人 Dani Cherkassky 表示:“我们很高兴看到 LG Uplus 自助服务终端采用我们的语音激活技术。 “我们的语音用户界面软件将在任何环境中为公司的客户提供私密、安全的语音交互。”



Kardome 的 VUI 技术使用参数或定向扬声器提供个性化的数字体验。 扬声器仅将数字语音助手的响应传送给站在售货亭前的相关客户。



基于位置的源分离技术实现了这种安全和私密的语音交互,仅捕获相关客户的语音,而不管背景噪音或路人如何。



关于 Kardome:Kardome 是一家总部位于以色列的语音技术初创公司。 该公司创新的基于位置的降噪 VUI 技术可在任何环境中提供清晰、实时的语音命令输入和音频输出。 Kardome 的目标是解决最终用户对语音识别和语音命令设备的不满。



关于 LG Uplus: LG Uplus Corp 是韩国最大的家族企业集团之一 LG 集团控制的一家韩国电信和移动电话服务提供商。



更多信息:http://bit.ly/LGUplusKardome

Kardome 语音技术在韩国光州 LG Uplus 商店售货亭的视频演示 https://youtu.be/VjsSoOn3e4k



联系信息:

Laura Tate, Kardome VP Marketing

+1 323-205-6436

Laura.tate@Kardome.com



话题 Press release summary



部门 电信运营商, 消费者, 无线, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network