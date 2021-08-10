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来源 Champion REIT 冠君产业信托公布2021年中期业绩 -- 整体业务受疫情影响 但市况正逐步回暖

-- 达成信托首宗海外收购项目

-- 签订信托首笔可持续发展表现挂钩贷款

香港, 2021年8月10日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778）公布截至 2021 年 6 月 30 日止的中期业绩。

冠君产业信托行政总裁王家琦女士

业绩摘要



2021上半年 2020上半年 变动

租金收益总额（百万港元） 1,260 1,342 - 6.2%

物业收益净额（百万港元） 1,137 1,194 - 4.8%

可分派收入（百万港元） 790 804 - 1.8%

每基金单位分派（港元） 0.1200 0.1225 - 2.0%



于2021年6月30日 于2020年12月31日 变动

物业组合总值（百万港元） 65,509 67,318 - 2.7%

每基金单位资产净值（港元） 8.32 8.61 - 3.4%

资产负债比率 23.2% 23.0% + 0.2百分点



概览

于2021年上半年，本信托的经营环境继续受到新型冠状病毒疫情影响。虽然零售业在政府放宽限制社交距离措施后渐见曙光，但商业活动仍未完全回复至疫情前水平。在此情况下，本信托的收入持续受压。期内可分派收入下跌1.8%至7.90亿港元（2020年：8.04亿港元），而每基金单位分派（「每基金单位分派」）则下跌2.0%至0.1200港元（2020年：0.1225港元）。



花园道三号

疫情之下不明朗气氛继续笼罩中环写字楼市场。期内花园道三号的租金收益总额减少4.6%至7.35亿港元（2020年：7.70亿港元），主要因为平均出租率下跌。截至2021年6月30日止，该物业写字楼的现收租金为每平方呎111.1港元（按可出租面积计算）。写字楼出租率于2021年6月30日为85.0%。



朗豪坊办公楼

部分生活时尚行业租户复业后的营运情况逐步见好。由于生活时尚行业租户的租赁需求增加，带动朗豪坊办公楼的出租率上升至91.0%。然而，续租租金及平均出租率下跌令该物业的租金收益减少8.2%至1.78亿港元（2020年：1.94亿港元）。现收租金于2021年6月30日为每平方呎47.6港元（按建筑面积计算）。



朗豪坊商场

零售销情从低位反弹，但销售额仍低于高峰期。期内租金收益总额下跌8.4%至3.47亿港元（2020年：3.78亿港元）。分成租金收入增加至1,500万港元，但升幅不足以抵销基本租金收入的跌幅。该物业的平均现收租金于2021年6月30日下跌至每平方呎167.9港元（按可出租面积计算）。商场于2021年6月30日保持悉数租出的状态。



海外收购

本信托期内达成首宗海外收购项目，以合资股权的形式收购位于伦敦市中心的甲级写字楼物业「66 Shoe Lane」 之27%股权。



融资

于2021年上半年，本信托签订首笔30亿港元可持续发展表现挂钩贷款，巩固我们一直以来推动可持续发展表现的承诺。



分派

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月，本信托的分派款额为 7.11 亿港元（2020年：7.24亿港元），相当于本信托可供分派收入总额7.90亿港元（2020年：8.04亿港元）之90%计算 。期内每基金单位分派为0.1200 港元（2020 年：0.1225 港元）。按 2021 年 6 月 30 日的每基金单位收市价 4.37 港元计算，每基金单位总分派相当于年度分派率 5.8%。



资产值

于2021年6月30日，本信托旗下物业的估值为655亿港元，较2020年12月31日的673亿港元减少2.7%。



可持续发展

经历一年多的新冠疫情，各方面均出现重大改变。尽管如此，我们积极应对新常态，并与租户建立更紧密的伙伴关系。本信托可持续发展的方针不仅着重克服眼前的挑战，亦在于发挥自身的影响力，激励持份者以实际行动携手创造更好的未来。



展望

2021年下半年的业务前景很大程度上视乎香港会否重开关口及放宽隔离限制。政府的消费券计划预料可为零售业界带来短暂的刺激作用。



虽然今年下半年的营商环境正逐步改善，但中美关系紧张及金融市场波动都可能延长本信托旗下物业市场租金的下行趋势。我们会继续坚持不懈地提升本信托的表现，致力实现我们的2030年环境、社会及管治目标，为基金单位持有人和持份者带来裨益。



有关冠君产业信托（股份代号：2778）

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约 300 万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015年 起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



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