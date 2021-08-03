Monday, 2 August 2021, 14:50 HKT/SGT Share: 绿地位列世界500强第142位 连续10年成功入围屡创新高 张玉良：绿地排名大幅提升是中国经济复苏领跑全球的缩影

香港, 2021年8月2日 - (亚太商讯) - 8月2日，《财富》杂志公布2021年世界500强企业最新排名——绿地控股（600606.SH）以2020年实现营业收入4558亿元，归母净利润150亿元，同比均实现稳健增长的不俗业绩，位列全球企业第142位，排名较去年大幅上升34位，再度刷新历史最高位次。《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单，被誉为“终极榜单”。自2012年成为中国首家以房地产为主业的世界500强企业以来，绿地已连续10年成功入围，排名整体实现稳步提升。





绿地等中国优秀大型龙头企业在此次世界500强企业的排名中，整体排名和发展质量实现了大幅提升，正是中国经济在全球疫情背景下率先复苏领跑的直接体现。绿地控股董事长、总裁张玉良指出，在新冠肺炎疫情席卷全球的背景下，绿地站在全球视角，准确把握“双循环”新发展格局，持续推动自身创新转型升级，实现核心业绩全面正增长，全球地位不断攀升，成为中国企业、中国经济发展的一个缩影，也为后疫情时代的高质量发展打下了坚实基础。



2020年，绿地全面取得较好成绩主要得益于：面对挑战，绿地上下凝心聚力奋进；抓住机遇，核心产业持续转型升级；危中寻机，优势产业抢抓发展机遇；紧抓核心，聚焦关键点狠抓发力。2021年以来，绿地围绕“降负债、稳发展、促转型、强管理”的主线，总体实现了“一增一降三提升”的“半年红”成绩单，为完成全年目标任务奠定了重要基础。一增：主要经济指标实现同比增长，房地产业狠抓销售去化，狠抓现金回笼，狠抓交付供应，实现了较好的销售业绩和稳定的结转规模；基建产业抢抓机遇，着力调整业务结构、增强综合实力，业绩保持了快速增长；金融、消费等综合产业推进创新转型，进一步打响市场品牌，提升了发展能级。一降：降负债取得阶段性成果。“现金短债比”已提前达标转绿；“净负债率”也逐步回落，将尽快达标转绿。三提升：发展质量持续提升。房地产及基建两大主业不断转变发展方式，质量效益不断改善。发展动力持续提升。不断推动体制机制改革，在相对困难的外部环境下仍然保持了较强的内在动力和活力。管理水平持续提升。重点专项行动全面推进，关键领域的管控得到进一步加强。绿地2021年半年度业绩快报显示，主要经济指标稳健增长，质量效益持续提升，上半年营业总收入2829亿元，同比增长34.74%；利润总额158亿元，同比增长3.29%；经营性现金流量净额延续强势，较去年同期增幅明显。



张玉良表示，绿地正稳健布局“十四五”，高质量发展动能加速呈现，也将为实现世界500强排名更进一步、进军世界一流企业的目标，提供新动能。下半年绿地将继续乘势而上，紧抓有利条件，守住安全发展底线的前提下，全面冲刺“全年红”业绩，实现稳中加固、稳中向好、稳中提质。其中，房地产业继续精准施策，狠抓销售去化、保交付保供应、切实提升产品力、审慎开展投资，实现高质量发展；基建产业进一步加快发展，完善管控体系，提高质量效益，提升产业能级与核心竞争力；进一步推动金融、消费等其他综合产业创新转型发展，扩大业务规模，提高经营水平，形成发展亮点。同时，统筹推进降负债，坚决守住安全底线，力争提前实现“两条红线”达标转绿；深化体制机制改革，以打造“平台+合伙人”思维模式为核心，进一步提升综合管理水平，持续释放改革红利。







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