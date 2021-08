Monday, 2 August 2021, 14:50 HKT/SGT Share: 绿地位列世界500强第142位 连续10年成功入围屡创新高 张玉良:绿地排名大幅提升是中国经济复苏领跑全球的缩影

香港, 2021年8月2日 - (亚太商讯) - 8月2日,《财富》杂志公布2021年世界500强企业最新排名——绿地控股(600606.SH)以2020年实现营业收入4558亿元,归母净利润150亿元,同比均实现稳健增长的不俗业绩,位列全球企业第142位,排名较去年大幅上升34位,再度刷新历史最高位次。《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”。自2012年成为中国首家以房地产为主业的世界500强企业以来,绿地已连续10年成功入围,排名整体实现稳步提升。





绿地等中国优秀大型龙头企业在此次世界500强企业的排名中,整体排名和发展质量实现了大幅提升,正是中国经济在全球疫情背景下率先复苏领跑的直接体现。绿地控股董事长、总裁张玉良指出,在新冠肺炎疫情席卷全球的背景下,绿地站在全球视角,准确把握“双循环”新发展格局,持续推动自身创新转型升级,实现核心业绩全面正增长,全球地位不断攀升,成为中国企业、中国经济发展的一个缩影,也为后疫情时代的高质量发展打下了坚实基础。



2020年,绿地全面取得较好成绩主要得益于:面对挑战,绿地上下凝心聚力奋进;抓住机遇,核心产业持续转型升级;危中寻机,优势产业抢抓发展机遇;紧抓核心,聚焦关键点狠抓发力。2021年以来,绿地围绕“降负债、稳发展、促转型、强管理”的主线,总体实现了“一增一降三提升”的“半年红”成绩单,为完成全年目标任务奠定了重要基础。一增:主要经济指标实现同比增长,房地产业狠抓销售去化,狠抓现金回笼,狠抓交付供应,实现了较好的销售业绩和稳定的结转规模;基建产业抢抓机遇,着力调整业务结构、增强综合实力,业绩保持了快速增长;金融、消费等综合产业推进创新转型,进一步打响市场品牌,提升了发展能级。一降:降负债取得阶段性成果。“现金短债比”已提前达标转绿;“净负债率”也逐步回落,将尽快达标转绿。三提升:发展质量持续提升。房地产及基建两大主业不断转变发展方式,质量效益不断改善。发展动力持续提升。不断推动体制机制改革,在相对困难的外部环境下仍然保持了较强的内在动力和活力。管理水平持续提升。重点专项行动全面推进,关键领域的管控得到进一步加强。绿地2021年半年度业绩快报显示,主要经济指标稳健增长,质量效益持续提升,上半年营业总收入2829亿元,同比增长34.74%;利润总额158亿元,同比增长3.29%;经营性现金流量净额延续强势,较去年同期增幅明显。



张玉良表示,绿地正稳健布局“十四五”,高质量发展动能加速呈现,也将为实现世界500强排名更进一步、进军世界一流企业的目标,提供新动能。下半年绿地将继续乘势而上,紧抓有利条件,守住安全发展底线的前提下,全面冲刺“全年红”业绩,实现稳中加固、稳中向好、稳中提质。其中,房地产业继续精准施策,狠抓销售去化、保交付保供应、切实提升产品力、审慎开展投资,实现高质量发展;基建产业进一步加快发展,完善管控体系,提高质量效益,提升产业能级与核心竞争力;进一步推动金融、消费等其他综合产业创新转型发展,扩大业务规模,提高经营水平,形成发展亮点。同时,统筹推进降负债,坚决守住安全底线,力争提前实现“两条红线”达标转绿;深化体制机制改革,以打造“平台+合伙人”思维模式为核心,进一步提升综合管理水平,持续释放改革红利。







