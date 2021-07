中国动力更名为科轩动力

香港, 2021年7月27日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「中国动力」或「集团」)的公司名称由「China Dynamics (Holdings) Limited」更改为「Ev Dynamics (Holdings) Limited」,公司之中文第二名称由「中国动力(控股)有限公司」更改为「科轩动力(控股)有限公司」,以更好反映集团业务发展之现况及其未来发展之方向



科轩动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示:「集团将其电动车全球化至世界市场,包括但不限于中国内地、香港、亚太及南美洲。透过发展纯电动车之动态环境,集团亦矢志成为环保企业。我们相信,新名称能够为公司提供更合适之企业形象及身份,有利于集团之业务发展。」



在香港联合交易所有限公司买卖之公司股份英文简称将由「CH DYNAMICS」更改为「EV DYNAMICS」,而中文简称则由「中国动力控股」更改为「科轩动力控股」,由2021年7月27日起生效。



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk

梁家仪 +852 2114 4172 phoebe.leung@sprg.com.hk

李阳 +852 2114 4170 eddie.li@sprg.com.hk

网址:www.sprg.com.hk













