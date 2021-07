Friday, 2 July 2021, 16:08 HKT/SGT Share: 时代天使:港股市场稀缺目标 身处黄金赛道未来可期

香港, 2021年7月2日 - (亚太商讯) - 2021年6月16日,中国隐形矫治解决方案的龙头企业——时代天使(6699.HK)在港交所正式挂牌上市。上市首日,时代天使受到了市场资金的热捧,收盘大幅上涨131.79%,每手盈利45600港元,创下今年新股记录,成为了资本市场的新宠。



隐形矫治领域先行者 产品组合丰富业绩靓丽



作为国内隐形矫治领域先行者,时代天使专注于为牙科医生提供自研的数字化正畸解决方案。公司以数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务、基于专门的矫治方案生产定制且可拆装的隐形矫治器及云服务平台iOrtho为驱动,不断引领着国内隐形正畸市场的发展。目前,时代天使已远远甩下其他竞争对手,成为唯一与Align Technology分庭抗衡的企业。



公司深耕隐形矫治行业多年,已经针对不同客户群开发了多元化的产品组合。目前公司上市四种具有多种特性的隐形矫治器,包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版以及COMFOS,四种隐形矫治器定位不同年龄段,能够满足不同用户需求。



得益于丰富的产品组合与专业的服务,近年来,时代天使的市场份额不断扩大。数据显示,公司的达成案例由2018年的约77,700例增至2019年的约120,100例,并进一步增至2020年的约137,600例,根据灼识咨询报告,按达成案例计量,公司2020年的市场份额已达41.0%。



与此同时,时代天使的业绩增长速度也非常可观。财务数据显示,2018年-2020年,公司的营收分别为人民币4.88亿元、6.46亿元及8.17亿元,复合增长率为29.3%;经调整净利分别为0.92亿元、1.30亿元及2.27亿元,复合增长率达57.06%;2018年-2020年,公司的毛利率分别为63.8%、64.6%及70.4%,净利率更是从11.9%大幅提升至18.5%!后期,随着疫情影响的降低,公司的盈利增速有望大幅提升,迭创新高。



优质的服务与强大的研发实力 港股中的稀缺目标



优质的医学及技术服务,是时代天使隐形矫治系统的核心。目前,公司已开发了A-Treat,一个利用3D计算器图形学、数据挖掘、机器学习及人工神经网络等多种尖端技术积累的数字化矫治方案设计平台。此外,公司推出了时代天使智美系统,可帮助牙科医生制定更优且更个性化的矫治方案。



不仅如此,时代天使还具备着强大的研发能力,公司已开发出多种可靠的技术及数据平台,横跨临床口腔医学、生物力学、材料科学、计算器科学及智能制造技术等五大主要领域。公司的技术及数据平台具有极高的专业度,借助公司的技术及数据平台,公司能够持续开发出一系列创新矫治解决方案及设备,足见时代天使的研发实力与创新能力。



此外,值得一提的是,时代天使背后的大股东实力十分强大,公司的大股东松柏投资是中国口腔领域最大的投资者,控股和参投的企业遍布中国、韩国、美国和欧洲等多个国家和地区。强大的股东背景,将给时代天使的未来发展带来更大的想象空间。



长期来看,受益于消费升级与颜值经济双重驱动,正畸市场是未来有望达到千亿规模的蓝海市场,据灼识咨询报告,2015年-2020年,中国正畸市场规模以18.1%的复合增速增长至79亿美元,且有望在2030年达到296亿美元。



时代天使身处爆发增长的黄金赛道,凭借多元化的产品组合与技术创新能力,已在不同年龄段和不同消费群体均有布局,是港股市场中正畸领域最具竞争力且唯一的上市公司,未来无疑会在这一分食市场蛋糕的饕餮盛宴中,处于市场领先地位,公司的潜力值得期待。





