Wednesday, 30 June 2021, 10:46 HKT/SGT Share: 亚太区最大卡牌游戏商云涌控股递交上市申请

香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 云涌控股有限公司昨日提交申请在香港联合交易所上市。根据弗若斯特沙利文报告，于2019年按收益计，集团在亚太地区的集换式卡牌游戏分销方面排名第一。另外，集团亦为任天堂Switch于台湾地区的官方分销商，于2019年在台湾的游戏机及主机游戏分销方面排名第二。同时其近年业绩亮丽，纯利于近三年间增长约六倍。



作为亚太地区中专注于集换式卡牌游戏、游戏机及主机游戏分销的最大型游戏及收藏品公司之一，集团多元化的品牌组合内有18个主要品牌，所提供的主要品牌为七个品牌的集换式卡牌游戏、三个品牌的集换式卡牌游戏配件、一个品牌的游戏机及相关配件、四个品牌的电子游戏、一个品牌的收藏品模型、一个品牌的棋盘模型及一个品牌的收藏品模型颜料，当中包括历久不衰的卡牌游戏－游戏王、宝可梦(Pokémon)、武士道等。云涌控股过往多年累积了深入的行业知识，已与领先品牌拥有人建立良好关系。加上斐然的品牌管理、销售及经营能力，集团除了获委托为若干产品品牌的唯一地区分销商，亦提供增值服务，包括举办地区锦标赛、定期进行大型广告活动及参与地方庆祝活动，以推广及本地化旗下的游戏产品，



除卡牌游戏外，集团亦于去年打进游戏机市场，透过收购事项成为了任天堂 Switch于台湾地区的官方分销商。把业务进一步扩大至游戏机及相关配件，更于2019年在台湾的游戏机及主机游戏分销方面排名第二。多元化策略有助集团优化在各产品类别生命周期中的收益流，同时得以接触更广泛的客户群，扩大游戏及收藏品在亚太地区的销售份额。



集团从事集换式卡牌游戏超过十年，已建立了广泛的分销网络，亦经营一个自主开发的电子商务网站，于2020年获评为集换式卡牌游戏「魔法风云会」的10大最受欢迎单卡买卖网站之一。集团的直接客户分布广泛，主要包括位于香港、马来西亚、菲律宾、新加坡及台湾的子分销商、转售商及零售商，于亚太地区有超过14,800个零售点，得以接触到全方位的客户。



集团的2020年的全年收益较去年同期大幅增加逾三倍至10.12亿港元，毛利亦增加1.3倍达1.47亿元。集团纯利由2018年的14.15百万港元上升至2020年全年的98.78百万港元，增长约六倍。根据弗若斯特沙利文的报告，亚太地区游戏及收藏品行业的市场规模由2014年至2019年以21.9%的复合年增长率上升，并预期于2024年进一步增长至3,487亿港元，复合年增长率为25.3%。另外，亚太区的集换式卡牌游戏批发市场相对集中，5大市场参与者的市场集中率估计约为41.2%，而云涌控股以20.1%居首。集团作为最大的市场参与者，驻足亚太区市场多年，拥有良好声誉，亦跟品牌拥有人建立了紧密的关系。相信云涌控股的丰富经验及良好往绩能支持集团把握这庞大的机遇，有助加速集团发展，进一步包揽更大的市场份额。





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