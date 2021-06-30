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来源 EC Healthcare 医思健康公布2020/21年度全年业绩 集团医疗服务收入飙升54.0% 内地业务收入飙升52.5%

整合及企业化香港医疗市场

加速中国内地消费性医疗布局

香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）公布截至2021年3月31日止财政年度（「年内」）之全年业绩。







业绩摘要

-- 引入郑志刚博士、高盛亚洲、冠君产业信托等多名策略性股东

-- 医疗服务收入飙升54.0%至9.60亿港元﹐占总收入比重上升至46.1%

-- 中国内地收入升52.5% 至1.35亿港元

-- 下半年总收入较上半年飙升61.0%，下半年税后盈利较上半年飙升223.2%

-- 息税折旧及摊销前之盈利为3.97亿港元，税后盈利为2.26亿港元，每股基本盈利18.8港仙

-- 拟派末期股息每股12.9港仙（连同中期股息3港仙，全年共派发股息15.9港仙），全年派息比率为84.6%

-- 于2021年3月31日，集团在香港、中国内地及澳门增至139名全职专属注册医生，联网医生超500名

-- 于2021年3月31日，集团之总服务占地面积升32%至398,000平方呎



回顾年内，尽管新型冠状病毒疫情为全球经济带来前所未有的挑战，逆境之下医思健康再次展现业务韧性，维持稳健的表现。在富有执行力的管理层的领导下，集团迅速采取有效措施，积极应对市场变化，并把握发展及投资机会强化集团的优势。集团透过主动与客户互动及加强电子商务活动，推动香港本地市场及中国内地的销售。年内收购了多间医疗机构，又致力促进不同医疗专科之间的交叉销售，打造独有的闭环生态系统，扩大集团于健康医疗服务市场份额，巩固行业领先地位。



受惠于集团的医疗资产整合策略及市场对医疗服务的刚性需求，在封关导致缺少访港医疗旅客的情况下，集团的医疗服务收入仍按年大幅上升54.0% 至9.60亿港元，医疗服务的收入占总收入的比重上升14.1个百分点至46.1%，中国内地收入升52.5% 至1.35亿港元，带动总收入增长6.8%至20.80亿港元, 其中下半年的增长势头强劲，下半年总收入较上半年飙升61.0%，下半年税后盈利较上半年飙升223.2%。集团税后盈利为2.26亿港元，每股基本盈利18.8港仙。撇除自持物业、厂房及设备的息税折旧及摊销﹐较能准确反映集团盈利能力的息税折旧及摊销前之盈利为3.97亿港元。集团拟派末期股息每股12.9港仙（连同中期股息3港仙，全年共派发股息15.9港仙），全年派息比率为84.6%。



强大的融资能力及出众的并购执行力

为抢占市场先机，加快布局具潜力的业务板块及拓展大湾区市场，集团引入多名策略性股东(详见下图)，足见集团卓越的融资能力。 其中，集团于 2021年4月，透过配售股份引入新世界发展有限公司（香港联交所股份编号：17）执行副主席兼行政总裁郑志刚博士为策略性股东，预期将助力集团实践医疗地产化策略，为集团引入策略性物业与房地产优质战略布局资源，提升集团于香港及中国内地市场之精准布局，深化健康医疗服务与商业住宅地产进行跨板块合作。



年内，集团持续并购其他医疗机构发展新的医疗服务以及拓宽医疗领域范畴(详见下表)，并专注整合并购业务以达至与集团现有业务互相发挥协同效应，进一步巩固集团作为综合医疗健康集团的行业领导地位。



高速内生增长及成熟系统复制力

集团坚持内生增长与并购双策略并行，年内增设多间诊所及服务中心(详见下表)，满足持续增长的医疗保健服务需求。于2021年3月31日，集团之服务面积升(32.2%)至(398,000)平方呎。集团在香港、中国内地及澳门共有(139)名全职专属注册医生，按年同比升(44.8%)，同时集团拥有超(500)名联网医生。



凭借高效企业系统整合能力，医美市场的卓越营运能力，以及于香港医疗市场改革的领先经验，集团持续投资品牌影响力、优质服务、以及数码科技平台，赋能分散且低效的服务资产，在大健康市场进行整合。集团平均75天就可开设一间新服务中心，其客户年度留存率高逾81%，及其获客成本仅占收入5.3%，远超行业水平。此外，集团新店平均六个月能够实现收支平衡，平均九个月能够实现息税折旧及摊销前之盈利平衡，集团拓展业务的快速轻资产模式已经渐趋成熟。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生总结：「医思健康一直致力围绕客户打造闭环式的大健康生态系统，实现公域至私域客流的引入及维系，以及不同业务部之间的交叉循环销售，巩固现存客户的忠诚度。集团将继续投资及提升其在品牌、服务、资讯科技及企业文化方面的核心竞争力，并积极探索与房地产、医药、保险、电信及资讯科技等不同行业的合作伙伴，缔造策略联盟，扩大医疗保健及养生服务的广度及深度。另一方面，集团正物色潜在的收购目标或透过在大湾区开店来扩大市场份额，力争2025年新增30至50家新服务中心，完成市场规模达60亿港元，其中10亿元收入来自中国内地的目标。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所及专业健发中心发森。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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