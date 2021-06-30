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来源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗（保健）公布二零二一财年全年业绩 经调整纯利*增长13.3％至54.6百万港元

香港, 2021年6月29日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「集团」；股份代号：2161）为香港领先的品牌医疗保健品推广商及分销商，集团今天公布自二零二一年二月五日于香港联合交易所有限公司主板分拆上市后的首份全年业绩。



面对2019冠状病毒病疫情（「疫情」）带来前所未有的挑战，集团于截至二零二一年三月三十一日止年度（「报告期」）之总收益仍录得397.2百万港元，较去年增长4.1％。撇除一次性上市开支，经调整纯利*较去年上升13.3%至54.6百万港元。每股基本盈利为2.78港仙。



强大的组合带动业务表现强韧

集团强劲而广泛的产品组合由品牌药、品牌中药及健康保健品分部组成。



品牌中药业务的销售收益达210.9百万港元，显著增长14.6%，主要由海天浓缩中药颗粒产品销售有力的表现，加上飞鹰活络油于中国的销售渗透率有所提升从而实现16.8%收益增长所带动。



于报告期内，集团透过加入第三方品牌安宫牛黄丸及灵芝胞子丰富其品牌中药产品组合，以发掘中国市场巨大的潜在需求。



于报告期内，品牌药业务录得收益134.5百万港元，较去年下跌5.4%。在各个知名品牌中，尽管疫情对儿童到医院及眼科医生就诊造成阻碍，但AIM亚妥明眼药水仍实现9.7%的适度增长。



受疫情影响，健康保健品于报告期内的销售收益轻微下降6.3%。该业务分部涵括针对消费者日常健康及保健的补充品、个人护理产品及其他诊断工具。其中，个人卫生及感染控制产品的需求急升。作为进一步强化健康保健产品组合策略的一部分，集团推出健康保健品品牌 - Dr. Freeman醫臣®产品系列，以回应市场对感染控制及个人卫生产品日益增长的需求。



开设线上旗舰店

为发掘中国跨境电子商务快速增长的潜力，集团已于天猫卖场型旗舰店及京东国际开放平台店铺开设自营线上旗舰店，为中国消费者提供多达40种以上的优质品牌保健产品。集团亦于深圳成立自有电子商务团队，为自营线上旗舰店提供直接营运及客户服务支援。



与满贯集团成立合资公司

集团已与满贯集团控股有限公司 (「满贯集团」；股份代号：3390）订立合作协议，希望藉此充分利用和发挥双方在中成药、中医药医疗保健及健康补充品市场的协同效益。通过是次战略合作，集团将透过双方新成立的合资公司研发及/或制造自有品牌产品，以迎合市场趋势及消费者需求，并就该等产品提供分销、策略营销及销售支持。自有品牌产品预期将于二零二一年第三季度推出。



健倍苗苗（保健）行政总裁黄一伟先生表示：「二零二零年开局艰难，面对疫情，我们矢志不渝，积极应对2019冠状病毒病对业务造成的影响。面对挑战重重的市场环境，我们的团队在推行业务策略方面着实付出了巨大努力，同时有赖集团多元化的产品组合及地域市场，整体业务仍然表现强韧。展望未来，我们将继续提升线下及线上的商业实力，透过丰富产品组合满足消费者的医疗保健需求。我们亦将扩大大中华及亚洲地区核心市场的覆盖，同时加强与策略伙伴的合作，藉此巩固我们作为该地区主要保健解决方案供应商的地位。」



有关健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代号：2161）

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的行销专业知识并具备深厚的制药背景，秉承产品功效和品质至上的优良传统，在行业内定位独特，致力于满足消费者的保健需要。作为香港领先的品牌医疗保健品运营商，集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品，包括品牌药、品牌中药及健康护理产品，其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「德国秀碧除疤膏」、「德国宝宝手指水」、「美德玛宝儿除疤膏」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」及「十灵丹」等家喻户晓的传统品牌。有关集团详情，请浏览： www.jbmhealthcare.com.hk





*经调整纯利为扣除一次性分拆上市开支32.0百万港元后的纯利。







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部门 健康与医药

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