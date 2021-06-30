Tuesday, 29 June 2021, 20:07 HKT/SGT Share: 中国最大珠光颜料生产商环球新材国际控股有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情 每股发售股份发售价介乎3.52港元至4.22港元

集资10.2亿港元至12.3亿港元

引入两大重磅基石投资者 – 上海汇瑾及中逸资本

香港, 2021年6月29日 - (亚太商讯) - 中国最大珠光颜料生产商*环球新材国际控股有限公司(「环球新材」，连同其附属公司「集团」)公布于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划详情。集团的业务主要专注于生产及销售全面的珠光颜料产品组合，产品以「七色珠光」品牌销售予在中国及亚洲、欧洲、非洲及南美洲超过30个国家及地区的客户。

环球新材国际主席、行政总裁兼执行董事 - 苏尔田先生

集团总工程师及中国珠光颜料行业的先驱付建生教授（最右）指导研发工作

摘要

-- 集团为中国市场上最大的珠光颜料生产商，市场份额达11.0%；并为全球市场第四大颜料生产商，市场份额为3.0%*

-- 拥有全面的珠光颜料产品组合，涵盖不同用途及行业，包括工业涂料、塑料、纺织品及皮革、化妆品及汽车涂料，产品以品牌「七色珠光」 销售予中国及亚洲、欧洲、非洲及南美洲超过30个国家及地区

-- 强大的研发能力：研发工作由中国珠光颜料行业的先驱教授领导，并于中国注册26项专利

-- 高产品质量：集团的合成云母粉产品符合日本医药部外品成分标准的标准规定，化妆品级珠光颜料产品在国际市场上亦获得认可；而汽车珠光颜料产品则已通过国际汽车行业通用标准IATF16949:2016认证

-- 良好往绩记录：集团的收益于2018财年至2020财年三年间，以复合年增长率33.7%增长，至2020财年达致人民币569.1百万元；于2020财年的毛利率达49.9%；溢利于2018财年至2020财年三年间，以复合年增长率37.1%增长，至2020财年溢利达人民币152.9百万元，纯利率达26.9%

-- 未来将藉扩大生产珠光颜料产品的产能，全面抓紧全球及中国珠光颜料市场的庞大市场机遇

-- 引入两名基石投资者：上海汇瑾及中逸资本分别投资人民币32.0百万（约38.0百万港元）元及50.0百万港元，合共投资约88.0百万港元



发售详情

环球新材计划发售合共290,674,000股股份（「发售股份」）（视乎超额配股权而定），当中261,606,000股股份将作国际发售（可予重新分配及视乎超额配股权而定），29,068,000股股份将作香港公开发售（可予重新分配）。指示性发售价范围介乎每股发售股份3.52港元至4.22港元。假设超额配股权未获行使及发售价为每股3.87港元（即指示性发售价范围的中间价），估计发售所得款项净额（经扣除包销费用及佣金以及估计开支）将约为1,052.9百万港元。



香港公开发售于2021年6月30日（明天，星期三）开始，并于2021年7月6日（星期二）中午12时正结束。最终发售价及分配结果预计将于2021年7月15日（星期四）或之前公布。环球新材的股份预期将于2021年7月16日（星期五）开始在香港联交所买卖，股份代号为6616，每手买卖单位为1,000股。



安信融资（香港）有限公司为是次上市的独家保荐人；安信国际证劵（香港）有限公司为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



基石投资者

集团与上海汇瑾资产管理有限公司（「上海汇瑾」）及中逸资本有限公司（「中逸资本」）（合称「基石投资者」）订立基石投资协议。上市后，上海汇瑾3号基金及中逸资本将分别持有向上海汇瑾及中逸资本发行及配售的国际发售股份。假设发售价为每股股份3.87港元（即指示性发售价范围的中间价），基石投资者将认购的国际发售股份总数将为22,495,000股股份，基石投资总额将为88.0百万港元。



上市后，上海汇瑾3号基金将持有向上海汇瑾发行及配售的国际发售股份。上海汇瑾3号基金为中国的投资基金，由上海汇瑾管理。由鞠玮女士创办的上海汇瑾主要业务包括资产管理及投资管理，管理的资产超过人民币300百万元。根据是次基石投资协议，假设发售价为每股股份3.87港元（即指示性发售价范围的中间价），上海汇瑾将认购的国际发售股份总数将为9,576,000股股份，基石投资总额将为人民币32.0百万元（约38.0百万港元），约占国际发售股份初步数目的3.29%（并无计及因行使超额配股权及根据首次公开发售后购股权计划可能授出的任何购股权而可能发行的任何股份）。



中逸资本由中逸控股有限公司控制的YBN International Holdings Limited全资拥有，而中逸控股有限公司由中信国际资产管理有限公司拥有46.75%。根据是次基石投资协议，假设发售价为每股股份3.87港元（即指示性发售价范围的中间价），中逸资本将认购的国际发售股份总数将为12,919,000股股份，基石投资总额将为50.0百万港元，约占国际发售股份初步数目的4.44%（并无计及因行使超额配股权及根据首次公开发售后购股权计划可能授出的任何购股权而可能发行的任何股份）。



投资摘要

中国最大的珠光颜料生产商之一，凭借行业领导者优势全面抓紧全球及中国庞大市场机遇

集团为中国市场上最大的珠光颜料生产商，市场份额为11.0%*，在全球市场上，为第四大珠光颜料生产商，市场份额为3.0%*。集团的主要产品包括天然云母基及合成云母基珠光颜料产品。天然云母基珠光颜料产品通常在多个工业及非工业用途中用作着色剂，而合成云母基珠光颜料市场则迅速发展，于2020年占中国珠光颜料市场人民币4,843.9百万元的15.8%。



集团生产及销售全面的珠光颜料产品组合，涵盖不同用途及行业，包括工业涂料、塑料、纺织品及皮革、化妆品及汽车涂料。产品以「七色珠光」 品牌销售予中国及亚洲、欧洲、非洲及南美洲超过30个国家及地区。



作为一种新型功能材料，珠光颜料产品的市场增长主要在于逐渐取代传统有机颜料及金属颜料并成为其代替品； 加上珠光颜料产品具有显著的化学及光学性能，如耐温、耐候、耐光、耐水、色牢度等，令珠光颜料产品的用途扩展到其他创新下游用途，已普遍获不同行业的顾客接受。



一直以来，集团坚持透过不断改良生产及加工技术、以及生产厂房及机器，从而进行新产品及新用途的创新及研究工作，令业务迅速增长。于截至2020年12月31日止三个年度，集团已持续扩大第一期生产厂房产能，令集团珠光颜料产品的年设计产能由2018财年的10,464吨增加至2020财年的13,740吨。至于合成云母粉的年设计产能则由2018及2019年度稳定的4,752吨，增加至2020财年的9,504吨。生产规模持续提升，将有助集团实现规模经济，一方面提高生产效率及降低生产成本，同时能够确保产品质量稳定。



专有生产技术及设计精良的生产厂房及机器，确保产品质量

集团的专有生产技术、以及在生产过程中使用设计精良生产厂房及机器，成为保证产品质量及提高生产效率的关键。集团专注完善及改进生产过程、开发相应的机器及不断提高生产过程的自动化水平。



集团的合成云母粉产品获认证为拥有少于10ppm的游离氟水平，符合日本医药部外品成分标准的标准规定，可安全用于化妆品；而集团的化妆品级珠光颜料产品可用于生产高端化妆品。另外，集团的汽车珠光颜料产品已通过国际汽车行业通用标准IATF 16949:2016认证，并可以承受恶劣的环境条件及紫外光的照射，具有耐候性、光稳定性、化学惰性、热稳定性的特点。



集团在整个生产过程中实施全面的质量控制系统，七色珠光已获得ISO9001:2015质量管理系统认证，其中涉及对集团的生产过程进行年度审查及实施质量管理体系。七色珠光亦已获得GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康及安全管理系统及ISO14001环境管理系统认证，并就销售至欧盟的产品取得REACH证书，符合进入欧盟的化学品REACH标准，另就销售至土耳其的产品取得KKDIK预注册证书。



由中国珠光颜料行业的先驱教授领军，拥有强大的研发能力

集团拥有强大的研发团队，集中开发新产品及用途、改良生产及加工技术、增加效率以及升级生产厂房及机器。截至2020年12月31日，集团拥有40名研发团队人员于研发中心工作，当中超过20名持有本科以上学历，包括5名硕士学位持有人，4名博士及三名教授。集团的研发工作由总工程师及中国珠光颜料行业的先驱付建生教授等领导，研发团队成员于珠光颜料及合成云母行业均拥有丰富经验。



集团亦与中国的大学及机构合作进行多个研究项目。包括与广西科学院合作，成立国家企业研发技术中心，以进行珠光颜料产品及合成云母的工业用途研究。另外，集团亦与湖北工业大学合作，成立「七色珠光新材料研发中心」，以进行新产品及新用途的研发，并改善及开发新的生产技术及升级生产厂房及机器。



截至最后实际可行日期^，七色珠光已承接8个中国的国家级、省级及部级科研项目；并已于中国注册26项专利及提交14项专利申请。另一方面，集团的研发工作备受认可，屡获行业殊荣，包括于2017年获认证为「国家知识产权优势企业」，以及于2018年获认证为广西壮族自治区「技术创新示范企业」等。



广泛的销售网络及经验丰富的管理团队

凭借集团在中国广阔的销售网络覆盖面，使其能够接触到更广泛的客户群，从而建立集团在中国的市场地位及品牌知名度。中国为集团的主要收益来源，于2020财年占总收益94.8%。集团设有专责的销售及市场营销团队，定期拜访贸易公司客户，协助提供售后服务及产品推广等。集团一方面通过贸易公司客户在中国不同省市建立强大的销售渠道，同时在四川省成都、浙江省杭州、河南省郑州、湖北省武汉、广东省广州及东莞、以及上海设有销售办事处。于海外市场方面，集团亦设有专责销售团队负责对国际市场客户的销售。



集团的执行董事及高级管理团队在珠光颜料行业均拥有逾十年的丰富经验，在主席苏尔田先生领导下，环球新材的管理团队凭借对行业的洞察力、敬业精神及管理经验，将有助促进集团未来业务发展。除制定集团的业务计划及策略外，管理层亦专注于贯彻提供优质产品及不断技术创新，及营造使员工积极进取的企业文化，吸引高质素的员工加入，对集团的持续成功至关重要。



未来的策略计划



凭借行业领导者优势，全面抓紧全球及中国庞大市场机遇

根据弗若斯特沙利文报告，全球珠光颜料市场的市埸规模预期至2025五年将达到人民币446亿元，2021年至2025年的复合年增长率达23.9%，其中合成云母基珠光颜料预期占市场份额的23.6%。中国珠光颜料市场亦处于快速发展的状态，预期至2025年将达到人民币142亿元，2021年至2025年的复合年增长率为30.8%，其中合成云母基珠光颜料产品预期占市场份额的32.6%。中国政府亦支持珠光颜料市场的发展。根据国家税务总局于2020年3月颁布的《关于提高部分产品出口退税率的公告》，将颜料及颜料基产品列为享受退税的出口产品，最新退税率为13.0%。根据国家发改委于2019年11月颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，生产高耐旋光性、高耐候性及高性能的有机颜料产品列为受鼓励产业之一，可得到政策支持。



凭借在珠光颜料行业的领导地位，环球新材矢志增加在珠光颜料及合成云母行业的市场份额，其中包括扩大生产珠光颜料产品的产能。



事实上，截至2020年12月31日止年度，集团珠光颜料产品生产设施的使用率达到98.3%。因此集团认为有必要建设生产珠光颜料产品的第二期生产厂房，以满足市场对珠光颜料产品日益增长的殷切需求。第二期生产厂房将用作生产珠光颜料产品，尤其为高端及高性能的珠光颜料产品，例如汽车及化妆品级珠光颜料产品，年设计产能为30,000吨。目标于2021年第四季完成第一阶段建设（设计年产能为6,000吨）。集团相信，第二期生产厂房的建设将有助提高集团的珠光颜料产品的产能，特别是高端珠光颜料产品，例如汽车及化妆品级珠光颜料产品。



同时，集团亦计划建设生产合成云母片的鹿寨合成云母厂房，估计设计年产能为30,000吨。截至最后实际可行日期^，集团已开始初步准备工作，包括项目批准及土地平整，目标为于2022年第二季度完成年设计产能6,000 吨的首个阶段建设。鹿寨合成云母厂房的建设可提高集团合成云母粉产能；而第二期生产厂房及鹿寨合成云母厂房相继投产，将有助集团因扩大营运规模带来更大的规模经济效益。



展望未来，集团将进一步加强研发能力，包括继续研发新产品及新用途，尤其加强对汽车及化妆品级、以及耐候的珠光颜料产品的研究工作，以进一步完善高端珠光产品的产品结构，实现珠光颜料产品用途多元化，并针对行业及客户的特殊需求开发定制化珠光颜料产品。同时，集团的研发团队亦将加强研究使用新基材，为不同的下游用途开发更多元化的珠光颜料产品。另外，集团将继续投资新技术及新厂房及机器，以进一步改良及优化加工及生产技术，包括完善实验室及研发中心的设施等，以提高生产效率；集团亦将通过引进节水环保的具 有快速切换生产线的设备，进一步改进珠光颜料生产过程中的水洗过程，从而适应行业趋势及客户不断变化的需求及要求。



同时，集团计划投入更多资源进行营销及广告宣传，通过提升品牌知名度提升集团的市场地位。除广告宣传外，集团亦计划参加更多的技术培训 研讨会、技术论坛、国内外展会等活动，以加强品牌推广。



所得款项净额用途



假设超额配售权不获行使及发售价为每股3.87港元（即指示性发售价范围3.52港元及4.22港元的中间价），集团预计全球发售的所得款项净额扣除相关包销费用及与全球发售相关的预计开支后，将约达1,052.9百万港元，计划用作以下用途：



所得款项用途 / 所占概约百分比 / 所占概约金额

为建设第二期生产厂房的部分出资 55.6% 586.4百万港元

建设鹿寨合成云母厂房的部分融资 34.1% 358.9百万港元

增加研发中心的研发设施及测试设备的投资 7.1% 74.0百万港元

销售及营销活动及建立国际销售网络 3.2% 33.6百万港元



财务表现



截至12月31日止年度

人民币 (千元) 2018 2019 2020 复合年增长率

收益 318,244 440,583 569,113 +33.7%

毛利 146,947 218,277 284,065 +39.0%

毛利率 (%) 46.2% 49.5% 49.9% 不适用

年度溢利 81,364 107,333 152,861 +37.1%

纯利率 (%) 25.6% 24.4% 26.9% 不适用





* 根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收益计算

^ 最后实际可行日期指2021年6月21日





话题 Press release summary



部门 化学

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