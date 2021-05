中基长寿科学与美尔雅之合资公司 伙拍新湖财富举行「健康权益计划」发布仪式

香港, 2021年5月24日 - (亚太商讯) - 中基长寿科学集团有限公司(「中基长寿科学」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0767.HK)宣布,透过合资公司美尔雅健康集团(湖北)有限公司(「美尔雅健康科技」),于2021年5月23日成功与专注于高凈值客户的新湖财富投资管理有限公司(「新湖财富」)在北京举行《健康战略合作暨启动健康权益计划发布仪式》,为高凈值人群及其家庭提供全方位的健康管理私享服务。



美尔雅健康科技集团(湖北)有限公司总经理闫一凡先生(左一)、湖北美尔雅股份有限公司董事长兼总经理、美尔雅健康科技集团(湖北)有限公司执行董事陈京南女士(右三)、美国中基1号国际医疗集团执行董事、亚洲综合细胞库武汉中心执行总裁李小双先生(右二)、斯坦福大学转化医学中心中国中心副主任、中科院抗衰委员会副主任郭明辉博士(右一)以及新湖财富投资管理有限公司管理层及代表于《健康战略合作暨启动健康权益计划发布仪式》合影留念。



湖北美尔雅股份有限公司董事长兼总经理、美尔雅健康科技集团(湖北)有限公司执行董事陈京南女士于《健康战略合作暨启动健康权益计划发布仪式》上致辞。



美尔雅健康科技集团(湖北)有限公司总经理闫一凡先生就「健康权益计划」及金融权益主题分享。



《健康战略合作暨启动健康权益计划发布仪式》假北京朝林松源酒店举行,并邀得斯坦福大学转化医学中心中国中心副主任、中科院抗衰委员会副主任郭明辉博士作健康主题分享,以及奥运体操冠军、美国中基1号国际医疗集团执行董事、亚洲综合细胞库武汉中心执行总裁李小双先生作体验分享;获各界友好及嘉宾岀席,一同见证美尔雅健康科技与新湖财富的战略合作,场面热闹。



在健康新时代下,「健康中国」已经成为国家战略,「大健康」产业成为经济发展的新引擎,高凈值人群对于健康管理也更加重视。随着国内人口老化加剧及保健品渗透率逐渐提升,长寿科学医疗及健康管理业务发展空间巨大。「健康权益计划」将进一步加强集团与其战略合作伙伴的协同效应,完善相关产业链升级,继续打造世界领先的健康长寿科学生态系统,为人类健康作出贡献。



中基长寿科学自去年不断投放资源于长寿科学研究,并招揽了一群国际顶尖之专业生物科技医疗人才,强化中基长寿科学之科研团队实力,研发出高效之长寿生物制品。为进一步完善集团全球长寿科学领域的布局,集团积极进行先进医疗及检测等项目的并购,其中于今年3月与湖北美尔雅股份有限公司(「美尔雅」;股份代号:600107.SH)订立投资合作框架协议,共同成立美尔雅健康科技,以重点开展防癌早筛、长寿医学检测、细胞管理等先进医疗服务。为了集团未来的战略发展及业务方向,集团董事会已于2021年5月18日决议采纳股份奖励计划,以表扬若干参与者对集团的发展及增长所作出的贡献,并藉此吸纳合适人才,为集团进一步加快发展打下坚实基础。



中基长寿科学董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「集团乐见美尔雅健康科技与新湖财富的战略合作,随着社会对健康生活及长寿科学医疗需求增加,配合集团及近年积极于健康管理及长寿生物制品方面的研究,我们深信『健康权益计划』能为高凈值人群带来更全方位及优质的健康管理服务,亦预料这次合作可以为高凈值人群提供更精准、安全、完善的优质健康管理项目,缔造庞大的协同效益。」



关于中基长寿科学集团有限公司

中基长寿科学集团有限公司(0767.HK)主要从事长寿科学、借贷、证券及其他投资、金融及投资咨询,以及物业投资业务。凭借管理层在生物科技行业的专业知识及技术,集团近年锐意进军国内长寿科学医疗行业,以崭新的长寿管理方案实现 「让人类健康长寿」的愿景,透过长寿生物制品、细胞及基因疗法,以及先进医疗等长寿科学技术,为人类的健康作出贡献,从而建立良好声誉。



有关更多资料,请浏览: https://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity/





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network