天瞳威视J6B方案斩获上海知名车企近百万量产定点：20TOPS算力已破局？



香港, 2026年2月13日 - (亚太商讯) - 近日，天瞳威视宣布，其基于地平线J6B Plus芯片打造的智能驾驶行泊一体域控制器解决方案，斩获上海知名车企五款车型量产定点。值得关注的是，此次定点并非单一车型的浅层合作，而是规模达近百万量级的深度绑定，其中还包含一款海外车型，证明该方案已具全球化适配与规模化交付实力。 尽管地平线官方尚未公布其J6B Plus的确切算力信息，但根据其将J6B系列定位为最具性价比的解决方案来推测，J6B Plus 算力预计仍处于20TOPS级别区间，与J6B算力水平基本持平。这一算力段也是行业竞争比较激烈的"赛场"。但纸面算力趋同并不意味着技术落地能力等价，天瞳威视凭借算力优化、自研技术创新及工程化落地能力，走出了一条差异化破局之路。 一、20TOPS算力效率突围：核心技术解析与行泊一体差异化路径 从行业视角观察，天瞳威视能在20TOPS级算力下实现中高阶智驾功能，同时满足不同车型适配需求，背后是其算力精准降耗的差异化竞争优势，为方案百万台量产及海外落地提供了技术支撑。 据公号信息，该方案的核心技术基石，源于天瞳威视构建的Transformer BEV 融合地平线的Sparse4D前视感知架构。通过对传感器信息进行高效的稀疏化融合与连续时序建模，在动态障碍物跟踪、复杂路口结构化理解以及突发性占道场景中，实现了精准识别与稳定响应，这使得系统不仅能"看清"道路，更能"理解"交通流的动态意图，从而在实际高频复杂场景中，系统的驾驶决策表现顺畅、自然。 同时，天瞳威视完全自主研发的基于BEV(鸟瞰图)的环视感知算法，构成了系统的另一大感知支柱。它将车身四周多个摄像头的图像信息，实时转化为车辆周围统一、准确的俯视视角三维空间表达。这项能力不仅让车辆对标准停车位的识别稳定可靠，亦使其在面对低矮路沿、立柱、空中障碍物等传统感知方案中的"长尾难题"时，提供更完整的环境理解支撑。 从行业同梯队方案对比来看，当前20-36TOPS中低算力行泊一体赛道呈现多元技术路径，不同技术方案在算力需求、定位依赖、算法架构及场景适配方面形成鲜明差异，呈现出清晰的趋势分化：一类方案依赖高精地图与中高算力芯片，虽能实现高阶功能，但地图成本与更新压力大，且难以下沉至主流价格带；另一类方案侧重低算力基础功能，高阶泊车、高速NOA等功能需升级高算力平台，传感器冗余设计推高硬件成本；还有一类方案以中高算力结合端到端算法，技术前瞻但成本居高不下，无法适配大众车型。而天瞳威视的路径则跳出这一局限，以20TOPS级算力实现中高阶智驾功能，形成独特的性价比优势。

制表：智车科技 进一步来看，当前中低算力行泊一体赛道的核心对比趋势愈发清晰：算力需求上，部分路线陷入"高算力依赖"，同等功能下算力需求较天瞳威视方案高出不少，直接推高硬件成本；技术路径上，部分路线依赖高精地图，场景覆盖受限，而无图化+稀疏化感知的路线凭借灵活性与成本优势，逐渐成为主流车型的优选；成本控制上，多数路线要么牺牲功能换成本，要么依赖硬件堆砌保功能，难以实现二者平衡；市场定位上，多数路线要么聚焦中高端车型，要么局限于基础功能，而天瞳威视方案精准锚定10-20万元主流价位段，兼顾功能与成本，适配性更强。

制图：智车科技 来源：公开资料 注：

1.算力需求：分值越低代表算力需求越低，越适配10-20万主流车型；

2.功能等级：含行泊一体、跨层记忆泊车等高阶功能覆盖度；

3.成本控制：分值越高代表成本优化能力越强；

4.技术路径：分值越高代表路径灵活性/适配性越强；

5.市场定位：分值越高代表对10-20万主流市场的适配精准度越高 综上该方案的核心价值，在于验证了"系统优化替代硬件堆砌"的可规模化路径。相较于行业同类方案，天瞳威视并未选择升级高算力芯片来换取性能提升，而是在保持硬件精简配置的前提下，通过效率挖掘，将有限算力转化为实际可感知的功能体验。 值得一体的是，此次方案在记忆泊车的可运行场景较此前有所拓展，除支持垂直、水平、斜列等多种标准车位的车头或车尾自动泊入与泊出外，亦能灵活应对极窄车位、断头路车位、机械车位和自定义车位等复杂场景，车辆可在地图覆盖的任意位置迅速完成自车初始定位，并在巡航过程中从容应对避障、绕障、会车、路口通行等繁忙停车场工况，形成从"功能可用"到"场景无忧"的完整闭环。 二、上海知名车企身份指向何处？从多重公开信息看百万定点的合作底色 此次官宣中，天瞳威视并未明确披露该上海知名车企的具体身份，但据多位业内人士透露，此次达成百万台级量产合作的正是上汽。尽管双方尚未官宣，但从资本关联、技术积淀、量产规模、海外适配等多个维度的公开信息交叉印证，这一指向已具备充分逻辑支撑。 首先，从资本维度看，据天瞳威视招股书披露，上汽集团通过旗下上汽北美、恒旭资本先后参与天瞳威视多轮融资，是其最主要的产业投资方之一。在行业投资趋于理性、智驾赛道融资降温的背景下，这一持续性投入本身即构成明确信号：双方关系不止于供需，更带有长期战略协同的性质。 其次，从合作维度看， 双方前期已在L4级Robotaxi领域达成深度合作，联合推出全球首款以地平线J6M芯片为算力核心的Robotaxi产品ConnectOne，该产品基于上汽大通大家7车型打造，意味着双方已在软硬件协同、整车适配层面完成完整技术验证。此次百万台级L2级量产定点，正是此前合作的自然延伸。 再次，从合作规模与车型布局看，能够一次性释放五款车型、近百万台量产定点的上海车企屈指可数，且需具备成熟的海外车型规划能力。上汽作为国内产销量居前的汽车集团，旗下多品牌、多车型矩阵完全匹配这一体量需求。而此次定点覆盖一款海外车型，更与上汽近年来积极推进的全球化战略高度契合。 综合资本关联、合作维度、量产规模及海外布局等多重信息，此次与天瞳威视达成百万台级定点的上海车企身份已不难识别。业内人士的透露与公开线索相互印证，多方信息均指向上汽。 三、规模化与全球化，从量产规模到海外交付的路径延伸 不过，能够拿下如此体量的量产定点，显然不止于资本层面的"旧识"关系。更深层的原因，是主机厂对天瞳威视技术及工程落地能力的高度认可。从业务规划来看，规模化落地与全球化拓展，正是天瞳威视智驾布局的两大核心方向，此次定点恰恰是这两条路径交汇的缩影。 这种能力的核心，从招股书分析来看，首先来自于其业界领先的L2–L2+工程化交付能力。从算法验证到整车适配、从软硬集成到规模交付，天瞳威视在与多家主机厂的前装量产合作中，已形成一套高成熟度、可复用的工程交付体系。 根据灼识咨询的资料，按2024年装机量计，天瞳威视是中国第二大同时提供行车与泊车解决方案的以软件为核心的L2–L2+解决方案提供商，也是第三大DMS解决方案提供商。正是这套可复用的交付体系，支撑其在国内智能驾驶方案商量产定点规模与交付落地能力排名中稳居前列，也成为此次百万台级订单顺利落地的底盘保障。 与此同时，海外量产经验与海外法规适配能力亦构成了天瞳威视另一道差异化壁垒。此次合作覆盖一款海外车型，对方案解决商的全球合规能力提出硬性门槛。公开资料显示，天瞳威视智能驾驶系统已通过Euro NCAP、GSR等国际主流安全标准认证，落地服务覆盖全球超过34个国家和地区。 更值得关注的是，从2024年前装解决方案海外出货量来看，天瞳威视是国内最大的以软件为核心的L2–L2+级智能驾驶解决方案提供商。这套"懂法规、能交付、已落地"的能力组合，叠加清晰的出海先发优势，与主机厂的全球化战略形成精准咬合，也为双方后续海外市场的协同拓展打下坚实基础。至于这套"效率优先"的技术路径能否在更广泛的价格带与品牌矩阵中持续复制，值得持续关注。 本文转载自｜智车科技 鲁大师



