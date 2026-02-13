GA-ASI 实现半自主 CCA 飞行新里程碑

美国加利福尼亚州圣地亚哥, 2026年2月13日 - (亚太商讯) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.（GA-ASI）本月达成一项新的里程碑，成功将第三方任务自主系统集成至 YFQ-42A 协同作战飞机（Collaborative Combat Aircraft, CCA），并完成其首次半自主空中任务。

在此次测试中，GA-ASI 采用了由 RTX 旗下企业 Collins Aerospace 提供的任务自主软件，对这款为美国空军设计和开发的全新 YFQ-42A CCA 进行飞行测试。Sidekick 协同任务自主软件基于 Autonomy Government Reference Architecture（A-GRA，自主系统政府参考架构）标准，与 YFQ-42A 的飞行控制系统实现了无缝集成。该集成实现了自主软件与飞机任务系统之间稳健且可靠的数据交换，确保任务自主指令能够被精准执行。

在近期测试过程中，通过地面控制台（Ground Station Console, GSC）激活了自主模式。启用后，地面的人类自主操作员向 YFQ-42A 直接发送多项指令，飞机在超过四小时的飞行过程中以高精度执行了相关指令。本次测试凸显了 Sidekick 先进任务自主能力的有效性，以及 A-GRA 标准在支持复杂作战需求方面的灵活性。

“我们很高兴与 Collins 展开合作，共同提供增强型自主任务解决方案，”GA-ASI 总裁 David R. Alexander 表示。“Sidekick 与我们的 YFQ-42A 的集成，体现了我们在无人机技术领域持续创新与追求卓越运营能力的承诺。”

这一成就彰显了 GA-ASI 在推进自主系统用于国防应用方面的坚定投入。通过 A-GRA 实现互联的 Sidekick 自主软件与 YFQ-42A 任务系统的结合，为作战自主能力、任务灵活性、操作员控制能力以及系统可靠性树立了新的标杆。

“此次飞行所展示的自主能力，体现了我们在推进协同任务自主方面的持续投入，”RTX 旗下 Collins Aerospace 战略防务解决方案副总裁兼总经理 Ryan Bunge 表示。“Sidekick 能够快速集成至这一 General Atomics 平台，并立即支持广泛的作战相关行为，充分彰显了我们开放系统架构方法的优势与灵活性。”

此次首次任务自主飞行，延续了 GA-ASI 强劲的 YFQ-42A 研发进度。该项目始于 2025 年 8 月，当时完成了首架 YFQ-42A（Tail One）的首次飞行。在不到六个月的时间内，GA-ASI 已建造并试飞多架 YFQ-42A 飞机，其中包括通过按钮控制实现的自主起飞与自主着陆。

GA-ASI 研发与试飞无人喷气式飞机已有近二十年历史，始于 2008 年公司自筹资金开发的武装型 MQ-20 Avenger®。公司持续对 Avenger 项目进行投入并不断取得成果，该机型经常在政府项目及公司自筹研发项目中充当 CCA 替代平台，用于先进自主技术的开发与测试。

作为一家由家族拥有、私营控股的国防企业，GA-ASI 在过去 30 多年中一直被视为美国国防工业最早的“颠覆者”之一，率先研发并创造了多项如今已成为全球无人机运行领域普遍应用的关键技术。公司每年将超过 35% 的营收再投入内部研发与设计项目，提前布局需求，超前设计能力。

例如，在 2025 年的一次公司内部资助的 Avenger 演示飞行中，同一架飞机同时搭载了 GA-ASI 的 TacACE 自主软件与 Shield AI 的 Hivemind 软件，MQ-20 在空中飞行过程中实现了不同 AI“飞行员”之间的无缝切换。随后在当年晚些时候，GA-ASI 与 Lockheed Martin 及 L3 Harris 合作开展了另一场 Avenger 飞行演示，将 MQ-20 与 F-22 Raptor 战斗机连接，执行先进的有人—无人协同任务。该任务允许人类战斗机飞行员通过座舱内的平板设备，对 Avenger 作为自主 CCA 替代平台进行指挥控制。

2024 年，GA-ASI 首次试飞其 XQ-67A 机外感知站（Off-Board Sensing Station, OBSS）喷气式飞机。该机型由 GA-ASI 与美国空军研究实验室（Air Force Research Laboratory, AFRL）合作开发。这一早期 CCA 原型机验证了与 AFRL 共同提出的“属/种（genus/species）”概念，该概念源自“低成本可损耗飞机平台共享计划”（Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing, LCAAPS），旨在基于统一核心底盘构建多种飞机变型。

GA-ASI 的 Gambit 系列构想基于这一通用核心平台开发多种任务化变型，其中 XQ-67A 已展示空中感知能力，而 YFQ-42A 则展示了空对空作战能力。通过这种创新的制造方法提升整体客户价值，GA-ASI 能够以比从零开始设计新型飞机更少的时间与成本投入，快速转向不同任务需求。

通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.，GA-ASI）是全球领先的无人航空系统（UAS）制造商。GA-ASI 的 Predator® 系列无人机已累计超过 900 万飞行小时，并在过去 30 年内持续服役，旗下机型包括 MQ-9A Reaper®、MQ-1C Gray Eagle®、MQ-20 Avenger® 以及 MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®。公司致力于提供长航时、多任务解决方案，以实现持续的态势感知与快速打击能力。

