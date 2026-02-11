美国海军陆战队选定通用原子航空系统公司参与MUX战术空中作战系统联合战斗机项目

加利福尼亚州圣地亚哥市, 2026年2月11日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）在竞争中获美国海军陆战队（USMC）选定，参与海军陆战队空地特遣部队无人远征战术飞机（MUX TACAIR）协同作战飞机（CCA）项目的评估。该协议将GA-ASI在自主飞行与无人飞行器系统领域的专长与政府提供的任务套件相结合，采用YFQ-42A平台作为替代机型，评估其与有人战斗机的集成能力。

合同启动了将海军陆战队任务套件集成至YFQ-42A替代平台的工作，以便在海军陆战队空地特遣部队（MAGTF）框架内进行评估。

该海军陆战队合同包含对政府提供的任务套件进行快速自主化开发——该套件作为经济高效、传感器密集、软件定义的系统，可实施动能与非动能打击，旨在为远征作战部署解决方案。此项工作将为未来MUX TACAIR能力的评估提供支持。

通用原子航空系统公司先进项目副总裁迈克·阿特伍德表示：“此次选型基于现役GA-ASI自主系统，彰显了我们为海军陆战队关键任务提供新一代能力的承诺。凭借成熟的自主架构与集成技术，我们的FQ-42系统将助力快速交付经济高效的近程空中防御解决方案，显著提升海军陆战队空地特遣部队在对抗环境中的作战效能。”

2024年4月，美国空军选定GA-ASI为CCA项目制造具有量产代表性的飞行测试样机。YFQ-42A于2025年8月成功完成首飞，验证了快速、模块化、低成本无人战斗机开发的“通用平台/专用型号”理念。该方案通过通用核心机体设计，可快速适配不同任务需求与军种要求。

YFQ-42A是一款专为近距空中作战（CCA）打造的平台，作为通用原子航空系统公司（GA-ASI）持续投资下一代自主作战飞机计划的重要组成部分而研发。该机采用模块化设计，可快速集成任务系统。GA-ASI的自主架构已通过多次实机飞行测试验证，为复杂作战场景中的人机协同作战奠定了基础。

