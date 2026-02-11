Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, February 11, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 11 February 2026, 08:00 HKT/SGT
Share:

来源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
美国海军陆战队选定通用原子航空系统公司参与MUX战术空中作战系统联合战斗机项目
通用航空系统公司YFQ-42A平台将支持新一代远征航空作战行动

加利福尼亚州圣地亚哥市, 2026年2月11日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）在竞争中获美国海军陆战队（USMC）选定，参与海军陆战队空地特遣部队无人远征战术飞机（MUX TACAIR）协同作战飞机（CCA）项目的评估。该协议将GA-ASI在自主飞行与无人飞行器系统领域的专长与政府提供的任务套件相结合，采用YFQ-42A平台作为替代机型，评估其与有人战斗机的集成能力。

合同启动了将海军陆战队任务套件集成至YFQ-42A替代平台的工作，以便在海军陆战队空地特遣部队（MAGTF）框架内进行评估。

该海军陆战队合同包含对政府提供的任务套件进行快速自主化开发——该套件作为经济高效、传感器密集、软件定义的系统，可实施动能与非动能打击，旨在为远征作战部署解决方案。此项工作将为未来MUX TACAIR能力的评估提供支持。

通用原子航空系统公司先进项目副总裁迈克·阿特伍德表示：“此次选型基于现役GA-ASI自主系统，彰显了我们为海军陆战队关键任务提供新一代能力的承诺。凭借成熟的自主架构与集成技术，我们的FQ-42系统将助力快速交付经济高效的近程空中防御解决方案，显著提升海军陆战队空地特遣部队在对抗环境中的作战效能。”

2024年4月，美国空军选定GA-ASI为CCA项目制造具有量产代表性的飞行测试样机。YFQ-42A于2025年8月成功完成首飞，验证了快速、模块化、低成本无人战斗机开发的“通用平台/专用型号”理念。该方案通过通用核心机体设计，可快速适配不同任务需求与军种要求。

YFQ-42A是一款专为近距空中作战（CCA）打造的平台，作为通用原子航空系统公司（GA-ASI）持续投资下一代自主作战飞机计划的重要组成部分而研发。该机采用模块化设计，可快速集成任务系统。GA-ASI的自主架构已通过多次实机飞行测试验证，为复杂作战场景中的人机协同作战奠定了基础。

关于通用原子航空系统公司

通用原子航空系统公司是全球领先的无人机系统制造商。捕食者®系列无人机累计飞行时长逾900万小时，服役超过30年，涵盖MQ-9A死神®、MQ-1C灰鹰®、MQ-20复仇者®及MQ-9B天卫者®/海卫者®机型。公司致力于提供长航时多任务解决方案，实现持续态势感知与快速打击能力。

欲了解更多信息，请访问 www.ga-asi.com

Avenger、EagleEye、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）在美国及其他国家/地区注册的商标。

GA-ASI 媒体关系部
通用原子航空系统公司
ASI-MediaRelations@ga-asi.com 
(858) 524-8101

来源：通用原子航空系统公司



话题 Press release summary

部门 航空航天和国防
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
General Atomics Aeronautical Systems, Inc
Jan 21, 2026 05:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司与Calidus签署谅解备忘录 合作生产MQ-9B与Gambit协同作战飞机
Jan 20, 2026 07:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司与巴尔赞控股签署谅解备忘录
Jan 19, 2026 10:00 HKT/SGT
GA-ASI 在公司自筹演示中再次完成 MQ-20 Avenger(R) 的自主空中拦截
Jan 14, 2026 02:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司与美国海军测试MQ-9B海卫士无人机扩展型声呐浮标投放系统
Jan 13, 2026 07:00 HKT/SGT
德国通过北约支持与采购局采购八架MQ-9B海卫士无人机
Nov 4, 2025 08:00 HKT/SGT
自主战斗机的未来即将登陆罗马
Oct 15, 2025 22:00 HKT/SGT
GA-ASI 与韩华正式签署协议，将共同生产“灰鹰(R) 短距起降”（Gray Eagle(R) STOL）无人机系统（UAS）
July 23, 2025 22:00 HKT/SGT
丹麦从通用原子航空系统公司采购四架 MQ-9B“天空卫士”无人机
June 16, 2025 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）为国际客户推出全新 PELE 小型无人机
June 16, 2025 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）为 MQ-9B 增加 Saab 空中预警能力
June 11, 2025 12:58 HKT/SGT
英国国防部与通用原子航空系统公司签署“保护者”支持合同
May 9, 2025 00:00 HKT/SGT
英国认证“保护者”号为首个同类远程操控飞行器
Apr 9, 2025 14:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）与韩国韩华公司签署合作协议
Feb 26, 2025 08:00 HKT/SGT
GA-ASI 利用新型空投传感器测试推进反潜追击
Feb 20, 2025 14:00 HKT/SGT
GA-ASI 与 CAE 签署长期协议，共同开发新一代 MQ-9B SkyGuardian(R) 任务训练器
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       