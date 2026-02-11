研究发现：改变爱犬饮食对地球的益处可能大于改变自身饮食

英国伦敦, 2026年2月11日 - (亚太商讯) - 高肉类、蛋类和乳制品的饮食会造成显著的环境成本。但最新研究揭示，在许多情况下，将爱犬的饮食调整为更可持续的方案，对地球环境和养殖动物产生的积极影响可能远大于改变人类自身饮食。

兽医教授安德鲁·奈特在《动物》期刊发表的研究发现，平均每只狗每年饮食中消耗约13只农场陆生动物，而人类仅消耗9只——差距约达40%。这种差异主要源于犬类饮食中动物性成分占比更高（约34%），而人类饮食中该比例仅为19%。

这些数据为全球平均值，各国存在差异。在美国等高收入国家，整体消耗量更高：当地人均年消耗24只养殖陆生动物，而犬类仅消耗20只，差距缩小至约20%。

传统肉类宠物食品因此对环境和动物福利造成显著影响。然而，基于植物、微生物蛋白和培养肉的替代品正日益普及。如今在许多国家，纯植物（纯素）宠物食品已可通过线上零售商轻松购得。截至2026年初，已有14项研究和1项系统综述证实v，采用此类饮食的犬猫健康状况良好。但宠物食品必须由负责任的制造商生产，并全面补充营养以确保涵盖所有必需营养素。

潜在效益极为可观。若全球宠物犬全面转为营养均衡的纯素饮食，每年可避免60亿陆生动物被宰杀。温室气体减排量将达英国年排放量的1.5倍，节省的粮食能量足以养活4.5亿人口——相当于欧盟总人口规模。这些数据基于2018年统计，鉴于犬类数量增长速度超过人类，当前潜在效益更为显著。

通过分析数千名宠物饲养者的调查反馈，奈特还估算至少1.5亿只猫狗可切实转型为营养均衡的纯素饮食。但他指出，由于分析假设每户仅饲养一只宠物，实际数量可能高出数倍。

该研究运用有效利他主义原则评估可持续宠物饮食方案——该哲学体系依据规模、忽视程度及可解决性对议题进行优先级排序，以实现效益最大化。研究发现可持续宠物饮食领域存在严重忽视：全球仅有约两名非宠物食品公司的全职研究者，且养殖动物权益运动年度预算中投入该领域的比例不足1%。

奈特总结指出，植物性宠物饮食是减少养殖动物使用、改善粮食安全、应对气候与生物多样性挑战的强有力却被忽视的途径。他敦促动物与环境倡导者突破仅关注人类饮食的局限，探索更可持续的饮食模式。“颇具讽刺意味的是，”他坦言，“动物权益运动却普遍忽视了自身伴侣动物的饮食问题。”

