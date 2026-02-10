亿胜生物参展香港2026年亚太眼科学会年会（APAO 2026）强化眼科创新承诺

香港, 2026年2月10日 - (亚太商讯) - 亿胜生物科技有限公司（「亿胜生物」或「集团」，股票代码：1061.HK）欣然宣布，集团成功参展于 2026年2月5日至8日在香港会议展览中心举办的第41届亚太眼科学会年会（APAO 2026）。

本届 APAO 年会汇聚了来自亚太地区约 11,000 名眼科医生及行业专业人士，为亿胜生物展示核心眼科产品与研发管线提供了卓越平台。集团团队在展位与众多参会者开展深入交流，彰显了集团在亚太地区眼科创新领域日益增强的影响力与坚定承诺。

值得关注的是，亿胜生物的海报研究《贝伐珠单抗与雷珠单抗治疗湿性年龄相关性黄斑变性的解剖学及患者报告结局：AURA-1研究》获选大会口头报告。该报告基于贝伐珠单抗候选药物（EB12-20145P）的 Ⅲ 期临床数据，重点阐述了集团在湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）抗血管内皮生长因子（anti-VEGF）疗法领域持续取得的临床进展。

此外，亿胜生物为本届APAO青年眼科医师（YO）活动提供独家支持，体现了集团对培育眼科领域未来领军人才的理念。依托亿胜生物学院（EssexBio Academy），集团致力于为该领域青年人才的专业发展与知识共享提供支持。

关于亿胜生物（股份代码﹕1061.HK）

亿胜生物科技是一间专注于研发、生产和销售基因工程药物b-bFGF的生物制药企业，拥有包括贝复舒®、贝复济®、贝复新®在内的六种基因工程药物在中国上市销售。此外，公司还拥有包含一系列不含防腐剂单剂量滴眼液和适丽顺®卵磷脂络合碘胶囊等的多元化产品组合，主要应用于眼科及皮肤科处方药领域的创伤修复及疾病治疗。这些产品在公司于中国的46个区域办事处的支援下，在逾14,100家医院进行行销和销售。依讬自身在生长因子和抗体技术领域的研发平台，亿胜生物科技在多个临床阶段拥有强大的研发管线，涵盖广泛的领域和适应症。

