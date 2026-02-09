Mint与领先机械人公司Rice Robotics签署合作备忘录 共同开拓亚洲实体人工智慧解决方案



香港, 2026年2月10日 - (亚太商讯) - Mint Incorporation Limited（"Mint"或"集团"，纳斯达克股票代码：MIMI），一家专注于人工智能与机械人技术，同时提供商业室内设计及装修服务的香港本土企业，今日欣然宣布，其全资子公司Aspiration X Limited（"Aspiration X"）与知名配送机械人公司Rice Robotics Holdings Limited（"Rice Robotics"）签署非约束性合作备忘录以探索成立战略合资企业。由Mint提供资金，双方计划初步投资约HK$10,000,000成立一家合资企业，具体将按最终协议的协商和签署而定。拟议的合作旨在共同发展本土化的机器人技术，并拓展香港相关研发能力。 是次提议的合资企业旨在加速智能机械人解决方案的开发与部署。Mint将发挥其在东南亚市场的既有优势 ─ 包括在新加坡的智能办公室解决方案，以及在泰国和马来西亚的安防机械人部署；而Rice Robotics则凭藉其在配送机械人领域的专业经验，以及在日本市场服务知名客户的稳固布局，为合作注入动力。双方将充分利用各自在研发、市场营销与品牌的优势实现广泛的市场覆盖。 Mint董事会主席兼行政总裁陈海龙先生对此战略举措表示："是次合作是对‘何以不选择香港呢？’这问题的有力回应。尽管香港以金融科技与金融服务闻名，我们坚信这座城市拥有引领实体人工智能与机械人创新的人才与视野。许多本地企业主要扮演销售渠道角色，但我们与Rice Robotics正共同在此构建核心专有技术。Rice Robotics成熟的配送机械人平台及其在日本的高端客户网络令人印象深刻。此合作将显著丰富并强化我们的机械人业务版图，推动我们从企业级市场拓展至前景广阔的消费级领域 — 凭藉我们强大的人工智能技术，开发面向陪伴、教育与日常生活的机械人。" Rice Robotics创办人李国康先生补充道："Mint于东南亚人工智能与机械人领域的快速扩张，使其成为理想的合作伙伴。其专业商业团队与人工智能平台将极大加速双方联合研发与市场拓展。我们抱有共同愿景，立志打造香港最受触目的机械人企业，推动本地科技生态实现实质性多元发展。此次成立合资企业将显著提升双方的市场实力。" 此次合作适逢产业迈向"实体人工智能"转型的关键时刻 — 该技术指在能于现实世界中自主推理、规划与行动的系统。透过融合Rice Robotics成熟的机械人硬件及市场经验与Mint先进的人工智能平台，是次战略协议将于此变革确立其关键定位。双方将共同开发更智能、更直观的机械人解决方案，以应对现实挑战、提升日常生活品质，并定义新一代自主技术范式。 该合作备忘录是非约束性的，需签署明确协议并满足惯例条件。 有关Mint Incorporation Limited Mint Incorporation Limited（纳斯达克股票代码：MIMI）是一家于纳斯达克上市的香港本土企业，专注于人工智能、机械人技术及室内设计领域。透过其子公司 Aspiration X Limited，公司为企业、地产、商场、政府机构等提供智能机械人与设施管理解决方案。Mint 同时营运 Matter International Limited，提供专业室内设计与装修服务。秉持创新与实际应用并重的理念，Mint 致力于提升各行各业的效率、安全性与生活质素。 有关Rice Robotics Holdings Limited Rice Robotics Holdings Limited 是亚洲市场领先的自动配送机械人解决方案供应商，在区内具有显著的市场影响力。公司专注于为物流与服务行业设计、开发及部署智能机械人系统。其核心技术平台服务于日本多家知名客户，在复杂营运环境中展现出卓越的可靠性。Rice Robotics 致力于推动最后一哩配送与服务自动化转型，透过创新与实际应用提升营运效率，重塑用户体验。 前瞻性陈述 本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司对可能影响其财务状况、营运成果、业务策略和财务需求的未来事件的目前期望和预测。投资者可通过"大约"、 "相信 "、 "希望 "、 "期望 "、 "预期 "、 "估计 "、"项目 "、 "打算 "、 "计划 "、 "将 "、 "将会 "、 "应该"、 "可能"或其他类似的词语或短语识别这些前瞻性陈述。公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其期望的变化的公开义务，除非法律要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述所表达的期望是合理的，但无法保证这些期望将会被证实正确，并提醒投资者实际结果可能与预期结果有显著差异，并鼓励投资者查阅可能影响其未来结果的其他因素，这些因素披露在公司向证券交易委员会提交的文件中。



话题 Press release summary



部门 电子产品, Engineering, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Datacenter & Cloud

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

