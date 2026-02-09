中信国际电讯CPC荣获两大奖项 庆祝创新不断廿五载 彰显网络安全与持续创新实力



香港, 2026年2月9日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) 欣然宣布荣获两大奖项，开门红迎接2026年，彰显网络安全与持续创新实力。中信国际电讯CPC的智能安全运营中心（AI SOC）在知名IT行业媒体「IT PRO」举办的「IT PRO Corporate Choice Award 2025」中荣获《最佳智能安全运营中心服务供应商》奖项。此外，中信国际电讯CPC两名安全技术专家在香港警务处 (网络安全及科技罪案调查科) 主办的「网络安全精英嘉许计划2025」，勇夺《互联网及云端服务业》界别两项殊荣。 中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「2026年是中信国际电讯CPC成立25周年，我们秉持「创新不断廿五载，赋能数智创未来」理念，25年来不断前行，创建更安全、更高效的数字未来。我们不断提升解决方案，满足客户不断变化的需求，并在瞬息万变的环境中推动创新。通过量身定制策略，赋能企业凭借创新的网络安全解决方案提升运营效率，助力出海进华企业发展，成为企业客户可信赖的数智伙伴。我们很荣幸获得《最佳智能安全运营中心服务供应商》及《网络安全精英嘉许计划2025》两大奖项，表彰我们推动网络安全创新的坚定承诺，肯定我们专业团队持续创新的能力，以科技创新引领高质量发展。」 中信国际电讯CPC获得殊荣包括: 「IT PRO Corporate Choice Award 2025」《最佳智能安全运营中心服务供应商》

「网络安全精英嘉许计划2025」《互联网及云端服务业》界别两项殊荣 中信国际电讯CPC荣获「IT PRO Corporate Choice Award 2025」

《最佳智能安全运营中心服务供应商》 荣获IT PRO Corporate Choice Award 2025 中信国际电讯CPC荣获《IT PRO Corporate Choice Award 2025》，凭借其智能安全运营中心（AI SOC）首度获得《最佳智能安全运营中心服务供应商》殊荣，表彰中信国际电讯CPC致力提供以客户为中心的创新安全解决方案，满足企业在日益复杂的安全威胁环境下不断变化的需求，也充分展现中信国际电讯CPC 深耕AI创新网络安全服务和高品质的服务理念，突显其优质表现深受企业客户及业界肯定。此外，中信国际电讯CPC在2025年4月的「IT PRO企业SOC调查结果 [1]」中被评选为可信赖的香港安全运营中心 (SOC) 前三位，彰显其在安全营运领域的技术实力和市场影响力。 AI SOC通过强大的AI技术能力，提升SOC综合效能，其核心技术引擎星智神盾 (SIEM-MiiND) 是中信国际电讯CPC自主自建及管理的数智化安全信息和事件管理平台，利用大数据与智能化技术增强AI SOC检测能力、优化规则集、提升响应能力、提供智能问答助手和简单易用的安全事件仪表板，为企业提供具成本效益且强大的安全防护，重塑未来安全防护模式。 两位网络安全专家勇夺「网络安全精英嘉许计划2025」两项殊荣 「网络安全精英嘉许计划2025」由香港警务处 (网络安全及科技罪案调查科) 主办，旨在表扬业界优秀人才、推动创新及加强公私营协作，共同提升香港的网络安全水平。 中信国际电讯CPC两位网络安全专家勇夺「网络安全精英嘉许计划2025」两项殊荣 中信国际电讯CPC安全服务交付及运维总监Thomas KT Wong及网络安全顾问Sung Liu分别获得《互联网及云端服务业》界别的银奖和优异奖。两位获奖专家从事网络安全相关服务均超过10年，Thomas KT Wong负责管理中信国际电讯CPC 的安全运营中心SOC 运营，引领安全专家团队，提供24/7全天候监控、安全威胁及安全事件回应，守护企业客户安全。Sung Liu负责核心技术支援，针对企业痛点，提供综合落地安全方案。两位得奖者拥有深厚的行业经验、知识及技术实力，助力中信国际电讯CPC在网络安全市场保持优势，进一步彰显了其在网络安全领域的专业与承诺。 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼“技术赋能”，将人工智能、扩增实境、大数据、物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为“数据赋能”生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运营的安全运营中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready、ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多资讯。 传媒查询：

Catherine Yuen

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com [1] 调查是根据IT PRO 于2025年4月向逾12,000名本地企业中至高层人员发电邮问卷进行的线上调查。

