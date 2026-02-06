牧原股份港股上市：全球生猪养殖龙头 价值成长兼具

香港, 2026年2月6日 - (亚太商讯) - 在中国资本市场，牧原股份（2714.HK）是一家伴随争议成长的公司：猪周期的波动、重资产投入、阶段性高负债的经营状态，曾多次成为市场热议的焦点。但拉长时间周期，这些曾被市场讨论的「争议点」，已经开始转化成为牧原股份难以复制的核心竞争壁垒。所谓的重资产投入，并非盲目扩张，而是精准布局生猪育种、饲料生产、养殖、屠宰肉食全产业链以及智慧养殖的必要投资，最终沉淀为行业领先的成本优势与抗周期能力。

2月6日，这家深耕生猪产业三十余年的龙头企业，正式登陆香港联交所。此次上市不仅标志着牧原股份成功搭建了「A+H」双资本平台，获得了更广阔的国际融资渠道，更意味着公司向着「全球养殖巨头」的目标迈出了关键一步。

行业变局下的领航者：重构生猪产业发展新范式

生猪产业作为关乎民生的基础产业，长期以来受「猪周期」波动、疫病防控等痛点困扰。但近年来，随着环保政策趋严、规模化养殖提速、消费需求升级，行业正迎来结构性变革——产业集中度持续提升成为必然趋势。据行业数据显示，于2024年规模化生猪养殖的渗透率达到70.1%，且其预期将于2029年达到79.4%，但相较于美国2024年90%以上的集中度，仍有巨大提升空间。

牧原股份率先突破传统养殖模式的局限，构建了覆盖生猪育种、生猪养殖、饲料生产、屠宰肉食的全产业链垂直一体化体系，实现了「从农场到餐桌」的全流程可控。这种模式不仅彻底解决了传统养殖「上下游脱节、成本高企、质量难控」的痛点，更形成了强大的协同效应——饲料环节为养殖环节提供低成本、高质量的饲料供应，养殖环节为屠宰环节提供稳定的生猪来源，屠宰环节则通过消费需求反哺育种与养殖环节，形成死循环发展。

更为关键的是，牧原股份将科技深度融入产业全链条，从自主研发的空气过滤猪舍、智慧巡检机器人，到数据驱动的基因选育平台、优化豆粕日粮技术，牧原以技术创新持续优化养殖效率、降低成本、提升质量。截至2025年9月30日止九个月，公司平均PSY达到约28，领先行业平均水平；育肥猪日增重约841克，亦领先同业；年均完全成本进一步降至每公斤人民币12元，继续巩固其在养殖成本端的竞争壁垒。于往绩记录期间，牧原股份累计拥有专利超1700项，其降氨除臭解决方案、优化豆粕日粮技术更是被国家相关部门作为典型案例向全行业推广，引领生猪产业向智慧化、绿色化、标准化转型。

价值投资的优选目标：稳健底色与长期回报兼具

牧原的吸引力，不仅来自其强大的业务模式和技术优势，同样也源于其日益稳健的财务表现和清晰的股东回报政策。

盈利端，尽管生猪行业具有明显的周期性特征，但牧原股份极致的成本控制能力，在过去十年中展现了超越周期的盈利能力。2014-2024年间，公司净利润复合年均增长率达到72.7%，平均年净利润率19.0%，是全球前十猪肉上市企业中唯一一家同期平均净利润率超15%的企业。即使在行业低谷期，公司仍能保持稳健盈利，展现出极强的盈利韧性。

财务层面，随着前期大规模的产能建设逐步完成，牧原正进入「投资回报期」。2022-2024年累计经营活动现金流入净额已1.6倍覆盖累计资本性支出，2025年前三季度这一比例进一步提升至3.9倍。充裕的现金流不仅为公司继续扩大竞争优势提供了资金支持，也为持续分红和债务结构优化创造了条件。截至2025年三季度末，公司资产负债率为55.50%，负债总额较年初已下降约98亿元。

此外，牧原股份始终重视股东回报，2022年至2025年前9个月累计派息166亿元。公司最新制定的2024-2026年股东回报规划，明确承诺每年以现金方式分配的利润由不少于当年实现的可供分配利润的40%。这一明确的回报政策，不仅体现了公司对股东的责任意识，也为其未来股价提供了重要的价值支撑。

全球化布局启新程：从中国龙头到全球标杆

此次港股上市，标志着牧原股份全球化战略进入新的发展阶段。在全球猪肉消费格局变化的背景下，公司正在从中国的龙头企业向世界级农业企业迈进。

目前，牧原股份的海外布局已取得实质性突破，展现出强劲的落地能力。2024年与越南BAF农业有限公司达成战略合作，迈出海外拓展第一步；2025年8月，与正大集团签署战略合作协议，双方将围绕战略规划、业务整合与全球化布局等方面开展全方位合作，共同探索全球市场的巨大潜力；2025年9月，与BAF合作升级，双方合作在越南总投资32亿元的高科技楼房养殖项目，规划年出栏规模达160万头，展现了公司将国内成熟的养殖管理模式向海外复制的能力。

按照牧原的战略规划，未来公司在通过技术服务、设备销售等轻资产模式进入海外市场的基础上，也会结合各地实际情况，选择多种方式开展国际化业务，包括在海外新建产能、开展有针对性的收并购等模式，海外业务的潜力增长将为公司带来对抗猪价风险的硬实力，提供新的增长空间。

从行业发展趋势来看，长期稳态下，生猪养殖产业整体将保持合理的利润水平，而行业具备养殖管理和成本优势的企业望保持较好盈利能力。牧原股份养殖规模领先，养殖成本优势持续增强，盈利能力领先同行，此外，公司积极海外拓潜，向全球养殖巨头成长演化，展现出难得的确定性和成长性。随着公司在全产业链深耕、市场拓展方面的持续投入，其内在价值有望在未来几年得到进一步释放。

