优异供应链赋能与国际化布局双轮驱动 绿茶开启高质量成长新篇章



香港, 2026年2月6日 - (亚太商讯) - 当前，餐饮行业竞争日趋激烈，行业集中度逐步提升，消费者对食材新鲜度、口味标准化、品牌公信力的要求不断提高，具备核心供应链优势与清晰发展战略的企业愈发凸显竞争韧性。绿茶集团有限公司（"绿茶"或"公司"，股份代号: 6831.HK）作为休闲中式餐厅行业龙头，凭借优异、完善的供应链体系及前瞻性的国际化布局，成功突破行业发展瓶颈，化解传统餐饮运营痛点，在行业同质化竞争中脱颖而出。 独特优秀供应链模式 助力菜品迭代升级提升核心竞争力 优秀的供应链是餐饮企业的核心竞争力，是保障菜质量量、控制运营成本、实现规模化拓店的关键支撑，更是餐饮品牌穿越行业周期、实现长效发展的坚实根基。 从供应链的演变方面来看，餐饮行业供应链经历了三次重要迭代：第一代供应链以"当地采购+厨房现炒"为核心模式，其劣势在于食材采购分散、难以实现标准化生产，且食材质量参差不齐、溯源体系不完善，无法支撑品牌规模化拓店；第二代供应链升级为"中央厨房+厨房加工"模式，虽在一定程度上解决了标准化问题，但受限于菜品加工模式，难以满足当下消费者对"现做现吃"的新鲜度需求，制约了品牌口碑提升。 而绿茶精准把握行业痛点与消费趋势，创新采用第三代供应链模式：头部供应商+数字化冷链+智能厨房，该模式实现了"质量可控、新鲜现炒、口味标准"三者的有机统一，既规避了前两代供应链的核心短板，又兼顾了规模化运营与消费体验，成为行业供应链升级的标杆。 在供应商合作层面，绿茶坚持与头部优质供应商深度绑定，构建稳定、高质量的食材供应体系，其供应商主要包括北京古船食品有限公司、正大集团、紫燕食品等行业龙头企业。其中，古船食品是集面粉加工、食品生产、产品研发、粮食储备、粮食贸易、销售服务为一体的大型国有企业，凭借严格的质量管控体系与稳定的产能，为绿茶提供高质量的面制品食材；正大集团成立于1921年，是知名跨国企业，在全球拥有完善的养殖、加工体系，为绿茶提供新鲜、安全的畜禽类食材，双方的深度合作为公司保障了食材质量。 仓储物流方面，绿茶搭建了覆盖全国的数字化冷链仓储体系，目前在全国布局8大中心仓，广泛覆盖华南、华北、华东、西南等国内主要消费区域，食材由供应商直接运送至各中心仓后，通过精准分拣、动态管控，再以全程冷链运输的方式，配送到全国各大门店，全程实现食材溯源可查、温度实时监控，确保食材新鲜直达，从源头守住菜品质量底线。 与这些头部供应商的深度合作，对绿茶的发展形成了双重赋能，一方面，头部供应商的严格质量管控体系与稳定的产能，让公司的食材供应更具保障，产品溯源体系更加完善，专业化程度持续提升，进一步强化了品牌口碑；另一方面，规模化的集中采购模式有效降低了食材采购成本，同时借助供应商的研发资源，助力绿茶实现菜品迭代升级，持续优化产品结构，提升核心竞争力。 以绿茶爆款产品——绿茶烤鸡为例，其全流程运营充分彰显了第三代供应链模式的优势。绿茶先根据市场需求与产品标准，向供应商下达定制化采购订单，明确指定鸡的品种、养殖标准及规格要求；供应商按照订单要求进行标准化订单化养殖，确保鸡的生长环境与质量达标；在满足出栏条件后，利用全自动化生产线完成屠宰、消毒、分拣、清洗等一系列加工流程，严格控制每只鸡的规格，确保产品标准化；全程采用0-4℃冷链运输，送达绿茶对应区域中心仓；中心仓收到食材后，根据各门店订单需求进行快速分拣并发往各大门店；门店收到食材后，严格按照公司制定的SOP标准进行腌制，确保口味统一，当顾客下单后，门店员工将腌制好的冰鲜烤鸡放入定制化智能烤箱，烤箱预设定制化专属烤鸡模式，根据烤箱提示完成操作即可出餐。整个流程既保障了烤鸡的新鲜度与口味标准化，又提升了出餐效率，实现了"标准化生产"与"现做现吃"的完美平衡，成为绿茶深受消费者喜爱的核心原因之一。 积极布局国际化市场 商业价值与盈利潜力不断提升 在深耕本土市场、持续完善供应链体系的同时，绿茶积极布局国际化市场，开启"本土深耕+海外布局"的双轮驱动发展模式，逐步实现品牌的全球化布局。​ 绿茶的出海布局并非偶然，而是具备深厚的基因与坚实的支撑，一方面，公司创始人王董在从事餐饮服务行业之前，拥有丰富的海外经商经验，深刻洞察到海外中餐市场的巨大潜力，出海基因深深烙印在品牌发展之中；另一方面，公司的战略投资者合众集团是一家总部位于瑞士的全球顶级私募投资管理公司，拥有深厚的全球化资源与海外市场运营经验，其全球化的海外背景为绿茶出海提供了强大的资源支持与专业指导，助力绿茶快速适应海外市场环境，降低出海风险。 相较于其他中餐品牌，绿茶出海具备多方面独特优势，在菜品方面，绿茶以"中西融合"为核心定位，打造适配全球消费者口味的融合菜，使其菜品具备广泛的市场适应能力，多款核心菜品已深受海外消费者的喜爱；同时，绿茶拥有经验丰富的菜品研发团队，能够快速筛选、优化适配当地市场的菜品，加快品牌融入当地市场的速度。 在门店环境与品牌文化层面，绿茶始终坚持将中国传统文化与江南水乡风格融入门店装修设计，打造兼具东方美学与舒适体验的用餐环境。随着中国文化自信的提升与海外市场对中国传统文化兴趣的持续升温，绿茶独特的装修风格与品牌形象，不仅吸引了大量消费者到店用餐，更收获了广泛的品牌关注，成为中国文化出海的重要载体之一。 在运营管理方面，目前海外中餐市场缺乏成规模、标准化的大型连锁品牌，而绿茶作为国内休闲中餐赛道的头部连锁品牌，经过多年的发展，积累了丰富的运营经验，形成了完善的运营管理体系。这种成熟的运营管理能力，是海外中小型中餐品牌无法比拟的核心优势，为公司海外门店的快速复制与稳定运营提供了有力保障。 作为绿茶国际化布局的起点，公司于2024年9月在中国香港开设首店后，开启国际化拓店的序幕；截至目前，绿茶已在中国香港及海外市场开设门店共计15家，覆盖中国香港、新加坡、马来西亚、泰国等国家和地区，初步完成了中国香港及东南亚市场的布局，品牌海外影响力逐步提升。​ 值得注意的是，公司境外门店的盈利水平显著高于国内门店，其收入和利润规模往往是国内门店的2.5-3倍左右。以中国香港门店为例，其月均收入稳定在150万-200万的较高水平，门店层面经营利润率约为15%以上，充分体现了绿茶境外布局的商业价值与盈利潜力。 未来，绿茶的国际化扩张步伐将持续加快，2026年至少新增开设15家海外门店，主要分布在马来西亚、越南等核心潜力市场国家，预计到2026年底，港澳台及海外门店总数将突破30家，实现规模化布局；同时，2026年的利润将有望占集团新增利润的20%，成为公司核心利润增长点之一，进一步推动公司整体业绩提升。 总体而言，绿茶凭借行业领先的供应链体系，深厚的出海基因与独特的竞争优势，积极布局国际市场，打开了全新的成长空间。未来，在供应链持续赋能与国际化布局不断深化的双重优势加持下，公司将持续巩固行业龙头地位，实现本土市场与海外市场的协同发展，具备广阔的成长潜力与发展前景，有望成为引领中式餐饮全球化发展的标杆品牌。



话题 Press release summary



部门 旅游观光, 食品, 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

