「工业数智化引擎」卡奥斯冲击港交所 激活制造业新动能

香港, 2026年2月6日 - (亚太商讯) - 在全球制造业进入「再工业化」与「数字化重构」并行的新阶段，工业数智化已不再是可选项，而是企业提升长期竞争力的必选项。 卡奥斯物联科技股份有限公司（「卡奥斯」），正是这场产业变革的引领者。

根植于海尔集团40余年智能制造积淀与大规模定制模式创新实践，卡奥斯以工业大模型驱动的COSMOPlat平台为核心，早已突破传统解决方案供应商的边界，进化为开放、协同、不断自我进化的工业数字生态的构建者。 1月30日，卡奥斯正式向港交所递交上市申请，旨在通过港股上市，将其工业数智化能力，带向更广阔的全球市场。

技术赋能产业：COSMOPlat 引领工业转型升级

从行业层面看，工业数智化正处于由「系统建设期」向「平台扩展期」过渡的关键阶段。根据Frost &Sullivan数据，2024年，中国工业数智化解决方案市场规模达到2.0万亿元。 相比一次性交付的项目模式或单一解决方案销售，基于工业大模型与智能体技术的工业互联网平台，能够通过能力沉淀和模型复用，实现跨系统的数据接入与统一治理，获得更高的边际效率与更强的客户黏性，其优势将持续凸显。

卡奥斯的核心竞争力，正在于其自主开发的COSMOPlat工业互联网平台，其构建了工业智能软件与智能体应用、工业作系统与工业大脑、物联系统与边缘计算深度融合的一体化技术架构，以端云一体的数据智能与物联网产品及解决方案，全方位赋能企业数智化转型。

COSMOPlat平台以工业大模型核心驱动力，该模型为国内首个基于工业互联网平台的工业大模型，依托海尔集团40余年制造业经验、天数工业大数据平台积累的专家模型与高质量多模态数据集研发而成，可支持研发设计、生产制造、运营服务、 双碳管理等主要工业场景的数智化。 基于天智工业大模型，卡奥斯将智能体应用与工业场景充分融合，打造了覆盖3大行业、40余个核心场景的工业智能体，帮助客户缩短研发周期、提高生产效率、降低用能成本。

卡奧斯依託工業互聯網平台，將製造業全流程解構為需求交互、研發、營銷、採購、生產、物流、服務七大模塊，把復雜流程封装為可複製、可推廣的工業智能軟件與端雲一體化解決方案，有力支撐跨行業、跨領域推廣應用，实现从「服务单个企业」到「激活整个产业集群」的价值跃升。

目前，卡奥斯已与家电、能源化工等行业的一批龙头企业、专精特新企业和园区客户建立战略合作，共同探索基于工业互联网平台的数智化转型新路径，为客户打造17座灯塔工厂，全球数量最多、覆盖行业最广。

不仅如此，标杆项目的示范效应还能带动公司快速切入新行业、获得新客户，形成老客户复购与新客户引流的扩散效应，从单一产品的复购延伸至全链条服务，实现从「单点赋能」到「全场景绑定」，增厚公司业绩弹性。 截至2025年9月，卡奥斯已累计链接企业超16万家，其中付费企业达9500余家，生态规模与商业价值同步提升。

全球布局：中国方案的世界表达

卡奥斯的另一大看点，是其作为中国工业智能化「方案输出者」的全球定位。 作为中国工业互联网平台出海的先行者，卡奥斯正将成熟的数智化模式推向全球，成为中国智造「走出去」的核心载体。

截至2025年9月30日，卡奥斯的解决方案已在全球16个国家推广，在美国、新西兰、意大利等国家的70余座工厂成功落地。 在东南亚，其布局的智能控制器研发制造中心正快速渗透当地电子制造产业链; 在北美，凭借服务海尔集团海外家电互联工厂的经验，公司成功切入当地智能家居领域。 卡奥斯全球化布局的独特之处在于，它不是简单的市场扩张，而是一种更高维度的「软实力」出海，即将其在国内经过验证的工业数智化模式进行全球输出。 2025年前3季度，公司海外收入占比超12%，形成稳定的海外增长曲线。

更为深远的影响体现在国际标准制定领域。 卡奥斯是首家被IEEE、ISO、IEC和UL四大国际标准组织共同批准主导制定工业互联网和大规模定制国际标准的平台，也是首个被欧洲联邦云（GAIA-X）邀请参与共建平台的非欧盟企业，累计主导、参与制定国际标准12项，国家行业标准98项。 通过将技术优势转化为国际规则，卡奥斯为中国在全球工业数字化领域赢得了重要话语权，为后续全球化扩张铺平道路。

卡奥斯赴港上市，恰逢全球制造业加速智能化转型、中国数字经济与实体经济深度融合的关键时期。 凭借以AI技术赋能的工业互联网平台，卡奥斯已积累庞大用户基础，更以中国方案输出模式推进全球化布局，持续拓宽增长边界。 平台能力、生态结构与全球复制经验的叠加，让卡奥斯早已超越单一工业互联网服务商的定位，进化为未来工业生态的构建者和中国智造出海的标杆。

随着生态成员的持续扩容、国际标准话语权的深化以及新兴市场的加速渗透，卡奥斯的成长潜力将持续释放。 对于关注中国科技出海与全球制造业复苏的国际资本而言，卡奥斯不仅是分享工业数智化红利的优质标的，更有望凭借中国工业技术与生态模式，在全球工业变革浪潮中书写生态共荣、价值共创的全新篇章。

