颖通控股与连卡佛携手打造首个顶级小众香水殿堂 进一步拓展高毛利小众香氛市场版图



香港, 2026年2月6日 - (亚太商讯) - 中国香水产业领航者颖通控股有限公司（「颖通控股」或「集团」）（股份代号：6883.HK）宣布与顶级奢侈品百货连卡佛达成首度合作，于尖沙咀海运大厦连卡佛内设立首个小众香水限定专区，进一步落实集团聚焦高毛利小众香水品牌的发展策略，并透过顶级零售网络深化高端品牌布局，把握中国内地及香港高端香氛市场持续增长所带来的盈利机遇。​ 专区云集四大国际高端香氛品牌，以充满欧洲风情的「高级小众香水街」为概念，沉浸式呈现 Atkinsons、Clive Christian, Memo Paris 及 SOLFÉRINO 四个各具风格与传承的品牌。Clive Christian 及 SOLFÉRINO 更是首度登陆香港，为本地高端消费者带来独家体验，并藉助连卡佛覆盖高消费客群的优质零售网络，有效提升品牌在香港市场的渗透率，进一步将集团旗下品牌引入香港核心高端零售据点，展现集团在渠道拓展与零售策展方面的实力，巩固于高端香氛市场的品牌影响力及长期增长动能。 品牌介绍： Atkinsons 拥有二百年历史来自英国的「皇室御用香氛品牌」，重塑十九世纪英伦绅士的叛逆与优雅，将历史配方化为现代摩登气息。 Clive Christian 香港首间典藏级专柜：源自英国伦敦的 Clive Christian 被誉为「世界最奢华的香水之一」，致敬英国皇室贵族经典与顶级奢华工艺传承，彰显无可比拟永恒优雅的底蕴。 Memo Paris 来自法国的 Memo Paris 以旅行与记忆为灵感，以香气铭记旅途故事，绘制一幅诗情画意的香氛情感地图，将世界景致汇聚于瓶中。 SOLFÉRINO 首次于香港耀目登场的 SOLFÉRINO 诞生于法国巴黎，灵感源自这座光之城的历史建筑，以精湛工艺诠释法式优雅，创作前卫而富创意的香气。

颖通控股执行董事及国际香氛协会主席刘颕贤女士表示：「凭借四十余年的行业经验，颖通积累了敏锐视野、独到品味与深厚专业知识，得以精准甄选契合市场趋势且具备盈利潜力的品牌，并引入蕴藏巨大消费升级动能的大中华市场。我们很高兴与亚洲具影响力的奢侈品百货连卡佛携手，在香港核心奢侈品商圈打造首个小众香水专区，充分发挥颖通在高端香氛品牌运营与零售渠道布局方面的专长。这不仅是集团深化小众香水市场的重要一步，更是我们高端香氛品牌布局策略的具体实践。未来，集团将持续探索与顶级零售伙伴的合作机会，引入更多具高成长潜力的小众品牌，进一步强化集团在高端香氛市场的长期增长动能与可持续盈利能力。」 香港香氛市场持续受惠于情绪经济带动，在整体零售业稳步复苏的环境下，展现出相对强韧的增长势头。2025年12月，香港零售业总销货价值按年上升6.6%；而根据市场展望报告预测，2026年香港零售总额有望增长近8%，达到约4,100亿港元，显示本地消费需求正持续回暖。 颖通控股执行董事兼首席执行官林荆女士表示：「近年，体验式零售和情绪消费渐成为零售新潮流，情绪价值在消费决策中的比重明显提升，能否与消费者建立情绪共鸣，正日益成为品牌拓展与产品创新的重要方向。以高端与小众香氛为代表的新兴消费板块，愈来愈多地被视为承载情绪价值与生活方式主张的品类，显示其在零售复苏进程中的增长潜力。」 颖通控股已建立覆盖中国内地、香港及澳门逾400个城市的全渠道销售网络，是次与连卡佛的合作为集团零售渠道升级策略的重要一环，旨在透过高端百货的黄金地段与客流量，提升品牌消费体验与销售转化。 图片说明

颖通控股与连卡佛合作开设首个小众香水专区，云集四大国际高端香氛品牌，以充满欧洲风情的「高级小众香水街」为概念，沉浸式呈现 Atkinsons、Clive Christian, Memo Paris 及 SOLFÉRINO 四个各具风格与传承的品牌。 请通过此链接下载更多高清图片：https://drive.google.com/drive/folders/1nzCNkjNqd9f5RDCub3vmLpoesN52MJbS?usp=sharing 关于颖通控股有限公司 颖通控股有限公司是中国（包括香港及澳门）最大的香水集团（除品牌所有者香水集团外，按2023年零售额计），主要从事销售及分销从第三方品牌授权商采购的产品及为该等品牌授权商进行市场部署，例如为其品牌设计及实施定制的市场进入及扩张计划。颖通控股拥有庞大且多元化的品牌组合，不仅包括香水，还包括彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛。截至2025年9月30日，颖通控股为合共74个外部品牌进行产品分销及市场部署，包括 Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier，涵盖多元化的定价层次及功能，迎合中国内地、香港及或澳门消费者的差异化需求。



