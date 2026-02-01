贸发局主办全球最大一站式珠宝商贸平台 荟萃环球珍品 新设硬足金展馆展现黄金崭新技术



香港, 2026年2月5日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的全球最大一站式珠宝商贸平台，将于3月初以「两展两地」的成功模式揭幕。第12届香港国际钻石、宝石及珍珠展于3月2至6日在亚洲国际博览馆举行，展出各类珠宝原材料。第42届香港国际珠宝展则于3月4至8日假湾仔香港会议展览中心举办，展示各款珠宝首饰成品。 香港贸发局副总裁古静敏表示：「今届珠宝双展将云集逾40个国家及地区、约4,000家展商，当中七成来自香港以外的地区，其中巴西、阿联酋和印度展商更扩大参展规模，而乌兹别克更是首次参展。香港贸发局积极打造全球最大一站式珠宝商贸平台，凸显香港作为国际商贸及珠宝採购中心的地位。」 回顾环球珠宝市场，2025年本港贵重珠宝出口至东盟录得51%升幅，而出口至英国、澳洲及瑞士的增长分别按年上升36%、28%及10%。 两展云集逾40个展团 硬足金展馆开启金饰新篇章 珠宝双展一直备受环球业界支持，今年云集超过40个展团，当中包括中国内地、台湾、印度、以色列、韩国、缅甸、新加坡、斯里兰卡、泰国、乌兹别克、比利时、德国、意大利、西班牙、土耳其、巴西、哥伦比亚、墨西哥及美国等。世界黄金协会将首设硬足金展馆，合共11家中国内地展商，向国际市场展示崭新黄金技艺，目标以展会作「出海」平台，开拓环球商机。此外，今年香港表厂商会首次组团参展，来自湖北的竹山绿松石展团也首度亮相。而坦桑石协会、彩色宝石协会、亚太区创作师协会及亚洲珠宝文化设计工艺协会亦将继续参展，香港珠宝玉石厂商会将联同Italian Exhibition Group（IEG）再度设馆，展示制造珠宝的最新设备和技术。 国际品牌 瞩目登场香港国际珠宝展的「品牌精粹廊」展区（Hall of Fame）载誉归来，规模较去年增加逾四成，匯聚更多国际知名珠宝品牌；其中土耳其领先钻石珠宝品牌 Zen Diamond（展位：CEC 3B-C12）将带来採用精细裁切工艺的钻戒系列。于「珠宝精粹廊」展区（Hall of Extraordinary），香港展商恒和钻石（展位：CEC GH-C07）则展出一枚18K白金及玫瑰金镶嵌蓝钻与浅彩粉钻戒指。 另一香港展商Unique Brilliant Limited（展位：CEC GH-C13）将展示一套项链与耳环组合，红宝石未经加热处理，呈现珍稀的「鸽血红」（pigeon blood red）色泽。 东方美学展现非遗工艺 今年展会云集多款承载东方文化的珠宝。来自中国内地的广东嘉宝阁传世珠宝（展位：CEC GH-A16），带来以国家级非遗工艺「花丝镶金」，以人手制作的蝴蝶胸针，耗时逾四个月。另一内地展商赛菲尔珠宝（展位：CEC 3E-E02）则带来了「宫廷新中式」风格的作品，运用六项古法黄金工艺制作而成，将传统技艺展现在当代首饰上。 内地近年兴起硬足金技术，高纯度和高硬度的特性，令金饰可以融入更多时尚和现代设计元素。由世界黄金协会举办的研讨会将分析最新的黄金市场情况和硬足金技术。 展会期间将举行多场关于东方美学珠宝的活动。香港珠宝首饰业商会主办的香港国际时尚足金饰设计比赛，鼓励设计师创作出迎合东盟及中东年轻市场，兼具文化内涵和商业潜力的金饰作品，颁奖典礼将于展会期间举行。由香港玉器商会主办，首届国际翡翠玉器首饰设计大赛2026亦会在展会期间举行颁奖典礼。 创意设计领潮流 紧贴潮流及具创意的产品有助业界突围而出。有展商将创新构思化成潮流产品，Austy Lee Company Limited（展位：CEC 1E-F32）趁马年将至，推出以斑马纹理为设计灵感的手镯。今年「珠宝设计精选」展区（Designer Galleria）迎来新展商Zheng Hong Collective（展位：CEC 1CON-067A），带来一款飞鱼胸针，佩戴时翅膀和尾端会随身体而摆动。 今年香港珠宝设计比赛以「未琢之韵．自然之美」为题，启发本地学生及业界精英以作品演绎大自然之美与设计故事，凸显珠宝设计的多元面貌，大会将于展会期间公佈赛果。 稀世瑰宝闪耀双展 两展一直为买家网罗古典珍藏及稀有珠宝，香港国际珠宝展的香港展商拾玑古董珠宝（展位：CEC CH-F13）展出20 世纪、70 年代制作的布契拉提粉色蓝宝石套装。另有展商 World Coins Co., Ltd. （展位：CEC CH-N12）带来19世纪意大利工匠的双色珐琅钻石首饰，首饰连同原盒完整保存至今超过100年。香港国际钻石、宝石及珍珠展则有德国展商Caram e.K. （展位：AWE 8-F05）带来18.98卡AGL认证、收藏级的天然粉红蓝宝石；加大拿展商Korite Ammolite Ltd（展位：AWE 8-F35）展示18K金AA级斑彩石配钻石颈鍊。 活动方面，香港国际珠宝展将举行「珠宝风格从何而来？探究时代与工艺的印记」座谈会，特别邀请英国着名歷史学家及珠宝权威 Dr. Jack Ogden主讲，深入剖析珠宝工艺演进及时代审美变迁。 逾20场论坛活动 探讨AI及网络营销等业界热话 珠宝双展期间将举行超过20 场行业讲座与交流活动，涵盖行业趋势、网络营销和珠宝科技等，其中香港国际珠宝展第二日将剖析人工智能如何由设计走到商业化，推动珠宝行业发展。另外大会将安排研讨会，网红分享如何利用电商平台提高珠宝品牌的影响力、增加销售和实践经验等，让业界加快打通线上线下的协同合作渠道。 体验与服务并重 全球买家首选平台 展览吸引环球大型珠宝零售连锁店、高端、轻奢及设计师珠宝品牌到场採购，为买卖双方缔造商机，并推动业界交流。 此外，香港贸发局为持续优化世界各地买家来港採购的体验，联同香港旅游发展局及多家企业推出买家专属优惠，涵盖餐饮、机票、酒店等，让参观珠宝双展的买家，同时感受香港独有魅力。大会将安排免费穿梭巴士，接载买家往返亚洲国际博览馆及市区（包括湾仔香港会议展览中心），详情请参阅展会网站。 线上线下相结合 便利入场洽商採购 今年珠宝双展将沿用「展览+」（EXHIBITION+）线上线下融合模式，除了在展会现场採购，由2月23日至3月13日，「商对易」(Click2Match）的人工智能会为展商及买家提供线上商贸配对。在场买家则可利用「扫码易」（Scan2Match）扫描展商的二维码，于展会期间或之后随时随地于线上洽谈。在买家入场方面，「香港贸发局商贸平台」流动应用程式（HKTDC Marketplace App）及两展的官方网页都提供网上验证功能。买家只需透过上述平台登记、上传照片和有效证件，即可获取已验证的买家证，无需现场排队登记或验证，大大提升採购效率。 图片下载︰https://bit.ly/4ayrcAo 香港贸发局副总裁古静敏（中）、香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成（左）以及香港贸发局香港国际珠宝展及香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席黄绍基（右），出席今天（2月5日）举行的香港国际珠宝展和香港国际钻石、宝石及珍珠展新闻发佈会。 古静敏（前排左三）连同一众香港贸发局香港国际珠宝展及香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会委员，以及表演嘉宾合照。 艺人陈晓华（右三）率领一众模特儿演绎各款瑰丽珠宝。 艺人陈晓华佩戴展商安东公司带来的天然缅甸翡翠套装，碧绿晶莹的翡翠钻石颈链、戒指及耳环，设计高贵优雅。 凤凰常见于中式婚嫁饰品，象徵吉祥、如意，展商老凤祥带来富有中式魅力的国潮婚嫁系列，打造女性宫廷般尊贵的饰品。

相关网页 香港国际珠宝展 展览网页 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc 两展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/travel-to-fairground-hkcec 展会活动 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览网页 http://hkdgp.hktdc.com/tc 两展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe 展会活动 https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/intelligence-hub

香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 传媒查询 香港贸易发展局传讯及公共事务部： 简惠宜 电话：(852) 2584 4055 电邮：winnie.wy.kan@hktdc.org 黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 张敏萱 电话：(852) 2584 4137 电邮：jane.mh.cheung@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



话题 Press release summary



部门 展会, 消费者, Design & Art, 本地, 手表/珠宝, ASEAN, Local Biz, Trade Finance, Startups, SMEs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

