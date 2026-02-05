万利集团与行业领袖举办首届ESG论坛 在全球减碳浪潮下开创绿色航运解决方案



香港, 2026年2月5日 - (亚太商讯) - 亚太地区燃油供应服务商万利集团（以下简称（「万利」或（「集团」）于2月2日举办以「开拓新视野：以可持续燃料推动绿色航运」为主题的首届环境、社会与治理（ESG）论坛。论坛汇聚航运高管、金融家、法律专家及冰川学家，共同探讨应对航运业迫切减碳挑战的方案。 以下演讲嘉宾阵容于论坛探讨关键议题，分享独特见解： 万利集团主席兼行政总裁谢威廉博士

万利集团独立董事、Chooi & Company合伙人、马来西亚大律师公会前会长及LAWASIA执行委员会委员谢依玲女士

国泰世华银行资本市场暨顾问部协理刘名轩先生

极地探险家、冰川学家及政策顾问、Polar Research and Expedition Consultancy创办人／冰川学家与远征总监张伟贤博士

汇丰香港工商金融可持续金融高级经理张雯瑾女士 是次论坛为思想领袖提供了一个互动及对话的平台，并透过演讲嘉宾的专题讲座探讨若干关键议题，包括气候变化对全球航运的影响、持续转变的可持续发展相关法规，及创新绿色及可持续发展挂钩融资解决方案。 谢威廉博士在主题演讲中表示：「全球航运业正处于关键时刻，迅速转变的监管法规、紧张的地缘政治局势、气候挑战及技术发展正以前所未有的速度重塑行业格局。因此，我们期望打造一个协作环境，让持份者聚首一堂，分享见解并制定策略，以构建可持续未来。」 在论坛上，谢依玲女士讨论ESG如何成为保障地球健康的法律、经济和道德必要条件，并强调政府、企业、法院及资本市场必须在全球层面上通力合作，将可持续发展愿景转化为可量化的实际行动。谢女士表示：「我们必须建立全球健康指标体系，以系统追踪环境影响、健康影响及风险对全人类的综合作用。这不仅需要量化工具评估进展，更需制定战略传播方案以提升全球认知、推动全民教育。同时，必须将指标体系深度融入组织、国家及国际治理架构，在本土和全球层面同步实施。企业应践行负责任的商业伦理，全面对标ESG准则，构建普适性的全球健康框架。唯有通过全球协同标准化，方能实现框架的系统化落地与长效运行。」 刘名轩先生分享其对将ESG特征融入融资策略的见解：「绿色贷款（Green Loans）在企业拥有明确、具体的投资计划时尤其适合。可持续发展挂钩贷款（Sustainability-Linked Loans，SLLs）遵循独特的逻辑：其关键绩效指标（KPIs）必须反映重大的可持续议题，并且可量化、追踪和独立验证。最重要的是，可持续性绩效目标（Sustainability Performance Targets，SPTs）必须在『积极进取』和『实际可行』之间取得平衡，确保在公司的运营能力范围内有机会实现目标。与绿色贷款不同，SLLs不限制所得款项只用于绿色活动上；相反，SLLs通过与绩效挂钩的金融机制展示可持续承诺。除了贷款和债券，几乎所有负债型金融产品现在都可以加入绿色或可持续性元素。这种灵活性使得企业能够将融资与可持续目标结合在一起，一方面保持运营的实际可行性，也能推动环境进步与金融创新。」 张伟贤博士分享其对地球科学教育与倡导的坚定承诺，并探讨航运业的负责任发展机遇：「航运行业的可持续发展机遇始于认识到北极不仅是一条捷径，更是一个生机勃勃的家园和地球脆弱的气候调节器。新开通的极地航线虽能缩短运输时间、降低燃油消耗，但其航经水域存在基础设施匮乏、生态系统脆弱、原住民依赖海冰维系文化与生存等挑战。真正的领导力意味着要投资于更清洁的燃料、冰级船舶和强化搜救能力，同时严格限制黑碳排放（Black Carbon Reduction），并尊重国际极地法规。这也意味着倾听在冰上安全旅行了数千年的地方知识，并将这种智慧与现代科学和卫星数据融合。如果行业将ESG原则嵌入到每一次北极航行中，这些新兴航线能够成为可持续创新的典范，而非不受控制风险的新边界。」 张雯瑾女士从可持续金融角度分享航运业转型趋势：「监管不断变化，应对气候目标和实现可持续海洋运输的策略亦需要与时并进。目前，创新方案也应运而生，船东群体正探索生物燃料、生物液化天然气（bio-LNG）、生物沼气等替代能源方案。清洁技术研发持续，有助推动全球航运业向可持续模式的系统性转型。」 论坛在与会人士热烈交流中圆满结束，除交流意见外，他们亦重申对推动航运业可持续发展的共同承诺。 万利集团在可持续发展领域的领导地位突出，显示其在引领行业减碳与推行负责任实践方面的不懈努力。集团亦透过参与EcoVadis永续性评级系统及支持多元化可持续船用燃料，持续推进航运业的有效转型。 展望未来，集团将继续举办更多论坛，促进对话交流、创新及合作，从而建立更可持续的海洋生态系统。 谢威廉博士补充：「以上不过是个开端，万利将继续为行业及客户制定切实可行的减碳解决方案。」 有关万利集团及其可持续发展方案的更多讯息，请浏览 www.banle-intl.com。

图片说明1：谢威廉博士（中）向演讲嘉宾及论坛成员致送纪念品以示感谢。

图片说明2：论坛成员就「开拓新视野：以可持续燃料推动绿色航运」主题进行讨论。谢依玲女士（左）担任主持人，引领讨论并以论坛成员身份分享见解。

图片说明3 ：与会人士在 ESG 论坛上聚集，展现了对航运业可持续实践和创新解决方案的共同承诺。 关于万利集团 万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖65个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证，以及EcoVadis银奖。 如欲了解更多信息，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。



