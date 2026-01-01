卓正医疗上市在即：认购火爆 以独特商业模式撬动业绩逆势增长

香港, 2026年2月5日 - (亚太商讯) - 随著居民健康消费意识持续提高和消费升级，中国私立医疗服务市场，特别是私立中高端医疗服务机构迎来发展窗口。 其中，卓正医疗控股有限公司（"卓正医疗"，股份代号：2677.HK）以独特的家庭医疗模式为核心，融合全科室服务覆盖与线上线下一体化体验，深耕中高端市场多年，已成长为行业领先企业之一。

2月3日，卓正医疗结束港股招股，发售价定为66.60港元，预计于2月6日正式登陆港交所。招股期间，公司市场认购热情持续高涨，据富途公开数据显示，其孖展认购额高达665.29亿港元，约超购2103.31倍，成为近期港股市场中备受追捧、认购火爆的新股，机构与个人投资者踊跃布局，用实际行动彰显对公司商业模式、行业地位及未来增长前景的坚定信心。

从"个人诊疗"到"家庭入口"：平台化生态铸就增长基石

在中高端健康服务赛道竞争日趋激烈的当下，卓正医疗跳出传统医疗机构的发展模式，以家庭为核心深耕高价值会员体系，打造独树一帜的"超级用户"生态，实现复购率与忠诚度双双领跑行业，构筑起坚实的品牌与市场壁垒。

不同于传统医疗机构单人单次的低频消费模式，卓正医疗通过整合儿科、齿科、眼科、皮肤科、内科及妇科等超过六大核心专科，为同一家庭的不同成员提供一站式、跨生命周期的健康解决方案，让自身从一个解决特定健康问题的"站点"，转变为一个家庭健康管理的"总入口"和决策中心。当单一家庭成员获得信任并建立服务关系后，带动其他家庭成员自然导入，实现了客户基础的有机扩张和消费场景的极大延伸。这种平台化生态显著提升了客户生命周期价值，推动公司收入持续增长。

在"家庭入口"的平台上，卓正医疗进一步通过"卓正会员计划"深化用户关系，将平台流量高效转化为长期、高粘性的"超级用户"。该计划为家庭提供优先预约、专属套餐等权益，不仅提升了服务体验，更在心理层面建立了"健康管家"式的信任纽带，持续提升用户粘性。截至2025年8月31日，公司已拥有超过11.6万个会员帐户，会员续费率达67%，而整体患者回头率高达82.7%，印证了其服务模式强大的客户锁定能力。

财务表现逆势增长 数字化 AI 化重塑服务新范式

凭借独特的商业模式与高效的运营管理，卓正医疗在医疗服务行业部分机构面临盈利压力的背景下，实现了收入与利润的双重逆势增长。

数据显示，2022年至2024 年，卓正医疗营收从4.7亿元增长至9.6亿元，复合年增长率达42.3%，营收规模实现翻倍增长；毛利从4398万元跃升至2.3亿元，复合年增长率高达126.7%，盈利能力大幅提升；2024年，公司更是成功扭亏为盈，经调整净利润1,070万元，实现了从规模增长到盈利增长的质的飞跃。尤为难得的是，卓正医疗的业绩增长并非依赖医保加持或高额营销投入，其营销费用占收比常年维持在2%上下，真正依靠口碑获客实现可持续增长，这种健康的盈利模式也成为资本市场看好公司的重要原因。

而数字化与AI技术的深度应用，则为卓正医疗提升运营效率、打造高粘性健康服务生态提供进一步助力。公司自主搭建了HMS医院管理系统、DMS卓正管理系统、卓正数据中台等数字化平台，实现集中化、标准化及数字化的管理，不仅大幅提升医护人员的运营效率，更让用户享受到便捷、高效的诊疗体验，进一步提升了用户满意度。

此次港股IPO，卓正医疗计划将把募资净额的35%用于医疗人工智能应用的人才培养、技术研发与外部合作，旨在通过AI技术赋能，革新医疗服务提供方式与运营效率。未来，随著AI技术与医疗服务的深度融合，卓正医疗有望进一步优化使用者体验，提升服务效率，让数字化、智能化成为公司持续增长的新引擎。

从千亿健康消费赛道的稀缺标的，到认购火爆的港股IPO新星，卓正医疗的资本市场之路，是其多年深耕高价值健康服务、坚持质量与口碑的必然结果。凭借高复购高忠诚的超级用户生态，公司构筑了行业领先的商业模式壁垒；逆势增长的财务表现，印证了其盈利模式的可持续性；借助数字化与AI化的前瞻布局，公司有望打造了高粘性的健康服务新范式，为长期增长注入强劲动力。在资本赋能下，公司有望进一步夯实自身在中高端健康服务赛道的龙头地位，其上市后的表现，值得长期关注。

