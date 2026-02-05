爱克发医疗荣膺2026年KLAS(R)美国三大企业影像领域最佳供应商

莫尔塞尔，比利时, 2026年2月5日 - (亚太商讯) - 阿格法医疗今日宣布，其在美国三大企业影像领域荣获2026年度KLAS®最佳企业称号，其中两项奖项实现连续两年蝉联，彰显了公司在提供以临床医师为核心的影像解决方案方面持续领先的地位，该方案已赢得全球医疗机构的信赖。

此次获奖正值KLAS研究公司成立三十周年之际，该机构三十年来始终通过独立、数据驱动的洞察力，为医疗服务提供者发声。

阿格法医疗荣获“KLAS最佳”殊荣，充分体现其企业影像平台获得客户高度认可。该平台旨在赋能临床医生保持工作流畅性，简化影像工作流程复杂性，并通过互联高效的影像数据访问能力，助力临床决策信心提升。

KLAS®最佳企业影像解决方案（美国）

放射学企业影像： 在PACS（小型——低于30万份研究）细分领域以93.2%的评分位列榜首。

在PACS（小型——低于30万份研究）细分领域以93.2%的评分位列榜首。 XERO® 影像浏览器： 连续三年蝉联通用影像浏览器领域榜首，评分达92.1%

连续三年蝉联通用影像浏览器领域榜首，评分达92.1% 企业级影像VNA系统：连续两年稳居供应商中立档案系统（VNA）领域首位，评分达89.8%

“在三大企业影像领域获得认可——包括多次蝉联冠军——有力印证了我们以临床医生为核心的战略，”爱克发医疗总裁娜塔莉·麦考利表示，"医疗机构信赖我们打造的影像环境，既能切实支持临床医生的日常工作，又能让IT和临床领导者充满信心地高效运作并具备长远视野。这项荣誉彰显了我们合作伙伴关系的强大力量，以及我们始终如一地致力于通过互联智能影像赋能医疗团队。"

KLAS Research首席执行官亚当·盖尔对此评价道：

“最佳KLAS奖项得主在过去一年赢得了客户的信任。这份认可将为未来数月医疗技术与服务领域的卓越合作树立标杆。”

KLAS Research全球影像业务副总裁莫妮克·拉斯班德补充道：

“阿格法医疗在多个企业影像细分领域的卓越表现，充分体现了客户的一致认可。医疗机构深知这类解决方案的价值——既能助力影像团队提升当下工作效率，又为未来的增长与创新铺就清晰路径。”

“KLAS最佳”奖项基于医疗机构的直接反馈评选，旨在表彰那些通过合作伙伴关系、卓越表现及对客户需求的敏捷响应，持续展现卓越品质的供应商。

阿格法医疗将在2026年HIMSS大会期间与客户及合作伙伴共同庆祝此次KLAS最佳奖项，以此践行其持续推进大规模互联、智能且以人为本的影像解决方案的承诺。

KLAS参考资料

关于爱格华医疗

在爱格华医疗，我们深知临床效率与优质患者护理之间的关键平衡始于临床医生的体验。我们认识到临床医生全情投入病例、倾注全部精力做出自信而明智的诊断至关重要。正因如此，我们设计了企业影像平台，旨在消除阻碍这一目标的障碍。当干扰消弭，技术便成为思维的自然延伸，每位临床医生都能获得发挥专业精髓所需的一切。这便是“顺势而为”的真谛。

这一理念贯穿我们所有行动——以使命宣言、愿景蓝图及客户交付原则为指引，致力于赋能临床工作者并提升其体验。

爱克发医疗是爱克发集团旗下业务部门。如需了解更多关于爱克发医疗的信息，请访问 www.agfahealthcare.com 并关注我们的领英主页。

AGFA及Agfa菱形标识均为比利时Agfa-Gevaert N.V.或其关联公司的注册商标。XERO为比利时Agfa HealthCare N.V.或其关联公司的注册商标。本文所含信息仅供参考，本出版物所述产品及服务的特性可随时变更，恕不另行通知。部分产品及服务可能无法在您所在地区提供。具体供应信息请咨询当地销售代表。AGFA HealthCare竭力确保信息准确性，但对任何印刷错误概不负责。

关于KLAS研究

KLAS研究是一家领先的医疗保健IT数据与洞察公司，致力于通过放大医疗服务提供者的声音来改善全球医疗服务。KLAS将于2026年迎来成立30周年，通过基于直接客户反馈的独立研究评估供应商表现。

Best in KLAS®是KLAS研究的注册商标。

