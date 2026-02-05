TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES在体外诊断试剂等的各种检测试剂盒的受托制造中 确立全面解决方案体制

东京, 2026年2月5日 - (亚太商讯) - 专注于工业用贵金属展开业务的TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.（总公司：东京都中央区、执行总裁：田中 浩一朗）宣布在以体外诊断试剂为代表的各种检测试剂盒的受托制造业务中，确立了可一站式应对整个工序的全面解决方案体制。

TANAKA此前主要开展从检测试剂盒的开发制造到提取液的批量制造的相关业务，此次完善了提取液分装及包装的生产线，实现了在公司内部从开发到最终成品制造完成闭环的一条龙体制。由此不仅降低了外包和运输的相关成本，还缩短了生产周期，使我们能够以更短的期间提供更高质量的产品。

此外，我们计划于2026年3月前追加引进最新型的自动装配生产线和提取液分装装置，以进一步扩大产能及缩短备货周期。

TANAKA的全面解决方案体制

通过强化一条龙生产体制实现灵活应对

通过此次确立的全面解决方案体制，我们实现了从检测试剂盒开发制造，到提取液的批量制造及分装、包装等各工序的一站式受托服务。由此不仅能够对客户从开发阶段到量产的过程持续提供支持，还能应对仅药液分装等单一工序的委托。

通过生产流程的公司内部闭环，来实现进一步强化稳定供应与质量管理。

在广泛的疾病领域中的检测试剂盒的开发实绩与拓展示例

我们提供针对流感、新型冠状病毒等呼吸道传染病，以及登革热病毒、寨卡病毒等范围广泛的传染病的体外诊断试剂。这些检测试剂盒可应对唾液、血液、尿液等多种检体，为在医疗领域实现快速精准的诊断提供支持。

呼吸道传染病 蚊媒传染病 妇产科 ・流感病毒

・腺病毒

・RS病毒

・人偏肺病毒

・新型冠状病毒

・A群β溶血链球菌（溶连菌） ・登革热病毒

・寨卡病毒

・基孔肯雅热病毒 ・怀孕检测试剂

TANAKA可检测疾病领域拓展示例

技术基础与今后的展望

TANAKA自2006年左右开始研发体外诊断试剂，不断培养以金（Au）胶体粒子为核心的相关技术。已拥有蛋白质固定化技术、非特异性吸附抑制技术、抗原抗体反应增强技术等，通过免疫层析法实现试剂更高性能化的多种技术。此外，还依托ISO 13485认证，有效利用这些技术，承接更高质量检测试剂盒的委托制造。

今后仍将充分利用这一全面解决方案体制，在与合作伙伴企业协作的同时，致力于新型诊断试剂的开发工作，并为解决社会课题和推动医疗领域的发展做出贡献。

关于TANAKA

TANAKA自1885 年（明治18年）创业以来，营业范围以贵金属为中心，并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售，以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且，作为贵金属相关的专家集团，日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化，携手合作提供产品及服务。2024年度（截至2024年12月)集团总营业额为8,469亿日元，拥有5,591名员工。

产业事业全球网站

https://www.tanaka.com.cn

产品咨询表

TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-on-industrial-products/

新闻媒体咨询处

TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-for-media/

新闻稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20260205_CH.pdf

