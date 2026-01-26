全球首款8K全景无人机成本曝光 影翎A1标准套装综合硬件成本约5512.52元

香港, 2026年1月27日 - (亚太商讯) - 影翎 Antigravity A1 标准套装是影石创新发布的全球首款 8K 全景无人机，以全景影像 + 沉浸式 FPV 操控为核心，提供 “一次拍摄、后期自由构图“ 的创新体验。该产品一经发布，广受产业界和消费者的关注，根据近期维深 wellsenn XR发布的报告，影翎 Antigravity A1 标准套装的 BOM 成本约 612.09 美元，综合硬件成本约 687.09 美元，按美元汇率 7、增值税 13% 计算，影翎 Antigravity A1 标准套装的税后综合成本约5512.52 元。

综合硬件成本按种类划分:

Micro OLED 屏幕成本约 130 美元，占比 18.92%；SOC 成本约 101 美元，占比 14.70%；摄像头模组成本约 68 美元，占比 9.90%；Pancake 成本约 40 美元，占比 5.82%；RAM 成本约 39 美元，占比 5.68%；ROM 成本约 32 美元，占比 4.66%；总体来看，屏幕、SOC芯片、光学模组、摄像头、RAM 和 ROM 的合计核心成本达 410 美元，合计占比 59.67%；

综合硬件成本按供应链厂商划分:

视涯作为 Micro OLED 屏幕供应商，价值量约 130 美元，占比 18.92%；高通作为飞行眼镜 SOC、电源管理芯片、WiFi蓝牙芯片供应商，价值量约 85 美元，占比 12.37%；立讯作为无人机供应商，价值量约 49 美元，占比 7.13%；歌尔作为 Pancake 模组供应商，价值量约 40 美元，占比 5.82%；Ambarella 作为无人机 AI 视觉处理器供应商，价值量约 35 美元，占比5.09%；镁光作为 RAM 供应商，价值量约 32 美元，占比 4.66%；无人机SOC采用源自地平线机器人的 D-Robots Sunrise 5。

综合硬件成本按品类来看:

芯片成本最高，约 276.56 美元，占比 40.25%；光学成本约 176 美元，占比 25.62%；OEM/ODM 成本约 75 美元，占比 10.92%；摄像头成本约 68 美元，占比 9.90%；结构件成本约 31.6 美元，占比 4.60%；

综合硬件成本按国别来看:

国产供应商价值量约 506.53 美元，占比 73.72%，海外供应商价值量约 180.56 美元，占比 26.28%；其中美国供应商价值量约 170.56 美元，占比 24.82%；日本供应商价值量约 4.2 美元，占比 0.61%；荷兰供应商价值量约 3 美元，占比 0.44%；瑞士供应商价值量约 2.8 美元，占比 0.41%。

