香港交易所科技100指数推出 易方达基金获授权

香港, 2025年12月9日 - (亚太商訊) - 香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）正式推出香港交易所科技100指数，并宣布已与易方达基金签订授权协议。

香港交易所科技100指数是香港交易所推出的首条港股指数，是其指数及数据业务发展的一个重要里程碑。该指数涵盖多个重塑港股市场格局的创新行业，突显了香港市场在推动新兴产业发展方面的关键角色，可以为投资者提供了一个有效且全面的投资工具，帮助他们把握科技和新兴领域的投资机遇。

具体来看，香港交易所科技100指数跟踪100家在香港交易所上市的市值最大的科技公司的表现。这些公司的行业涵盖六大创新主题，分别为：人工智能、生物科技及制药、电动汽车及智能驾驶、资讯科技、互联网和机器人。指数成份股均符合南向交易资格，可以满足中国乃至全球投资者的投资需求。

香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示，与易方达基金达成的授权安排，将进一步推动港股相关产品在中国内地市场的发展，满足内地投资者捕捉港股市场科技投资机遇的强烈需求。“我们期待与易方达及其他业界伙伴紧密合作，共同开发创新的指数和产品，以满足投资者不断变化的需求，推动市场提供更丰富的投资工具。”

易方达基金董事长刘晓艳表示：“我们很高兴也很荣幸获得香港交易所授权，在中国内地市场开发跟踪香港交易所科技100的ETF产品。该指数是表征香港上市科技企业的重要宽基指数，汇聚了100家香港交易所上市的创新企业。我们很期待设立跟踪该指数的ETF产品，让投资者分享香港上市科技企业的投资机遇，同时赋能实体经济，助力新兴产业的培育与发展。”

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network