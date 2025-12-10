Techmer PM加入Formerra北美产品组合

伊利诺伊州罗密欧维尔市, 2025年12月9日 - (亚太商讯) - 高性能材料分销领域的领导者Formerra今日宣布，将Techmer PM色母粒、高性能添加剂及预着色复合材料纳入其庞大的材料产品组合。通过此次合作，Formerra进一步拓展了其应用专属产品线，使材料组合契合北美客户不断变化的需求。

美国塑料改性商Techmer PM专注于为高性能塑料和纤维提供增值色母粒、添加剂母粒及工程化复合材料，其产品广泛应用于医疗、汽车、包装及消费品等领域。该公司持续投入光学与色彩技术研发，近期还收购了OptiColor Inc.和Colors for Plastics两家企业。

Formerra首席执行官凯茜·多德表示：“Techmer PM对创新与技术卓越的追求，与Formerra提供顶级材料和响应式服务的使命高度契合。依托我们专业的技术指导，此次合作将为客户提供兼具性能与可持续性的母粒及预着色复合材料产品组合。”

产品管理副总裁迈克·埃里森补充道：“Techmer PM全面的预着色复合材料、添加剂及色母粒产品线，可满足加工工艺、美学效果、生物基材料、法规合规及性能提升等多维需求。”

Techmer PM系列产品的亮点包括：

合规医疗色系： 通过ISO 10993测试的配色方案附带法规声明；经PPSU、PA、PP和ABS材料验证。

通过ISO 10993测试的配色方案附带法规声明；经PPSU、PA、PP和ABS材料验证。 美学效果与激光功能： 涵盖金属色、变色系、光致变色及专有视觉效果Techsplatter的全谱系；完整激光添加剂产品线满足多元需求。

涵盖金属色、变色系、光致变色及专有视觉效果Techsplatter的全谱系；完整激光添加剂产品线满足多元需求。 循环经济与可持续材料解决方案： PLA/替代树脂色系、HiTerra® rPET Revive再生PET修复方案、近红外可分选黑色（HDPE中APR为“首选”）等。

PLA/替代树脂色系、HiTerra® rPET Revive再生PET修复方案、近红外可分选黑色（HDPE中APR为“首选”）等。 加工性能与防护添加剂：Techsperse™专有分散技术、紫外线/热稳定剂、含无卤选项的阻燃体系、示踪技术、抗菌方案、清洗技术。

Techmer PM首席执行官克雷格·福斯特表示：“Formerra在应用领域、需求分析和材料技术方面拥有深厚的专业知识，使其成为我们拓展市场覆盖的理想合作伙伴。通过整合双方优势，我们将助力客户加速产品上市进程，同时确保采用经过验证的技术方案。”

关键细节：

Formerra将负责Techmer PM预着色复合材料、着色剂、添加剂及母粒在北美地区的分销。

Techmer PM拥有丰富的色母粒与添加剂产品组合：医疗/合规级色系、美学效果（含Techsplatter技术）、可持续解决方案（HiTerra®再生PET再生料、近红外可分选黑色母粒）以及性能/加工助剂（TechSperse™、阻燃/抗紫外系统）。

此次合作将Formerra的技术支持与供应可靠性，与Techmer PM的专业材料及色母粒/添加剂技术优势相结合，助力客户更快推出更优质的产品。

关于福美拉

福美拉是工程材料领域的卓越分销商，将全球顶尖聚合物生产商与医疗保健、消费品、工业及移动出行市场中的数千家原始设备制造商和品牌商紧密联结。依托技术与商业专长，我们以独特的组合优势著称：产品组合深度、供应链实力、行业洞察、专业服务、领先的电子商务能力以及创新思维。经验丰富的Formerra团队助力多行业客户以创新方式设计、选材、加工和开发产品，从而提升性能、生产力、可靠性及可持续性。了解更多信息，请访问 www.formerra.com。

关于Techmer PM

Techmer PM是工程材料和聚合物解决方案的领先设计商与生产商，其产品包括浓缩色母粒或添加剂母粒，可满足特定性能和/或功能需求。公司与塑料加工商、制造商、设计师、规范制定者及品牌所有者紧密合作，在众多终端应用市场中提升产品功能与外观表现。自1981年创立以来，该公司在北美运营多家工厂，在树脂技术领域拥有深厚积淀，并精通几乎所有塑料与纤维相关工艺，包括增材制造、吹膜、非织造布及注塑成型。更多信息请访问www.techmerpm.com。

福美拉公司获授权成为Techmer PM预着色复合材料、着色剂及添加剂的分销商，产品适用于广泛领域（左图）。Techmer PM位于田纳西州克林顿市的生产基地（右图）。

媒体联络人

杰基·莫里斯

营销传播经理，Formerra

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144

吉尔·沃伦

Techmer PM市场传播经理

jwarren@techmerpm.com

+1 865-210-4078

来源：Formerra

