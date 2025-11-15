颖通集团于亚太区美容展2025 揭示香氛跨界空间设计 嗅觉经济新浪潮

香港, 2025年11月14日 - (亚太商訊) - 颖通集团与Cosmoprof Asia亚太区美容展2025昨天于香港会议展览中心联手举办"Invisible Aesthetics: When Fragrance Meets Space"座谈会，分享香氛与空间的关系，探索香氛于不同空间的应用。作为中国最大的香水集团（除品牌所有者香水集团外，按2023年零售额计），颖通集团在会上分享了最新的市场数据，揭示香氛从个人消费品向空间体验要素的转型趋势。颖通控股执行董事刘颕贤在座谈会中指出："家居香氛与室内设计加速融合，正成为连接情感与空间的隐形美学，塑造未来生活体验的新维度。"

市场趋势：家居香氛成为亚洲生活美学新焦点

座谈会上颖通集团代表分享了较早前发布的《2025港澳香氛市场发展趋势白皮书》，揭示了家居香氛普及化的重要趋势。数据显示，高达81%的港澳消费者已将香氛融入日常生活，这一比例较去年增长了9个百分点。行业数据预测，全球家居香氛市场将于2032年达到400亿美元，年均复合增长率达6.56%。

颖通集团企业传讯部高小姐表示："行业数据揭示了明确的市场趋势。根据Fortune Business Insights的报告，全球家居装饰市场在2025至2032年预测期内的复合年增长率预计为4.58%。同时，亚太地区在2024年占据全球该市场45.74%的份额。这一稳健增长为香氛产品融入生活空间创造了有利条件。家居香氛的普及，与亚洲地区消费者对提升生活品质的需求增长相一致。随着收入水平提高和居住环境持续改善，更多消费者开始关注通过香氛来塑造个性化的生活空间。"

跨界对话：香氛设计成为空间美学新维度

本次座谈会汇聚了来自商业、设计与香氛领域的多位专家，包括知名企业家暨社交名媛李家彤（Antonia Li）、Common Room创办人及设计总监、《2025家居杂志》设计大奖得主Meng Jing，以及颖通集团代表。各方围绕"香氛与空间融合"展开跨界对谈，共同探讨嗅觉美学在当代设计中的角色演进。Meng Jing女士从空间设计实践出发，指出："现代设计已逐步超越传统的视觉范畴，向感官多元维度延伸。我们在近期专案中越来越多地引入定制化香氛方案，以回应用户对情感化空间的真实需求。"

她进一步补充道："香氛与室内设计的系统结合，能够有效增强用户在空间中的归属感与舒适度。尤其在亚洲高密度城市如香港，空间情感价值正成为设计策略中的重要考量因素。"市场观察显示，亚洲消费者对家居美学的关注度持续提升。在亚太地区，现代与传统元素的融合已成为区域设计趋势之一，简约风格保持主流地位，高端定制化设计需求亦呈现稳步增长。

小众香氛崛起：个性化体验的新需求

颖通控股执行董事刘颕贤在座谈会中指出："小众品牌愈来愈受市场欢迎，消费者选购香氛产品时除了基于香调及价格，亦会了解小众品牌的理念及香水背后的灵感故事。"港澳市场对小众香水的接受度异常之高。数据显示，超过90%的港澳消费者愿意尝试小众香水，预示着巨大的增长潜能与市场对新品牌的接纳度。

展望未来：建构香氛产业新生态，引领行业创新发展

颖通控股执行董事刘颕贤表示："作为行业领导者，我们肩负着培育市场和推动创新的双重责任。我们将继续完善香氛产业价值链，通过专业的品牌管理经验、成熟的销售网络和精准的市场洞察，为小众品牌创造更广阔的发展空间。"未来，颖通集团将继续以创新为驱动，以消费者需求为导向，不断完善香氛产业生态系统，引领行业迈向更加专业化、国际化的发展新阶段。

关于颖通控股有限公司

颖通控股有限公司是中国（包括香港及澳门）最大的香水集团(除品牌所有者香水集团外，按2023年零售额计），主要从事销售及分销从第三方品牌授权商采购的产及为该等品牌授权商进行市场部署，例如为其品牌设计及实施定制的市场进入及扩张计划。颖通控股拥有庞大且多元化的品牌组合，不仅包括香水，还包括彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛。截至2025年6月10日，颖通控股为合共72个外部品牌进行产品分销及市场部署，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier ，涵盖多元化的定价层次及功能，迎合中国内地、香港及或澳门消费者的差异化需求。

