创新实业今起招股 入场费约5550港元

香港, 2025年11月14日 - (亚太商訊) - 创新实业集团有限公司（02788）今起招股，招股至11月19日截止，每股介乎10.18港元至10.99港元，每手500股，入场费约5,550港元，中金、华泰任联席保荐人。以招股价每股10.58港元计（即10.18港元及10.99港元的中间价），集资净额约为51.13亿港元。公司将于11月24日于香港联交所主板上市。

作为中国铝产业的"领头羊"，创新实业聚焦于铝产业链上游中的氧化铝精炼和电解铝冶炼。根据大宗商品分析机构CRU的报告，按照吨铝附加值计算，精炼和冶炼是铝产业链中附加值最高的环节。公司位于内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂是华北地区第四大电解铝生产基地，并于2024年获中国工业和信息化部授予"国家级绿色工厂"荣誉。

高自给率产业链 强化成本优势

自2012年成立以来，创新实业战略性布局并深耕具有稀缺资源优势的内蒙古霍林郭勒市和山东省滨州市，充分受惠于当地丰富的电力资源和低电价优势。公司拥有发电能力并实现高自给率的氧化铝和电力供应，截至2024年底，氧化铝自给率约为84%，电力自给率约为88%，构建了覆盖"能源－氧化铝精炼－电解铝冶炼"的电解铝产业链一体化生态系统，为生产成本和经营质量提供了坚实保障。

根据CRU的报告，创新实业的成本控制处于行业领先水平。公司凭借自发电优势及区位资源，2024年单位吨铝现金成本约为人民币15,112元，远低于全国平均水平（人民币17,700元/吨），位居中国电解铝冶炼企业前5%、全球行业前30%。凭借行之有效的成本优势，公司快速释放盈利能力，2024年总收入同比增长9.8%至人民币151.6亿元。

投入可再生能源 引领绿色制造升级

在绿色能源方面，创新实业以实现产业绿色转型为长期目标，积极布局可再生能源。公司已在内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂扩建更大规模的风力及太阳能发电站，包括装机容量1,540.0兆瓦的风力发电站和装机容量210.0兆瓦的太阳能发电站。能源结构优化后，预计2026年底前电解铝冶炼用电综合成本将下降20%，为打造稳定的绿色电解铝业务奠定基础。充分利用风能和太阳能，不仅有助于降低电力成本，更能有效减少电解铝产业链的碳排放，符合国家"双碳"战略方向。

携手优质基石投资者 布局沙特拓展全球版图

此次港股上市，创新实业拟将募集资金用于拓展海外产能与绿色能源项目，进一步增强产业链协同与成本优势。凭借"成本领先、绿色能源、全球化布局"的核心竞争力，创新实业将持续聚焦绿色低碳与高附加值铝产业链建设，助力产业转型升级，积极拓展海外市场，打造可持续增长的新引擎。

根据招股书显示，公司已锁定高瓴、中国宏桥、泰康人寿、嘉能可、摩科瑞、景林、ORIX欧力士、Investcorp、中国太保、广发基金、富国基金、Millennium、Jane Street、Polymer、厦门国贸、Brilliance、润晖投资共计17名基石投资者，按照价格区间高端计算合共认购约3.51亿美元的股份，为公司上市护航。创新实业在遴选基石投资者时综合考量市场环境与企业价值等因素，着眼引入具产业背景及战略协同效应的长期伙伴，以构建长期互利共赢的合作关系。

此外，创新实业积极践行全球化战略，响应国家"一带一路"倡议。公司计划在沙特阿拉伯投资预计年产能为50万吨的电解铝产业链综合项目，推进电解铝产能的海外布局。此举不仅有助于公司开拓国际市场、分散经营风险，也将提升全球资源配置与竞争力。

