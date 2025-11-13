第八届进博会圆满结束 贸发局两展馆成展场焦点



- 香港贸发局连续八年参与进博会，设立「香港食品馆」及「香港服务业展馆」，现场反应踊跃，成功凸显香港品牌及专业服务优势 - 展览期间促成超过1,000场商贸对接会议，协助多家港企接获即场订单，并与内地企业签订合作 - 香港特区政府与香港贸发局于进博会第二日携手主办「香港：内地企业出海首选平台」推介大会，吸引500名来自创科、医疗及专业服务等领域的企业代表参与，气氛热烈 - 有参展多届的「香港食品馆」展商在香港贸发局的协助下，与多家内地及海外企业对接，并签订不同大额订单及合作意向 - 有首次参展的「香港服务业展馆」展商成功与内地服务供应商签订合作备忘录，以加强于内地的供应链管理 香港, 2025年11月12日 - (亚太商訊) - 11月11日 ，国家商务部及上海市人民政府主办的第八届中国国际进口博览会（进博会）昨日（11月10日）在国家会展中心（上海）圆满结束。 香港贸易发展局（香港贸发局）于今届进博会设「香港食品馆」及「香港服务业展馆」，率领54家香港企业参展，并促成超过1,000场商贸对接会议，积极搭建高效交流平台，协助港商向内地及国际买家推广香港优质品牌与产品，同时展示多元化专业服务，成功缔造丰硕的实质合作成果，扩阔销售渠道，并鼓励内地企业善用香港专业服务及国际化平台出海，对接环球商机。 香港特别行政区政府与香港贸发局于进博会第二日（11月6日）在上海浦东携手主办「香港：内地企业出海首选平台」推介大会，作为特区政府新成立的「内地企业出海专班」首场内地大型宣传活动，成功凸显香港作为「超级联繫人」及「超级增值人」的桥樑角色和功能，现场反应热烈，吸引500名来自创科、医疗及专业服务等领域的企业代表出席。 香港食品馆首设直播 服务业展馆举办参展商分享环节 进博会作为全球首个以进口为主题的国家级展会，今年共吸引380家港企参展，数目创下歷来新高。香港贸发局是香港特别行政区参与进博会的官方组展机构，从首届起从未缺席，坚定支持国家扩大高水平开放；八年来，香港贸发局已组织近400家香港企业参展，累计参展面积逾万平方米，参展规模稳步成长，持续推动内地及香港合作交流。 「香港食品馆」（7.1C4-01展位）设于「农食产品展区」（7.1馆），面积达1,000平方米，共33家企业参展，带来休闲食品、保健食品、创新食品、饮品和茶酒、粮油和食品原料，以及调味品等产品。为帮助港商通过内地成熟的电商渠道寻找更多买家，「香港食品馆」现场首设直播间，每天直播九小时，介绍近40个港商品牌，于京东、抖音及小红书等平台上共录得逾百万次曝光。个别展商亦同时于展位上直播，务求全方位增加品牌知名度，接触更多内地买家。 另外，香港贸发局于现场举办重点活动「香港日」，邀请分销商、零售商、电商平台、超市、餐饮业界及医疗分销商代表参与，安排两场专场对接会，协助香港品牌与新兴特色产品开拓内地市场。其他活动包括厨艺展示、免费试食、有奖问答、KOL探店等，让现场人士体验香港美食。 连续三年参展进博会的益创膳研发有限公司认为今届参展成果丰硕，于进博会期间，他们与两家内地企业分别完成重要签约，双方将在多个范畴展开合作，包括加快微生态（益生菌）功能食品的科技转化并推出市场，以及豆制品深加工、植物蛋白产品创新等。益创膳研发有限公司联合创办人陈家铭表示：「在香港贸发局的帮助下，我们与不少企业成功对接，很高兴能斩获多张大额订单，还接到英国、东南亚等地的合作意向。」 首次参展的海域家居有限公司（品牌：多多熊）透露，于展览期间获内地多个省份的大型採购商主动对接洽谈代理合作，与不少代理商已就产品报价、合作模式深入沟通。品牌执行董事杨仁表示：「香港贸发局的全方位支持是重要助力，不仅为企业带来合适的採购商，还通过各类传播渠道提升企业品牌知名度。另外，跟随香港贸发局参展亦更容易获得潜在合作方的信任。」 已经七次参展的香港老品牌金百加发展有限公司，于今届进博会带来经典港式奶茶、法国自家品牌咖啡及挂耳咖啡、胶囊咖啡等多款进口咖啡产品。集团总经理黄浩钧表示，展会期间人流畅旺，其展位吸引到大量专业买家及商贸客户谘询对接，现时已与批发经销商、电商等领域的客户达成合作意向，展览过后将进一步紧密沟通，推进合作。 「香港服务业展馆」（H7.2B6-01展位）设于「服务贸易展区」（7.2馆），面积达500平方米，共21家企业参展，展示香港在创新科技、医疗科技、金融与专业服务、物流服务，以及资讯与通讯科技等领域的优势。展览期间，香港贸发局举办参展商分享环节，介绍香港专业服务的优势，并促成多场商贸对接会议，促进香港与内地及海外企业建立商脉，共拓商机。 首次参展的酒世界交易平台有限公司创办人兼首席执行官林淑怡表示，展览期间与多家企业进行深入交流，并与一家上海跨境电子商务综合服务公司签署合作备忘录。由于酒世界交易平台目前尚未在内地设有保税仓，林淑怡相信有关合作将有助加强公司于内地的供应链管理，以进一步进军内地市场。 第二次参展的意领科技有限公司专注于开发及提供肝纤维化和脂肪肝领域医用超声波解决方案。作为香港理工大学培育及支持的科创企业，其团队成员均来自香港理工大学，专门研究电子工程、生物医学工程及放射学领域。进博会期间，意领科技分别与一家内地医院及一家日本医院的代表展开深入讨论，有望日后将其研发的「Liverscan®定量剪切波超声肝脏测量仪」引进至相关医院使用。 连续两届参展「香港服务业展馆」的骏丰联锐国际商务有限公司，提供公司注册、财务税务谘询等一站式出海服务。于展览期间，骏丰联锐吸引众多新客户谘询，部分已达成合作意向，并计划下星期到香港进一步洽商。 骏丰联锐总经理史玥表示：「随香港贸发局参展收穫显着，在香港贸发局『品牌』加持下，令骏丰联锐的专业形象更受外界认可，未来将再度跟随香港贸发局参与各类展览活动。」 「香港：内地企业出海首选平台」推介大会成功举行 500名企业代表出席 香港特别行政区政府与香港贸发局主办的「香港：内地企业出海首选平台」推介大会，以「香港通道 沪港携手 迈向全球」为主题，出席开幕式并致辞的包括香港特别行政区行政长官李家超、中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方、上海市委常委、常务副市长吴伟，以及香港贸发局主席马时亨教授。内蒙古自治区人民政府副主席杨进、中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室三局局长邹劲松，以及香港中联办经济部副部长兼贸易处负责人周强亦有出席推介大会。 紧接开幕式，香港特区政府商务及经济发展局局长丘应桦鼓励内地企业善用香港平台出海，商务部对外投资和经济合作司副司长王琦亦推介海外综合服务体系。随后的主旨演讲请来冯氏投资主席冯国经博士，介绍香港「内联外通」的独特优势，并分享沪港合作前景，推动内地企业善用香港国际平台出海。 大会亦邀请上海实业（集团）有限公司董事长冷伟青担任演讲嘉宾，分享利用香港出海的成功经验。其后进行香港及内地企业互动讨论环节，邀得多位香港及内地的重量级嘉宾，包括香港科技园公司主席查毅超博士、安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯、海问律师事务所有限法律责任合伙合伙人刘洋、东朝科技集团董事长王朝友，以及中国银行（香港）有限公司副总裁王化斌，探讨香港与内地企业在创新科技、金融及专业服务等领域，如何实现优势互补，拼船出海，共同把握海外市场的最新机遇。 图片下载：https://bit.ly/4oXen71 「香港食品馆」吸引不少买家到场参观採购。 「香港食品馆」现场首设直播间，每天直播九小时，帮助港商通过内地成熟的电商渠道寻找更多买家。 「香港食品馆」的活动包括厨艺展示、免费试食、有奖问答、KOL探店等，让现场人士全方位体验香港美食。 「香港服务业展馆」吸引不少内地及国际企业前来参观，寻找合作机会。 「香港服务业展馆」举办参展商分享环节，介绍香港专业服务的优势。 香港特别行政区政府与香港贸发局于进博会第二日主办「香港：内地企业出海首选平台」推介大会，以「香港通道 沪港携手 迈向全球」为主题。香港及内地企业互动讨论环节邀得多位重量级嘉宾，探讨香港与内地企业在创新科技、金融及专业服务等领域，如何实现优势互补，拼船出海，共同开拓全球商机 。 香港贸发局主席马时亨教授获邀于11月5日「虹桥国际经济论坛」之「开放贸易与安全发展」分论坛中参与圆桌讨论，就「经济全球化逆流下的开放贸易」议题分享见解。同一环节的讨论嘉宾，包括前英国伦敦经济与商业政策署署长罗思义，以及学者与企业代表。

