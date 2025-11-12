品创控股（8066.HK）业务转型成效显著 首三季除税前溢利超7500万港元

香港, 2025年11月12日 - (亚太商訊) - 品创控股（8066.HK）近日公告，截至2025年9月30日止的九个月，其电子商务与人工智能（AI）语音技术两大新业务合计录得未经审核除税前溢利超过7,500万港元，显示"私域电商+人工智能"的双轮驱动战略协同效应强劲，表现持续亮眼。

此前的中期业绩已显示集团成功扭亏为盈，录得公司拥有人应占纯利约4,040万港元，其中私域电商动创与AI语音技术平台赛博幻境分别贡献约5,490万及600万港元收入。此次九个月数据进一步证实，集团的战略转型已趋于稳健，并持续获得财务上的正向回报。

AI语音专利通过初审，进一步巩固技术护城河

更值得关注的是，赛博幻境所建立的独特"情绪语音数据库"。有别于传统仅能识别语义的语音数据，该数据库透过区块链游戏场景，采集了包含12种核心情绪维度的语音素材，有效解决当前语音AI"能听懂字句，却难理解情绪"的行业困境。

基于此技术优势，赛博幻境已就相关的模型训练方法、语音辨识方法、装置、设备及存储介质等核心技术，向国家知识产权局提交发明专利申请，并已于2025年10月14日获初步审查合格通知。待专利成功获授权后，预期将用于开发专有AI语音技术算法，从而强化集团的竞争优势，使集团在专业语音技术领域处于领先地位。

数据驱动技术，技术赋能业务，协同效应显著

然而，这项专利的价值远不止于技术壁垒本身，其真正的潜力在于与集团私域电商平台动创协同所构建的闭环生态，为持续升级提供了动力。动创拥有超过20万高黏性会员，这些用户授权的真实语音数据，为赛博幻境提供了稳定、高质量且具情绪维度的语音素材来源，有效支撑其情绪语音数据库的持续扩充与优化。与此同时，AI语音技术的不断迭代与升级，又进一步反哺电商业务。通过更精准的情绪识别与语义理解，动创平台能够为用户提供更个性化、更贴近真实需求的交互体验，从而增强用户黏性与平台竞争力，吸引更多用户参与并贡献数据。

此等"数据驱动技术，技术赋能业务"的良性循环，不仅大幅降低了外部数据获取的成本，更构建起竞争对手难以在短期内复制的数据壁垒与技术门槛。目前，已有3家领先企业就AI情绪语音数据库的合作与集团展开磋商，进一步验证了该技术的商业价值与市场潜力，为品创控股在情绪AI赛道的持续成长注入动力。

据估算，全球情绪AI市场预计在2027年突破500亿美元，品创控股有望凭借其先发优势及技术壁垒，在智能客服、人形机器人、心理健康等高增长的细分赛道中抢占先机。在AI从"功能化"迈向"人性化"的产业升级浪潮中，品创控股凭借"私域电商+人工智能"的双轮驱动布局，为未来成长开辟了更广阔的空间。

