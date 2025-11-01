秋季两大灯展及环保博览吸引约62,000名买家参观



秋灯展、户外及科技照明博览和国际环保博览圆满结束，共吸引来自141国家及地区约62,000名的业内买家亲临参观採购

焦点展区「互联照明馆」网罗约70个环球顶尖品牌；秋灯展有人工智能照明展商即场与泰国买家签署高达800万人民币的订单，订单金额为去年总订单的两倍

61%灯饰业受访者预期未来一至两年整体销售额会有增长；受访者认为人工智能（57%）、智慧城市发展（40%）及技术开发（36%）会成为三大照明行业增长的推动力

国际环保博览助企业拓阔国际贸易网络，捕捉海外绿色商机，当中来自澳洲、日本、韩国、马来西亚及美国的买家升幅理想

有中国内地环保企业表示国际环保博览是内地绿色企业的「出海」平台，捕捉中东及东南亚等地的商机，预计全年海外营收增幅能超过200% 香港, 2025年11月1日 - (亚太商訊) - 2025年10月31日，由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第27届香港国际秋季灯饰展（秋灯展）、第10届香港国际户外及科技照明博览，以及由香港贸发局、法兰克福展览（香港）有限公司合办，并由香港特别行政区政府环境及生态局协办的第20届国际环保博览圆满结束，三展合共吸引来自141个国家及地区约62,000名买家入场参观採购。 香港贸发局副总裁古静敏表示：「今年秋灯展和户外及科技照明博览吸引各国顶尖品牌，展示大量创新及智能照明产品和解决方案，国际环保博览亦首次带来由环境运动委员会组织22家本地绿色初创组成的新展馆，以及由『一带一路』国际科学组织联盟 (ANSO)及11家内地企业组成的ANSO 环境科技产业联盟展馆，匯聚多元绿色科技。三展合共吸引了约62,000名买家亲临参观，香港以外的买家主要来自中国内地、台湾、印度、韩国、美国，以及东盟国家包括马来西亚、菲律宾及泰国等 ，足证三展作为全球照明产品及环保业界枢纽的吸引力，发挥香港国际商贸中心及出海平台优势。」 灯展调查：受访者对未来两年整体销售感乐观 在秋灯展和户外及科技照明博览举行期间，大会委託独立调查机构访问逾730名展商及买家。调查结果显示，业界对前景保持乐观，有61%受访者预期未来12至24个月整体销售额会有增长，而37%受访者则预期整体销售额会持平 。目标销售市场中，他们主要看好东盟国家（71%）、印度（70%）及中东（70%）。 产品趋势方面，受访者认为人工智能（57%）、智慧城市发展（40%）及技术开发（36%）会成为三大行业增长的推动力；74%的受访者认为在未来两年内，智能照明的市场发展潜力将为理想及非常理想；受访者认为智能照明在家居自动与智能照明控制系统（39%）方面最具发展潜力，其次是节能照明控制方案 （38%）及无线照明控制系统（29% ）。 挑战方面，受访者认为今年经营上最大三个挑战分别为环球经济波动（65%）、通货膨胀导致成本上升（42%）及保护主义贸易政策，如出口管制、关税、制裁（35%）。面对美国关税，54%受访者认为对公司採购及销售策略没有或产生轻微影响，认为有重大影响则有16%。 灯展聚焦创新智能产品 国际品牌发佈最新产品及创建不同体验 两大灯展以「创意设计 智照未来」为题，齐集各国顶尖品牌，带来创新照明产品与方案。秋灯展焦点展区「互联照明馆」载誉归来，网罗约70个顶尖品牌，展示智能照明及物联网应用方案。来自荷兰的Signify更于展会中首次于亚洲发佈最新产品，带来飞利浦 VitaUp 维他命模组，提供低强度的 UVB 曝光，为用家带来健康自然的维他命D。Signify的 LED架构设计师Raimond Dumoulin表示公司已与超过100位、来自美国、埃及、韩国、日本、印度、荷兰、芬兰、挪威和中国内地的潜在买家建立联络。根据潜在买家对此次发佈的新产品及其他产品的强烈兴趣，期望展会会带来总值100-200万欧元的订单。 而专注于智能照明控制的芬兰展商、Casambi Technologies Oy则在展会期间创建了多种场景，例如咖啡馆、演讲及表演等灯光模式，为买家提供一个全方位沉浸式的体验，展示无缝模式切换及智能直观的操作。Casambi亚太区策略及市场营销主管何宏样表示：「这是我们首次参加香港国际秋季灯饰展，也是我们在亚太地区展会的首次亮相。亚太地区是我们的新兴市场，这次展会对于我们的市场扩展计划非常有效。 在展会的首半天，我们已与超过 100 位潜在客户交流，并参加了10 场商贸配对会议，还通过 Scan2Match安排了其他会议，接触到来自新加坡、澳洲、印度、加拿大及丹麦等地区的潜在客户。」 另外，结合人工智能的照明系统亦受买家注目。中国内地的榜威电子科技是一家个人无线智能照明领域的创新企业，今次展出透过AI技术，用户仅需表达意图便能自动理解并生成契合场景的理想光效的系统。该公司市场经理耿月明表示，展览首两天已经吸引了来自美国、韩国、日本及东南亚等国家及地区近50名潜在买家，更与一名来自泰国的买家即场签署达800万人民币的订单，订单金额为去年总订单的两倍。 同期举行的户外及科技照明博览则展示各种户外、商业和工业照明产品和技术，助力推动智慧城市的发展。去年新增的「智慧灯桿及解决方案」展区载誉归来，当中，来自中国内地的宁波菲瑞克斯照明电器有限公司，一直以来透过博览物色新市场买家。公司总经理毛延辉表示：「我们接触到不少世界各地的新买家，包括非洲、欧洲、中东、南美洲和东南亚，有两至三位来自阿根廷和波兰的新买家表示有意购买我们的智慧路灯。我们预计此次展会所带来的总订单金额约为200-300万美元。」 来自阿联酋的 Trient Trading 连续第五年参观两大灯展，该公司销售及产品专员Hasan Khan表示：「我正在负责两个大型项目，包括一个大型物流集团的新办公楼建设项目以及一个酒店式公寓项目。我计划在展会上採购的户外照明、建筑照明和装饰照明产品，用于新办公楼的建设；以及立面照明产品，用于酒店式公寓项目，订单金额合共160万美元。」 国际环保博览迎第20届 全力推动净零排放 今届博览以「绿色科技 引领零碳未来」为主题，聚焦展示循环经济及废物处理、绿色及智慧出行、以及ESG相关服务三大领域最新成果，为绿色产业提供宝贵的交流机会。作为ESG及可持续发展方案的领先商贸平台，国际环保博览继续获全球多地政府、行业协会及企业支持。大会亦与环境及生态局合作，广邀中国内地、东盟及「一带一路」国家政府的服务供应商，亲临博览採购环保科技及产品。 有中国内地环保企业认为国际环保博览是内地绿色企业的「出海」平台，捕捉中东及东南亚等地的商机。盈峰环境执行副总裁符驱表示：「透过博览我们成功接触了超过 35 个不同地方的政府代表，包括香港、阿联酋、哈萨克斯坦、越南、泰国、马来西亚、菲律宾等。当中阿联酋气候变化与环境部代表对我们的电动垃圾转运处理车辆及道路清扫与清洗车辆感兴趣，稍后我们将赴阿联酋访问继续洽谈此潜在合作机会。透过本次展会，我们期望全年海外营收增幅能超过200%。」 本地初创表示透过博览展示绿色创科成果。香港科技园公司绿色科技高级经理许晓杰提及：「博览吸引了香港投资者和物业管理企业参观，也有来自马来西亚、越南和新加坡等『一带一路』和东南亚地区的买家与我们洽谈。我们旗下的10家绿色科技初创中，有6家成功即场找到潜在买家，预计订单总额达1,500万港元。」 参与了博览20年的本地展商正昌科技有限公司的可持续发展主任梁浩恩表示：「博览首两天，我们已接触到来自马来西亚、泰国、日本、韩国、沙特阿拉伯及欧洲的潜在买家，他们对适用于酒店和住宅的厨余处理系统和锂电池专用灭火器均感兴趣。此外，约10个东盟商业伙伴透过『商对易』成功配对，并安排在展会期间会面。预计是次参展将为公司贡献约20%的年度营业额。」 博览吸引不少海外买家积极採购，匈牙利Oxyma Systems Kft.业务发展总监Endre Bal指出：「我是匈牙利一家氢能协会的商务顾问。在博览中，我与一间中国内地展商建立了联繫，并看到与这公司在氢能储存与生产方面有很大的合作潜力，预计合作金额为300-500万美元。」 三展携手缔造跨行业商机 香港国际秋季灯饰展和香港国际户外及科技照明博览由香港贸发局主办，组成全球瞩目的灯饰盛会，两展匯聚约3,000家参展商，分别吸引约41,000及超过10,000名买家参观採购。国际环保博览则由香港贸发局与法兰克福展览（香港）有限公司合办，并由香港特别行政区政府环境及生态局协办，共有约340家参展商，逾11,000名买家参观採购。 以上三项展览均以「展览+」（ EXHIBITION+） 线上线下融合模式举行，展商及买家可透过「商对易」（Click2Match）智能配对平台进行线上洽商，三展网上展期举行至11月7日。 展览网页 香港国际秋季灯饰展：hklightingfairae.hktdc.com/tc

香港国际户外及科技照明博览：hkotlexpo.hktdc.com/tc

国际环保博览：www.ecoexpoasia.com 更多展商及买家意见 香港国际秋季灯饰展：https://www.hktdc.com/event/hklightingfairae/sc/success-stories

香港国际户外及科技照明博览：https://www.hktdc.com/event/hkotlexpo/sc/success-stories

国际环保博览：https://www.hktdc.com/event/ecoexpoasia/sc/success-stories 图片下载：https://bit.ly/3Lf8DXQ 第27届香港国际秋季灯饰展、第10届香港国际户外及科技照明博览，以及第20届国际环保博览圆满结束。三项展览合共吸引来自141个国家及地区共约62,000名的买家入场参观採购。 秋灯展焦点展区「互联照明馆」载誉归来，网罗约70个顶尖品牌，展示智能照明及物联网应用方案，当中Signify在展会上首度发佈新产品 - 飞利浦 VitaUp维他命模组 。 佛山照明设有体验区，展示银髮市场相关的照明产品。 「名灯荟萃廊」集合约540个知名品牌的创新灯具及照明技术。 户外及科技照明博览去年新增的「智慧灯桿及解决方案」展区今年载誉重来，展示各种有助规划智慧城市，以及优化能源效益的创新方案。 两大灯展期间举办多场研讨会及论坛，其中知名照明设计大师关永权(Tino Kwan)主持以「光的语言：从艺术设计到生活体验」为题的「大师班」讲座 ，分享透过灯光提升日常生活的艺术设计原则，及灯光对情绪、功能和空间特徵的影响。 香港旅游发展局于展会期间安排维多利亚港晚间航游，提升会展旅客的商旅体验。 国际环保博览共吸引来自13个国家及地区约340家展商，逾11,000买家参观採购。 环境及生态局等11个政府单位组成的展区，展示多项最新环保政策及措施。 「环保企业"走出去"经验交流会」有多位一带一路国家政府官员及半官方机构代表出席，并分享开拓当地市场策略，助环保企业拓阔国际网络。 香港特区政府环境及生态局局长谢展寰于公众日出席《遇见美丽中国》第二辑专题片首映仪式，与学生对话，现场反应热烈。 今日为国际环保博览为公众日，入场市民参与不同工作坊及绿色市集。

传媒查询 如有垂询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部： 苏显博 电话：(852) 2584 4049 电邮：stanley.hp.so@hktdc.org 刘茸 电话：(852) 2584 4472 电邮：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/sc 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企业)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。 法兰克福展览集团简介 法兰克福展览集团是全球最大的拥有自主展览场地的展会主办机构之一，其业务覆盖展览会、会议及活动，在全球29个地区聘用约2,160名员工，业务版图遍及世界各地。2022年营业额约4.54亿欧元，集团与众多行业领域建立了丰富的全球商贸网络并保持紧密联繫，在展览活动、场地和服务业务领域，高效满足客户的商业利益和全方位需求。法兰克福展览集团核心优势在于遍布世界各地庞大、紧密的国际行销网络，覆盖全球约180个国家。多元化的服务呈现在活动现场及网络平台的各个环节，确保遍布世界各地的客户在策划、组织及进行活动时，能持续享受到高品质及灵活性。我们正在通过新的商业模式积极拓展数字化服务范畴，可提供的服务类型包括租用展览场地、展会搭建、市场推广、人力安排以及餐饮供应。作为核心战略体系之一，集团积极实践可持续化经营理念，在生态、经济利益、社会责任和多样性之间达成有益的平衡。有关集团可持续发展进一步资料，请浏览网页：www.messefrankfurt.com/sustainability。集团总部位于德国法兰克福市，由该市和黑森州政府分别控股60%和40%。有关公司进一步资料，请浏览网页：www.messefrankfurt.com.hk。



