联想控股副总裁于浩：在技术变革中锚定"长期主义"

香港,2025年6月10日 - (亚太商讯) - 新华财经香港6月9日电(记者李柏涛)近年来,全球产业链与科技竞争格局加速重构,人工智能、半导体、新能源等领域的博弈愈演愈烈,企业如何应对和突围?近日,联想控股副总裁、前瞻技术研究院院长于浩在接受记者专访时表示,作为深度参与国际分工的科创企业,联想控股的答案藏在"长期主义"里。 "坚持自主创新不是选择题,而是生存题。"于浩直言,从40年前中国科学院创业企业到如今横跨多领域的科技巨头,联想控股坚持长期主义走的每一步都紧扣国家战略,同时也契合自身发展和市场需求。 事实证明联想控股走长期主义路线是对的。根据最新财报,2024年联想控股通过各项有效举措,打了一场业绩翻身仗:总营收为人民币5128.06亿元,同比增长17.61%;净利润为76.83亿元,同比大增1119.52%;归母净利润为1.33亿元,较2023年的-38.74亿元实现扭亏为盈。 正如联想控股董事长宁旻表态,回首四十年发展之路,中国的发展给了联想控股巨大发展空间,怀着产业报国的初心和使命,我们将紧抓科技浪潮机遇,系统性提升科技创新能力,继续走好创新驱动发展之路。 面对国际环境剧变,于浩在采访中透露了联想控股的科技创新发展关键词:长期研发投入、技术自主化攻坚、新兴产业赋能、构建前瞻科技共创孵化体系。 立足中长期 坚持自主化创新 经过多年发展,联想控股摸索出具有自身特色的科技产业化道路,这也助其发展成为世界领先的科技企业。同时,联想控股体系持续重视科技创新与研发投入,2024年研发投入158亿元,创历史新高。 于浩表示,自1984年创业起,联想通过积累资金和办企经验,之后慢慢实现规模化生产,逐步建立自己的品牌、全球研发体系,最终实现了联想特色的科技产业化。 最新数据显示,联想控股旗下的联想集团在今年一季度全球PC出货量市场份额占比为25.9%,继续稳坐全球第一。同时,随着多元化战略深入推进,联想集团业务结构也得到持续优化,截至二零二四/二五财年,非PC业务营收占比升至47%。 对于科技行业里的"卡脖子"难题,联想控股旗下联泓新科重点关注相关领域,正在努力推动高端新材料的国产替代;旗下的富瀚微深耕以视频为中心的芯片设计开发,致力成为业界领先的芯片产品和技术服务提供商。 其中,2010年成立的联泓新科是从零开始构建的绿地项目,经过多年发展,已成为国家高新技术企业、全球新能源企业500强,重点关注国家需要和市场紧缺的高端新材料"卡脖子"领域,涵盖光伏、新能源电池、生物可降解、电子特种气体等多种领域的新材料。 "我们选择合作项目时会看早、看小,特别是在有更多破坏性创新机会的'达尔文海'领域,也就是不去跟一些创投基金去拼抢现有项目,而选择一些大家可能没注意到或者暂时无法顾及的项目,并做中长期布局。"于浩说。 聚焦新材料、新能源、智能传感三大领域 为推动科技创新领域的可持续发展,联想控股专门成立了前瞻技术研究院,对趋势性未来技术提前布局,筛选前沿科技种子技术,与高潜力创新团队共同设计产业化路线并完成科研成果转化与产业落地。 "前瞻技术研究院是推动科技创新战略向纵深发展的前哨,有别于科研院校和创投机构,其纵贯从实验室到产业化的整个创新发展生命周期。"于浩介绍,大方向上重点关注新材料、新能源、智能传感三大领域的前瞻性技术,通过调研分析市场需求,评估备选种子技术潜力,结合产业链上下游和业界反馈,研判未来产业化空间。 于浩表示,研究院团队融合了"技术应用产品经理"和"产投融资财务顾问"双重身份,以打通"从书架到货架""从论文到产品""从专利到变现"的端到端转化路径为目标。 目前,团队已与包括北大、清华等多所高校以及中国科学院体系科研院所建立共创合作网络,围绕服务于未来新兴产业的技术突破开展前瞻布局。 在访谈中发现,把海外领先成熟技术导入国内,助力本土企业解决痛点难点,同时借助国内巨大市场规模效应放大技术商业价值,也是该研究院的重要布局。 于浩介绍,利用积累的日系渠道资源,研究院建立了中日双循环开放创新镜像体系,正在借助实际项目验证优化这个体系。其中一个典型案例是从日本引进的精细发泡技术,致力于缓解白色污染。 "通过引进国际领先的新材料加工技术,在降低单位成本的基础上,结合国内市场新应用,创新性地将核心技术转化为新质生产力,通过技术导入实现四两拨千斤。"于浩说。 聚点成面、汇面成体,抢占AI时代先机 谈及AI,于浩表示,人工智能已成为全球科技竞争的核心赛道。他对未来AI产业发展的愿景是:差异化应用百花齐放,应用侧反哺AI产业链,软硬协同优化,技术、市场螺旋式上升,从局部数智化改造向全局"新质生产力"体系跃迁。 事实上,围绕"人工智能+"战略,联想控股体系在教育、医疗、交通、制造、ESG等多个垂直领域形成协同效应。 智谱AI与清华大学合作的AI助教系统在多门课程中实现试点应用、被投企业深睿医疗获批国内首个肺癌AI诊断认证、智谱AI与高通合作为汽车厂商提供端侧专属智能体解决方案、联想集团与弘信电子集团联合研发智能生产系统、联想集团与生态环境部共建应对全球气候变化和生物多样性保护等全球性议题的AI技术应用平台... "面对AI浪潮,联想控股选择'全产业链卡位',布局了超270家AI产业链企业,形成从算法到落地的生态闭环。"于浩表示,包括地平线机器人、黑芝麻智能、小马智行已在2024年成功登陆资本市场,所投企业中有180家获评为国家级专精特新"小巨人"企业。 于浩认为,这种"聚点成面、汇面成体"的策略,可以帮助公司在生成式AI时代占据先机。他说,本轮以大语言模型技术路线主导的AI,已成功跨越"图灵测试",接下来面对的挑战是突破"缸中之脑",发展具身智能是通往AGI(通用人工智能)的必经之路。 截至2024年底,联想控股体系在具身智能领域投资企业近40家,涵盖上游材料、核心零部件、智算芯片、模型算法、机器人、下游应用及解决方案等全产业链布局。 于浩表示,借助联想控股的体系资源,期待孵育出越来越多优秀AI公司,不仅服务于国内市场,更要积极"出海",提升全球影响力。



