「同一屋檐下:岭南传统建筑源流与艺术」展览开幕

香港,2023年12月12日-(亚太商讯)- 由发展局、国家文物局和澳门特别行政区政府社会文化司联合主办的「同一屋檐下:岭南传统建筑源流与艺术」展览今日(十二月十二日)正式开幕。这是粤港澳三地去年签订《关于深化粤港澳大湾区考古及文物建筑交流与合作意向书》后首次合办的展览。 发展局局长甯汉豪、中国文物交流中心主任谭平、澳门特别行政区政府文化局局长梁惠敏和广州市文化广电旅游局副局长欧彩群主持开幕礼。 展览介绍岭南传统建筑历史和特色,以及岭南地区与中原一脉相承的文化传统。展览展出精心挑选的170件/套来自粤港澳三地藏品,参观者可以一睹平常难以近距离观赏的建筑构件,当中大部分为首次在港展出。重点展品包括广东民间工艺博物馆的国家一级文物「番禺神楼」、由南越王博物院借出全国目前发现年代最早的带釉筒瓦和板瓦、澳门博物馆的套色玻璃窗和竹编建筑装饰组件、于香港出土的明成化红砂岩雕花柱础,及由香港多个宗族、庙宇组织和私人机构借出的传统建筑构件等。 展览于尖沙咀海防道九龙公园香港文物探知馆举行,展期至明年六月二日,免费入场。详情可浏览发展局古物古迹办事处(古迹办)网页(www.amo.gov.hk/tc/news/index_id_146.html?year=2023)或致电2208 4488查询。 古迹办亦制作了一段有关展览筹备过程的短片,已上载古迹办网页。 「同一屋檐下:岭南传统建筑源流与艺术」展览今日(十二月十二日)正式开幕。图示发展局局长甯汉豪(右二)、中国文物交流中心主任谭平(左二)、澳门特别行政区政府文化局局长梁惠敏(右一)和广州市文化广电旅游局副局长欧彩群(左一)主持开幕礼。 「同一屋檐下:岭南传统建筑源流与艺术」展览今日(十二月十二日)正式开幕。发展局局长甯汉豪(右二)、中国文物交流中心主任谭平(左二)、澳门特别行政区政府文化局局长梁惠敏(右一)和广州市文化广电旅游局副局长欧彩群(左一)于重点展品「番禺神楼」前合照。 「同一屋檐下:岭南传统建筑源流与艺术」展览今日(十二月十二日)正式开幕。图示发展局局长甯汉豪(左二)和中国文物交流中心主任谭平(左一)参观展览。



