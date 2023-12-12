天韵国际（6836.HK）与临沂发展成立合资企业

香港，2023年12月12日-（亚太商讯）- 中国领先的品牌加工水果产品及特色饮料销售商及制造商天韵国际控股有限公司 (「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」) (股份代号: 6836.HK) 欣然宣布，集团与临沂城发乡村振兴产业发展有限公司（「临沂发展」），于今日订立合作协议（「合作协议」），双方将成立合资企业（「合资项目」），主要从事仓储、农产品及加工产品销售。集团可利用临沂发展于仓存及销售农业及加工产品的资源，产生协同效应。

双方签约仪式照片

临沂发展作为一家隶属于山东省临沂市河东区财政局的国有企业，是临沂地区经济发展的重要支柱。临沂发展业务多元化，承担着包括城市土地整理、城市配套改善、产业引入和市政建设等多项关键任务，为临沂市的综合及经济发展作出卓越贡献。根据临沂市人民政府印发的《临沂革命老区振兴发展「十四五」规划的通知》，计划提升当地农业产业结构布局，打造优质农产品供应基地。当地政府亦计划兴建及营办国际农副产品交易中心项目。

根据合作协议，临沂发展将投资9,500万美元之等值人民币于合资项目，持股比率为95%。临沂发展将全权负责合资项目的建设及营运。天韵国际将投资500万美元之等值港元于合资项目，持股比率为5%。临沂发展及集团将透过合资项目，促进当地农产品销售及加工产业发展，并计划于临沂国际农副产品交易中心兴建及营办过程当中发挥重要作用，为当地经济注入新活力。

集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「天韵国际与临沂发展成立合资企业，将可有效发挥双方所长，为促进临沂地区的综合及经济发展作出贡献，并为双方建立紧密的合作关系奠下良好基础。集团将凭借其于制造及销售加工水果及特色饮品，以及新鲜水果贸易等方面的丰富资源和经验，与临沂发展强强联合，冀实现将临沂兴建及营办成为国际农副产品交易中心的大好愿景，并借着集团的业务优势，把握战略合作所带来的全新机遇，实现共赢。」

关于天韵国际控股有限公司（股份代号﹕6836.HK）

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i)生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品、(ii)生产及销售饮料产品及(iii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。特色饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。

集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001、SMETA、CQM等认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。

集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年及2022年，集团连续两次荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。于 2023 年，集团主席兼行政总裁荣登福布斯中国「2023 大湾区 ESG 企业家 30 评选」。

欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network