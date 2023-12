Monday, 11 December 2023, 17:17 HKT/SGT Share: 兼顾企业发展及社会责任 联控走出良性发展路径

香港,2023年12月11日-(亚太商讯)- 据香港商报网,近年来,在科技创新、双碳目标、共同富裕等国家战略的引领下,强调经济、环境、社会协调发展的ESG理念已成为资本市场投资决策中不可或缺的因素。12月4日,Wind发布了「2023年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强」榜单,联想控股、宁德时代、科大讯飞、中国平安、腾讯控股等多家企业凭借在科技创新、环境保护、社会责任、公司治理等方面践行可持续发展的表现以「AA」评级成功上榜。可见,越来越多的企业已逐步形成共识:企业发展不仅要创造社会财富,也要注重社会价值。 强化使命担当 助力科技创新发展 对企业而言,科技创新是驱动自身可持续发展的核心因素之一,同时也是其创造更多社会价值的重要抓手,而在该领域,研发资金与人才培育都是发展路径上的重要保障。刚刚提及的上榜企业之一联想控股(3396.HK),便常年在上述领域持续投入。2023年上半年,联想控股研发投入70.87亿人民币,研发费用率提升至3.5%。同时,旗下联想集团长期坚持技术创新驱动发展,已积累全球专利及专利申请数超3.8万件,其中中国有效发明专利超1万件,连续6年上榜国内企业发明专利授权量十强。联控体系内基金也在新一代信息技术、芯片、新能源、新材料、人工智能等国家战略性产业上密集投资,23年上半年累计投资科技企业约50家。 除了提升自身科技创新水平、助力更多行业转型升级外,联想控股还通过公益支持、校企协同创新、产学研深度融合等形式,助力加快推进国内高校基础科学研究。2022年底,联想控股曾公告向中国科学院大学基金会捐赠人民币6000万元设立科创人才基金,旨在聚焦中国科学院大学/中国科学院体系中高水平人才,通过专业的管理运作,为其提供专项支持,为科技自立自强,科技领军人才队伍的壮大贡献力量。 提及推动科创发展的重要因素,创新创业者也是必不可少的一环。发起于2008年的联想之星创业CEO特训班,十多年来坚持开展公益培训,整合多方资源,助推科技创业企业快速发展。成立以来,联想控股始终保持每年上千万元的培训投入,累计录取1298名创新创业企业家人才,现有55家「星友」创办企业上市,122家入选国家级专精特新「小巨人」企业,带动就业将近40万人。值得注意的是,在这些录取的学员企业中,高新技术企业共计816家,占比超过六成,科技属性突出,这也引起资本市场的持续关注,希冀后续发展潜力。 布局绿色产业 运用技术创新方案 赋能环境保护 面对气候变化及环境污染的威胁,环保议题亟待加快落实步伐,这不仅需要国家的引领,企业的支持与民众的关注亦不可或缺。联想控股作为国内较早践行ESG理念的企业之一,多年来积极推动旗下企业把握绿色发展机遇,布局绿色产业,实践科技向善。 这就不得不提到联控旗下国家级「绿色工厂」联泓新科,其率先实现EVA光伏胶膜料的国产替代,提升了光伏产业核心原材料的自给程度,更顺利完成EVA装置技术升级扩能改造,今年上半年产量同比增加33%。同时,联泓新科通过持续的工艺优化和技术创新,有效减少二氧化碳排放。另一家旗下企业正奇控股亦设立正奇光能,从事高效N型光伏电池片的生产,该项目一期5GW力争今年内建成投产,预测年可新增绿电70亿千瓦时,节约标准煤87万吨,减排二氧化碳700万吨。 绿色赛道也一直是联想控股体系内基金持续关注并投资的方向,双碳科技和绿色投资方向的所投企业已超过50家,覆盖能源脱碳、终端电气化/智能化、数智化产业赋能和绿色发展、合成生物及节能环保与生态修复领域,其中包括宁德时代、先导智能、美克生能源、璞泰来、中储国能等多家行业领先企业。 在数字时代,科技创新已成为社会公益事业可用、必用的巨大赋能力量。联想控股同样推动成员企业探索科技创新在社会价值领域的实践,旗下联想集团通过新IT技术,从长江做起,为全球的生物多样性保护赋能。2021年6月5日,联想集团与天鹅洲保护区达成战略合作,并于2022年3月为保护区捐赠了集硬件、软件与服务于一体的「新IT」智能化解决方案。围绕长江这一国家重要生态宝库,联想集团陆续打造多个标杆生物多样性保护案例,项目持续拓展升级,相关生物多样性案例已覆盖长江源头、中游和入海口全流域。 科技向善、承担更多社会责任,正在被像联想控股、腾讯、中国平安等越来越多的企业所接纳和践行,并成为其竞争力的重要组成部分,最终实现经济效益与社会价值一体推进的良性循环可持续发展路径。



