助力金融高水平开放 中国上市公司协会举办香港投资者交流活动

香港, 2023年12月11日 - (亚太商讯) - 近日,中国上市公司协会举办香港投资者交流活动。近三十家境内优质上市公司与近一百四十家境外投资机构参加。 中央金融工作会议强调要着力推进金融高水平开放,吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业,本次活动旨在创造深入交流的平台,让境外投资者能更加全面、深入了解境内上市公司,通过优质的中国资产吸引更多国际长期资本。 此次参会的境内上市公司来自消费、医疗健康、能源、信息科技、制造业、交通运输、金融等多元行业,多为所属领域的龙头企业,具备广阔的全球视野和多年的国际业务开展经验,股权结构中,来自境外投资机构的资金已有相当比重。参会的境外投资机构则来自全球,包括主权基金、保险公司等长线基金和知名多策略基金巨头,长期活跃在各个资本市场。 两天时间里,59场路演活动密集展开,共计328人次参与。通过面对面沟通,上市公司和投资机构一致认为,这是一场难得的高规格跨境交流。境内上市公司主要由董事长、董秘等高级管理人员带队,对境外投资机构所关切的公司经营状况、战略布局等关键问题直接回应,让投资机构对公司持续发展的动力有了直观了解、对公司未来的成长韧性建立起信心。部分大消费、大健康赛道的上市公司更是备受投资机构追捧关注,就企业将如何升级转型,向专业化、国际化发展迈进,投资机构与上市公司进行了长时间的深入探讨。众多主流投资机构所提出的关切和建议也让上市公司对在全球新格局下,如何应对挑战和变化,吸引国际长期资本、稳步提升全球竞争力有了更深刻的认知。不少上市公司表示,希望可以在更多海外市场开展这样开放而务实的交流活动,让他们能够真正了解不同市场和不同类型投资机构的“个性”。 作为与会上市公司代表,兴业银行行长陈信健表示,兴业银行正是在与资本市场的良性互动中快速发展,实现了自身价值和社会价值的共赢。当下,中国已进入以高质量发展推进中国式现代化建设的新阶段,价值型企业在中国资本市场和中国经济发展中将承担更多责任,发挥更大作用。 香港作为国际金融中心,以其成熟开放的金融体系和市场环境,吸引着全球投资者,是境内企业“走出去”的重要“桥头堡”。深圳证券交易所、上海证券交易所等交易所相关代表在活动上表示,亦将进一步推动境内与境外市场的互联互通,落实高水平制度型对外开放,不断完善面向上市公司和境外投资机构的服务体系建设。 本次活动的支持机构华泰证券近年来积极服务国家高水平开放。通过不断深化跨境联动,公司已实现对中国香港、美国、欧洲、新加坡等成熟市场的覆盖,依托境内外投行一体化以及多市场上市经验优势,为企业提供全产业链解决方案,今年以来,已协助多家企业在境内外不同市场成功上市。基于对中国企业、中国资产及中国投资者的深刻理解,华泰证券将继续为更多境外投资者持续引荐中国特色资产并引导国际资本进入中国市场,同时服务中国企业“走出去”,助力企业对接境内外产业资源和投资者,主动参与全球竞争,拓展未来的长期发展空间。



