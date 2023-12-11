life@KCC「圣诞『冰』团」城市出没注意 圣诞老人率领一众萌萌动物 出城大派圣诞礼物



香港，2023年12月11日-（亚太商讯）- 想在佳节深入冰极，与圣诞老人及动物朋友一起为挚亲好友预备圣诞惊喜、跟着大伙儿坐雪橇从雪地飞驰到城市冒险、闲逛圣诞市集选购心头好⋯⋯今个圣诞来到葵兴life@kcc，冰极村落的「圣诞『冰』团」将助你把愿望一一实现！即日起至2024年1月1日，life@kcc「圣诞『冰』团」与大家踏上冒险之旅，走访冰极与城市7大欢乐场景，跟4麦克尔圣诞老人队长于空中花园相遇，经历一次奇幻又好玩的历奇旅程，并将节日的祝福送给大家！ 「Chill级市集」为大家精心搜罗多位本地及环球职人的饰品创作、天然产品和手工食品，让大家一站式轻松挑选圣诞礼物；多场圣诞工作坊及表演，最适合小朋友及家人齐齐参与并浸淫在浓厚的圣诞气氛；窝心的life@kcc更特别推出冬日激赏消费礼遇，顾客于场内消费满指定金额更可换领商场现金赠券，高达7.5%回赠！ 7大欢乐冰极及城市场景踏上惊喜满载兼新奇好玩的历奇旅程 life@kcc呈献「圣诞『冰』团」，带大家展开一段新奇好玩的历奇旅程。戴上冷帽颈巾、穿好毛衣雪靴，跳进充满欢乐的雪橇，与『冰』团从极地出发，踏上冒险之旅，沿途与白熊小队汇合，一起把冰极祝福送到城市！ 7大历奇场景 life@kcc3楼 第一章–迎接冰极村的惊喜 圣诞老人率领一众萌萌动物，在冰极村落赶工，整理各式各样的惊喜礼物，准备出发到城市了！看看礼物叠得有多高？ 第二章–白熊小队出发！ 由白熊领队带领着一群小白熊，浩浩荡荡出发，把礼物和祝福传遍城市每个角落。小白熊又惊又喜、跌跌撞撞地跟着领队的步伐，差点就把礼物留在雪地了！ 第三章–加入『冰』团雪地飞翔 圣诞『冰』团坐上雪橇，一起向城市进发！看他们多兴奋！因为大家都很期待与城市的小孩见面，还有看着孩子们收到礼物时的欢乐一刻。大家都相信，能分享快乐是福气呢！ 第四章–圣诞『冰』团城市到着 经过漫长的雪地旅程，圣诞『冰』团终于到达城市了！节日的市区特别热闹，萌萌动物都偷偷到商店捣蛋，充当一日店长！在城市到处都发现它们的身影，忙碌地把礼物、信件和心意送出。 第五章–探索「Chill级市集」 「Chill级市集」为大家精心搜罗多位本地及环球职人的饰品创作、天然产品和手工食品！迷你圣诞老人正在拱门欢迎大家，邀请你一起感受市集的愉快气氛！ 第六章–神秘的烟通 在市集的一角，发现一条神秘的烟通。圣诞老人束紧腰带，拼命往烟通里爬，他与『冰』团到底要带着礼物往那里去？ 空中花园green@kcc 最终章–城市一隅空中奇缘 原来大伙儿是穿过烟囱爬到空中花园green@kcc，跟城市中的小朋友见面，还有为大家送上一系列圣诞限定的工作坊和表演。快到空中花园跟闪闪发光的4麦克尔圣诞老人队长见面吧！ 窝心『冰』团出动教你亲手制作圣诞梦幻手作 life@kcc「圣诞『冰』团」为大家带来4大特色工作坊，一起打造至潮饰物及圣诞家居摆设，是送给自己或闺蜜最暖心的圣诞礼物。 life@kcc「圣诞『冰』团」家居摆设工作坊 日期：12月9日：圣诞干燥花花环 / 12月16日：奇妙波波树轻黏土 时间：下午4时30分至5时30分 地点：life@kcc3楼 参加方法：顾客推广期内（2023年11月20日至活动当天）于life@kcc及joy@kcc以电子货币消费满HK$500，即可换领活动入场券乙张，于活动当日出示使用。 圣诞干燥花花环 除圣诞树外，圣诞干燥花花环绝对是另一必定入手的圣诞装饰！透过精心选择乾花素材，融入绸带、小装饰等元素，一件绽放着圣诞色彩的花环绝对能为安乐窝添上温馨节日气氛，营造出温暖、浪漫和宁静的冬日！ 奇妙波波树轻黏土 圣诞节最具节日气氛的装饰品必定为圣诞树莫属！在这个工作坊中，创造出属于您独特风格的圣诞树！尽情发挥创造力，根据自己的喜好和创意，轻松塑造出心中理想的圣诞树，打造出一件独一无二的圣诞节必备装饰品，成为家中最耀眼的圣诞亮点！ life@kcc「圣诞『冰』团」至潮饰物工作坊 日期：11月25日、12月16日：闪烁流沙咕卡吊饰 / 12月9日、12月23日：萌萌玻璃串珠挂绳 时间：下午1时至5时 地点：life@kcc 3楼 参加方法：顾客推广期内（2023年11月20日至活动当天）于life@kcc及joy@kcc以电子货币消费满HK$300，即可换领活动入场券乙张，于活动当日出示使用。 萌萌玻璃串珠挂绳 萌萌玻璃串珠挂绳必定是送给闺蜜最窝心，最有心意的圣诞礼物首选！有各式各样的小雪人、小姜饼人及其他圣诞相关配饰串珠，可以随心所欲地组合出一条最萌、最潮的圣诞主题串珠挂绳。这些可爱元素必定能增添浓厚的节日氛围！一齐为闺蜜、朋友送上一份最独特的圣诞礼物吧！ 闪烁流沙咕卡吊饰 设计最Bling Bling的流沙咕卡吊饰，无论是挂在圣诞树上或小背包上，都能令你闪耀全场！于工作坊内可以随意选择流沙咕卡和圣诞图案贴纸，打造最耀眼夺目的咕卡吊饰，是自用或送赠闺蜜好友的必备之选！ 圣诞市集搜罗环球和本地佳品为身边人送上节日祝福 同场更会举行圣诞市集，集合多款本地及环球职人的饰品创作、天然产品和手工食品，方便大家挑选圣诞礼物，为身边人送上别出心裁的节日祝福。 「Chill级市集」 日期：11月20日至11月24日 / 12月4日至12月8日 / 12月18日至12月24日 时间：中午12时至晚上7时 地点：life@kcc3楼 life@KCC冬日激赏消费礼遇凭指定消费可享高达7.5%回赠 买圣诞礼物之前，记得留意life@kcc冬日激赏，凭指定消费即可换领商户现金劵，让你于今个节日可以更尽情开心购物！ 冬日激赏 日期：即日起至2024年1月1日 时间：上午10时至晚上10时 地点：joy@kcc2楼礼宾部 详情：凡于life@kcc及joy@kcc即日以电子货币消费满HK$100，即可获得印花一个；储满10个印花，即可换领HK$50赠券。储满20个印花，即可换领HK$150赠券。赠券数量有限，先到先得，换完即止。 儿童合唱团及小舞者表演带动圣诞气氛 为增添场内圣诞气氛，life@kcc更联同小朋友表演队伍，以活泼轻松的歌舞为大家送上圣诞祝福。 小舞者表演 日期：12月9日 时间：下午3时至4时 地点：空中花园green@kcc 儿童合唱团 日期：12月23日 时间：下午3时至4时 地点：空中花园green@kcc life@kcc「圣诞『冰』团」 日期：即日起至2024年1月1日 时间：上午10时至晚上10时 地点：葵涌life@kcc3楼及空中花园green@kcc 地址︰葵涌葵昌路72至76号（葵兴港铁站E出口直达） 电话︰2400 8000



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