巨星传奇（6683.HK）荣获《AM730》颁布「杰出上市公司大奖2023」

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|Friday, 8 December 2023, 12:56 HKT/SGT
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香港, 2023年12月8日 - (亚太商讯) - 12月5日，由《AM730》、《凤凰网港股》与德勤中国联合举办的「杰出上市公司大奖2023」获奖名单正式公布。今年共有22家企业上榜，包括长江实业（001.HK）、中华煤气（003.HK）、华润电力控股（0836.HK）、新鸿基地产（0016.HK）、及今年刚刚上市的巨星传奇（6683.HK）等。
该奖项至今已举办至第十四届，旨在表彰于股票市场、业务增长等方面有出色表现的上市企业。获奖名单由专业团队选出，并由基金经理、资深股评人及股票分析师等担任评审委员评核，在两地传媒界、财经界、商界以及投资界均具有较高影响力。
巨星传奇获奖后表示，公司荣获「杰出上市公司大奖2023」充分展现了资本市场对公司业务发展、企业营运的高度认可；公司将在未来不断丰富业务发展模式，积极应对市场挑战，为股东及客户创造更高价值。
今年港股市场持续维持弱势，巨星传奇凭借自身独特的盈利模式和投资亮点跑赢市场。股价自上市以来持续高企，一度升高至10.28港元，较招股价4.25港元涨241.8%，从一众新股中脱颖而出。
据了解，巨星传奇的业务由IP 创造与运营以及新零售两部分组成，在IP创造及营运与新零售业务的双轮驱动下，巨星传奇既能够让两个业务独立产生收入，同时彼此之间可以产生联动，其协同效应形成可观的流量死循环以获取收入。而近期，由巨星传奇投资并制作的周杰伦的真人秀综艺节目《周游记2》在浙江卫视开播，首集即创收视率第一的佳绩，在国内引起热议。
话题 Press release summary
部门 消费者
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