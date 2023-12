Friday, 8 December 2023, 10:53 HKT/SGT Share: 瑞浦兰钧启动招股:「镍王」青山集团加持 高质量发展基石稳固

香港, 2023年12月8日 - (亚太商讯) - 12月8日,中国知名锂离子电池制造企业——瑞浦兰钧能源股份有限公司(下称「瑞浦兰钧」或「公司」,0666.HK)启动全球发售,拟于12月18日在港交所主板挂牌,摩根士丹利及中信证券担任联席保荐人。 本次IPO,瑞浦兰钧拟全球发行116,070,200股H股,其中香港公开发售初步占比10%,国际配售初步占比90%。发售价介乎18.20港元至20.60港元,每手200股,入场费4,120港元,预计最高募资23.91亿港元。 锂离子电池头部制造商 研发与创新力量不容小觑 据悉,瑞浦兰钧是中国锂离子电池制造商,专注于锂离子动力电池产品和储能电池产品的研发、制造和销售。其动力电池产品包括用于各类乘用车、商用车及特种车辆的磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品,储能电池产品乃广泛适用于各种家庭及工商业储能场景的磷酸铁锂电池产品。 自2017年成立后,瑞浦兰钧迅速发展,并于锂离子电池行业进占领先位置。根据弗若斯特沙利文报告,2023年6月30日上半年,按年装机量计,公司是全球第十大新能源应用方面的锂离子电池制造商,按全球年装机量计为中国第六大新能源应用方面的锂离子电池制造商,按中国动力电池装机量计为全球第十大锂离子电池制造商,以及按全球储能电池装机量计为全球第四大锂离子电池制造商。 在电池材料、电池设计及电池结构、生产工艺及设备方面,瑞浦兰钧形成了一系列技术优势,建立了一个能够实现安全性、可靠性、长续航和优越性能的产品组合,同时提高生产效益。问顶技术、ET电芯、多功能储能集装箱、半固态方形电池、钠离子电池等,是公司的研发重点。 公司在上海及温州设有研发中心,而设在嘉善的研发中心尚在建设中,预期将于2024年下半年启用,截至2023年6月30日,有2,120名研发人员参与研发工作。截至最后实际可行日期,瑞浦兰钧有2,912项专利申请,其中包含747项发明专利及63项外观设计专利,印证了公司的研发实力。在这些专利当中,目前已获授1,560项专利,包括98项发明专利及46项外观设计专利。 强有力的研发实力,使得瑞浦兰钧在降低成本的同时持续改进和优化产品性能。公司能在量产基础上提供具性价比的产品,与此同时通过在研或样品阶段的产品达到强大的性能水平,获得良好的市场反响。根据弗若斯特沙利文报告,瑞浦兰钧在业界率先推出50Ah储能电池产品。此外,公司通过材料、电池设计及电池结构、生产工艺及设备的全面发展,不断推动下一代产品商业化。 稳定、低成本的供应链系统 释放更多想象空间 稳定而具成本效益的供应链,是电池制造商的关键竞争力之一。凭借控股股东青山集团的声誉、在新能源全产业链的全面布局以及广泛的合作网络,瑞浦兰钧能够获得坚实可靠的原材料供应,确保生产可持续性。此外,公司已与业务合作伙伴成立合资企业,以确保电池组件的供应。 值得一提的是,「镍王」青山集团在新能源产业的产业链足迹及发展策略,亦将加强瑞浦兰钧于供应链管理的竞争优势。青山集团通过直接控制或股权投资在新能源材料领域努力打造一条完整的产业链,涵盖镍、锂及钴的开采及精炼等上游资源,正极材料、正极前驱体、负极材料、隔膜及电解液等中游资源,全面的业务覆盖将为瑞浦兰钧提供广泛的合作机会。 长期来看,在全球能源转型中,受益于下游电动汽车行业以及储能系统行业持续发展,中国的锂离子电池及储能市场未来前景十分远阔。基于强大的研发实力、深入的业务布局及庞大的用户群,瑞浦兰钧筑牢品牌高质量发展基石,成功登陆香港市场后,以独特的竞争优势为支撑,有望为全球投资者带来更多的想象空间。



