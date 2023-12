Wednesday, 6 December 2023, 09:21 HKT/SGT Share: AsiaPresswire通过GPT-PRHelper扩展业务至中东地区提供阿拉伯语新闻稿发布服务

迪拜, 阿联酋,2023年12月6日 - (亚太商讯) - AsiaPresswire已经扩展业务至中东和北非(MENA)地区,通过其突破性的人工智能解决方案GPT-PRHelper为阿拉伯语新闻稿撰写和发布提供服务。这一举措让阿拉伯世界的公司能够利用先进的自然语言生成技术进行更高影响力的沟通。 根据AsiaPresswire首席技术官Bruce Wong介绍,GPT-PRHelper提供了理想的功能来服务于目标人群是MENA地区受众和媒体的公关专业人士和品牌。Wong说:“作为支持的21种语言之一,GPT-PRHelper可以轻松地撰写和发布针对当地市场定制的新闻稿。我们的人工智能助手让客户可以快速地在阿拉伯世界分享新闻。” GPT-PRHelper的自动多语言输出适合在文化多样的MENA地区的公司。用户不仅可以用阿拉伯语发布新闻,还可以用英语、法语和其他主要当地语言立即产出新闻稿,实现更广泛的互动。 当用户提供标题和关键词时,该人工智能解决方案可以自动创建草稿,从而显着提高中东公关团队的工作效率。GPT-PRHelper以经过数百万样本培训的新闻稿格式进行写作,腾出时间用于战略规划。 GPT-PRHelper具有持续学习能力,可以在客户越来越多地使用时不断改进和适应客户需求。该人工智能在捕捉目标市场的品牌风格和语调方面变得越来越优秀。 早期使用者欢迎GPT-PRHelper加速阿拉伯语和其他语言本地化新闻稿创作的能力。客户惊讶地发现他们可以瞬间生成优质的草稿,以更快地在MENA地区的印刷、广播和在线媒体进行发布。 该人工智能解决方案为大型和小型公司提供了精细的多语言公关能力。GPT-PRHelper增强了品牌与高增长MENA地区多元受众的连接,以支持阿拉伯语区域公关的发展。 Wong说:“我们很兴奋可以将这项尖端创新引入中东和北非地区。GPT-PRHelper将改变品牌与该地区媒体和利益相关方互动的方式。” 关于AsiaPresswire AsiaPresswire为公关公司、机构、组织和企业提供新闻稿发布解决方案。他们的公关、SEO和链接专家团队帮助客户通过策划的公关项目,使用在线沟通来战略性实现业务目标。他们为客户提供网络沟通问题方面的建议,帮助提升形象和前景。AsiaPresswire将新闻传播给全球的媒体、新闻剪报服务、新闻聚合网站和社交网络。他们利用创造性的沟通工具、人才、专业知识和资源为客户创造价值。欲了解更多关于GPT-PRHelper以及它如何帮助阿拉伯企业通过新闻稿拓展企业品牌和销售,请访问:https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin, head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



