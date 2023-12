Tuesday, 5 December 2023, 14:31 HKT/SGT Share:

来源 Three Garden Road 冠君产业信托旗下花园道三号暖意点亮中环核心商业区 主席罗嘉瑞医生、行政总裁侯迅女士、丰盛社企学会以及音乐儿童基金会一众代表为10米高圣诞树及闪烁星海楼梯亮灯

伙拍丰盛社企学会合办Christmas “Sharelebration”!

圣诞社企市集嘉年华 反应热烈

冠君产业信托主席罗嘉瑞医生(右三)、冠君产业信托行政总裁及执行董事侯迅女士(左三)、丰盛社企学会主席纪治兴博士太平绅士(左二)、丰盛社企学会发展总监吴翠珊小姐(左一)、音乐儿童基金会创办人及艺术总监庞倩渝小姐(右二)、音乐儿童基金会创办人及行政总监庞秋雁小姐(右一),一同为花园道三号主持2023圣诞亮灯仪式及祝酒。 香港, 2023年12月5日 - (亚太商讯) - 圣诞将至,冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」)(股份代号:2778)旗下的花园道三号于12月首次联同本地非牟利机构丰盛社企学会及旗下「十一良心消费运动」举办圣诞最大型的户外圣诞社企市集嘉年华Christmas Sharelebration!,并设置10米高圣诞树及闪烁星海阶梯装饰,商社一心成功带动人流,令花园道三号位处的中环核心商业区充满节庆气氛。 Christmas Sharelebration! 圣诞社企市集嘉年华于刚过去的周五及周六(12月1-2日)举行,是次乃花园道三号首次举办大型户外社企市集,超过20间本地社企售卖心思应节食品和礼品、手作产品,并提供趣味工作坊体验予写字楼租户、非牟利机构及公众人士。当日参与社企包括:爱同行、糕点时光﹑Mindful Sparks、吗哪、两生花、香公所、Life To Life等等,展示如何以新的切入点为社会提供可持续的发展方案。 除了附近的上班族,两天活动更吸引不少家长带同小朋友前来参与,庆祝圣诞的同时支持良心消费,身体力行,为弱势社群创造就业和培训机会、推动文化共融、公平贸易。花园道三号更特别邀请200位本地基层儿童家庭于12月2日参与活动,并额外捐出200份圣诞礼物包予基层家庭,让他们欢度佳节。 亮灯仪式更特别邀请「音乐儿童基金会」的「鹰君音乐儿童合奏团」表演圣诞乐曲。 两天市集活动吸引不少家长带同小朋友前来参与,庆祝圣诞及参加互动工作坊的同时支持良心消费。 市集首天(12月1日)举行了圣诞亮灯仪式,主礼嘉宾包括:冠君产业信托主席罗嘉瑞医生、冠君产业信托行政总裁及执行董事侯迅女士,丰盛社企学会以及音乐儿童基金会一众代表出席,点亮10米高圣诞树及闪烁星海阶梯。花园道三号一向积极支持音乐艺术,亮灯仪式更特别邀请「音乐儿童基金会」的「鹰君音乐儿童合奏团」表演了两首圣诞乐曲,50多位极具音乐潜能的年轻人,以熟悉的圣诞旋律配合悦耳的歌声为大家报佳音,欢乐和美妙的音乐将现埸节日氛围推至高峰,他们热情和精湛的表演也赢得观众们热烈的掌声。音乐儿童基金会成立于2013年,主要为16岁以下的基层儿童提供免费及优质音乐教育,今年适逢基金会成立十周年,令表演倍添意义。由鹰君集团赞助的鹰君音乐儿童合奏团于2018年5月成立,目的是透过大师班、音乐交流团、大型表演及奖学金等活动,为表现优秀的毕业生提供音乐深造的机会,并希望培养学生在音乐以外的全人发展,使他们能以音乐回馈社会,创造正面价值。 冠君产业信托行政总裁侯迅表示:「支持共融及可持续发展一直是冠君产业信托管理哲学及企业文化中不可或缺的重要部分,我们积极将此理念融入业务范畴,为企业以至业务所在的小区创造长远价值。借着圣诞佳节,花园道三号和丰盛社企学会携手合作,将商界和社企的连结紧系一起,共同推动我们的租户、小区及公众支持良心消费、达致关爱共融。我们亦邀请了200位来自四个社企及慈善团体的弱势儿童家庭,到场参加多项益智有趣的互动工作坊和欣赏表演,贯彻Share and Celebrate理念,为节日增添意义。」 丰盛社企学会总干事吴翠霞博士表示:「我们十分高兴今次首度与花园道三号合作举办圣诞社企市集,邀请一众社企来到中环与不同持份者分享他们别具意义的产品和服务。我们希望以今次活动作试点,在未来能发堀更多合作的机会一起推动良心消费,促进更多商界和社企之间的协同效应,肩负社会责任和创造共享价值。」 花园道三号的圣诞树及闪烁星海阶梯将会一直陪伴市民欢度圣诞至今年年底,在这个充满欢乐和爱的节日,大家不妨与朋友、家人和挚爱一同在璀璨闪烁的圣诞装饰下留影,期昐新一年的到来。 花园道三号圣诞树及闪烁星海阶梯装饰 日期:即日起至2023年12月31日 地点:中环花园道三号 关于花园道三号 作为冠君产业信托旗下地标级物业之一,花园道三号为一幢位于中环的现代化甲级写字楼综合大厦,由冠君大厦、中国工商银行大厦、一个零售平台、健身室及可容纳逾500辆汽车的停车场组成,总面积超过1,600,000平方呎。作为城中的绿色惬意工作间,物业致力透过提供优质配套、设施优化及举办小区项目,为租户、访客及其他持份者营造健康的工作环境。花园道三号在绿建环评既有建筑(BEAM Plus)中以全港最高评分获得铂金评级,连同首幢获得WELL健康建筑标准的铂金评级的既有楼宇,令其成为「双铂金」认证的建筑。 网址:https://www.threegardenroad.com 关于丰盛社企学会(FSES) 丰盛社企学会成立于2011年,是香港首个以知识型义工结合而成的非牟利组织,旨在召集各界专业人士成为义工,以知识和经验推动香港社会企业及社会创新的发展。其所筹办的活动,涉猎政、商、社、学、民等各界别,让香港社创得以深化扎根,同时着意创建一套可以落实执行的知识体系,以知识推动社创实践,以社创转化城市。 网址:https://fses.hk/ 关于十一良心消费运动 (TECM) 「十一良心消费运动」是丰盛社企学会主办的重点社创项目之一,平台集结政府、商界、社会企业、机构及义工的参与,致力推动跨界别合作,支持社会企业发展,并鼓励大众以消费改变世界。 网址:https://www.tecm.hk



