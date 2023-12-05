透云生物引领餐饮界新「潮流」 莱茵衣藻获逾百家知名餐饮品牌及米芝莲餐厅入馔



香港, 2023年12月5日 - (亚太商讯) - 专注于中国健康饮食行业的透云生物科技集团有限公司（「透云生物」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1332.HK）旗下莱茵衣藻广受消费者及餐饮界高度认可。自正式投产以来，莱茵衣藻除打入消费食品市场外，更获逾百家知名餐饮品牌及米芝莲餐厅入馔，并经已进入火锅、中式正餐及西餐等各种菜肴类别，为大众提供营养丰富及高健康元素的养生原料，务求成为改善人类健康及促进地球碳中和的中坚力量。 作为自然界的天然微藻和绿色健康食品的重要原料，莱茵衣藻被冠以「绿色细胞工厂」和「绿色酵母」的美名。莱茵衣藻是使用先进发酵技术生产的绿色食物，其富含蛋白质、维生素A、铁质等丰富营养之特性，被视为未来健康饮食的首选。透云生物的莱茵衣藻获美国食品药物管理局（FDA）的公认安全（GRAS）认证，并通过新加坡和香港等地专业机构的食品安全审查，去年获中国国家卫生健康委员会正式批准为「新食品原料」，标志着各国政府对莱茵衣藻的高度认可。透云生物早于2020年已投入大量资源发展莱茵衣藻相关生物科技技术，并在山西省长治市建成年产4,000吨莱茵衣藻的工业化生产工厂。继第一期项目于2021年第二季开始投产后，工厂目前已正式开展工业化量产，成为全球最大藻类生产工厂。 透云生物董事会主席兼执行董事王亮先生表示：「为积极把握黄金发展机遇，集团采取策略性的市场发展规划，实现为人类提供具营养价值、健康及环保食物来源之企业核心目标。消费市场方面，我们加深消费者对莱茵衣藻及其衍生品的认知及认可，建立潮流快消品和专业两个生产系列，并开发在线线下多个销售渠道及合作方式，提升产品及品牌的市场曝光率。产业市场方面，集团致力推动莱茵衣藻进入更多细分市场及消费场所，积极开发产业客户。我们很欣喜，凭着团队多年之努力，莱茵衣藻以其种类多样化、味道可口、健康功效明显等特性，不断获得餐饮界及消费市场的关注及认可。」 随着民众的健康意识提升，莱茵衣藻已在全国餐饮界掀起一阵新的主食浪潮，目前已被超过100家知名餐饮品牌及米芝莲餐厅使用。当中，北京米芝莲一星餐厅「兰斋」利用莱茵衣藻开发出一款健康主食。此外，国内知名连锁港式餐厅「港丽餐厅」推出了含有莱茵衣藻的中式牛肉面及鲑鱼西式藻面等新品；「荣川菜」、「全福楼」以及倡导可持续性生活理念的「花厨」等餐厅亦将莱茵衣藻纳入其新开发的菜肴中。值得留意的是，以莱茵衣藻制成的富硒衣藻面更获江苏餐饮协会评选为「中餐养生菜品」。由于莱茵衣藻其优异的蛋白及丰富的微量元素组合对人体的健康有着积极的影响，消费者对其的关注度不断攀升，于零售市场额亦不断扩大─ 国内主流电商平台如天猫及京东，以及大型商超如武商超市及麦德龙等均有售盒装莱茵衣藻面，备受消费者追捧。 王亮先生补充：「众所周知，硒是人体不可缺少的微量元素，有抗癌、提高免疫力及抗氧化等众多功效，每天10克莱茵衣藻即达到国家推荐摄入硒的标准（每天60微克），实属难得，因此我们对莱茵衣藻和微藻产品业务的发展前景充满信心。集团将持续通过探索生命科学及开发生产技术，为大众提供健康食品、倡导健康理念及采用环保生产方式。透云生物将不断提升产能，扩大生产规模，以更多样化的方式为消费者及餐饮企业提供服务。在餐饮界的发展是为了更好的引领C端消费市场，集团即将推出经过认证的低GI方便面、代餐粉、生元粉、排它粉及饮料面向广大消费者市场。集团亦将积极携手餐饮品牌共同推出联名零售产品，探索更多增长可能性，目标成为餐饮界的『华为』。集团将继续密切留意市场趋势，满怀信心地迎接未来的机遇与挑战，策略性扩大市场份额和提升盈利能力，长远为股东予以最佳的回报。」 关于透云生物科技集团有限公司 透云生物科技集团有限公司（股份代号：1332.HK）主要从事莱茵衣藻产品业务、包装产品设计、研发、生产及销售业务，同时亦为向中国快速消费品提供产品包装上的二维码以及商务智能信息技术解决方案的市场领导者。集团扎根传统包装业务超过三十载，在香港以及广东多地设有办公室及制造车间，目前为众多世界知名品牌提供专业包装设计及制造服务，拥有长期稳定的客户群。自2020年起，集团多元化发展业务范围至莱茵衣藻、微藻产品业务，并与山西省长治市潞城区人民政府合作建设全球首座莱茵衣藻工厂，以展开莱茵衣藻工业化量产。 如欲查询更多数据，请浏览集团网站：https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/



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